LIVE MN - Femminile, Roma-Milan (0-0) - Pareggio a reti bianche

Dopo un bellissimo primo tempo, le due squadre nei secondi quarantacinque minuti si sono spente. Le festa per la prima qualificazione in Champions League, quindi, è solamente rimandata.

92' Finisce qui, 0-0.

91' Ammonita Giugliano.

90' Due minuti di recupero.

80' Inizia a farsi sentire la stanchezza. Molti errori per entrambe le squadre.

72' Cartellino giallo per Swaby.

71' Traversone di Hasegawa che trova Vitale, ma il colpo di testa è alto sopra la traversa.

67' Cross di Grimshaw per Tucceri, che ci prova di sinistro ma Bernauer chiude tutto.

60' Pallonetto di Lazaro dal limite dell'area: palla alta sopra la traversa.

59' Cambio nel Milan: fuori Dowie, dentro Grimshaw.

53' Altro giallo tra le rossonere: ammonita Tucceri.

49' Cartellino giallo per Boquete.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti pieni di emozioni. Squadre a viso aperto sul rettangolo di gioco: protagonisti assoluti di questo primo tempo sono i portieri di entrambe le squadre, con diversi interventi prodigiosi.

45' Fine primo tempo.

43' ALTRA OCCASIONE MILAN! Cross di Boquete per Tucceri, che di prima prende in pieno Bernauer. L'azione continua con Dowie che non riesce a concludere in porta a pochi passa da Ceasar.

35' Aggiornamento da Verona: Sassuolo in vantaggio 2-0 sull'Hellas.

32' OCCASIONISSIMA MILAN! Conclusione di Boquete a botta sicura, ma la risposta di Ceasar è incredibile! L'estrema difensore giallorossa, con un intervento felino, riesce a mandare il pallone sulla traversa!

21' Cross di Hasegawa per Bergamaschi, ma la conclusione della laterale è troppo alta.

19' Ribaltamento di fronte delle rossonere! Tucceri conclude in porta ma il tiro è deviato sui piedi di Hasegawa, che ci prova di prima. Palla alta sopra la traversa.

17' Ancora Korenciova! Colpo di testa di Serturini e l'estrema difensore del Milan, con un intervento prodigioso, smanaccia via.

14' Ci riprova ancora Giugliano dalla lunga distanza con un gran tiro, ma la risposta di Korenciova non è da meno. Corner per la Roma.

10' Ripartenza Roma con Serturini, ma il tiro della giallorossa diventa un passaggio a Korenciova.

8' Fase di studio delle squadre in questo inizio di match.

2' Tiro dalla distanza di Giugliano: Korenciova blocca in due tempi.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan femminile, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. In caso di vittoria delle rossonere e di un pareggio tra Sassuolo e Hellas Verona, le ragazze di mister Ganz sarebbero in Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Roma: Ceasar, Soffia, Bernauer, Giugliano, Bartoli, Serturini, Thomas, Bonfantini, Swaby, Lazaro, Linari. A disposizione: Baldi, Banusic, Erzen, Greggi, Corrado, Severini, Corelli, Pettenuzzo, Massa. All. Bavagnoli.

Milan: Korenciova, Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri, Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Spinelli, Salvatori Rinaldi, Mauri, Rask, Tamborini, Morleo. All.: Ganz