LIVE MN - Femminile, Verona-Milan (0-1): Tre punti importanti per le rossonere, decide Giacinti

97' FINISCE QUI! La squadra di Maurizio Ganz porta a casa tre punti importantissimi per la lotta Champions. Decide la partita una rete del capitano Valentina Giacinti.

95' Espulsa Zanoletti, Verona in 10.

90' Sei minuti di recupero.

87' OCCASIONE MILAN! Missile terra aria di Carissimi da fuori area, ma davanti a sè trova una super Forcinella che toglie il pallone dallo specchio della porta.

86' Primo giallo della gara per Meneghini.

83' OCCASIONE MILAN! Gran cross di Tucceri per Hovland che tenta di appoggiare la palla in rete, ma il tiro va a finire sopra la traversa.

81' Ultimo cambio per le rossonere: fuori Cocn, dentro Tamborini

80' ALTRA OCCASIONE! Corner battuto da Nora Heroum per Hovland che di testa prende in pieno la traversa.

76' Dentro Heroum, fuori Andarde. Secondo cambio per le rossonere.

72' OCCASIONE MILAN! Cross di Bergamaschi dalla destra che arriva ad Andrade dopo il tocco di Forcinella. La numero 16 con la porta praticamente spalancate mette alto sopra la traversa.

70' Cambio anche nel Milan: esce Longo ed entra Zigic.

68' Cambio nell'Hellas: esce Vardin, entra Pirone.

61' OCCASIONE MILAN! Grandissimo tiro di prima da parte di Giacinti e palla che esce di pochissimo.

53' OCCASIONE MILAN! Sinistro di Tucceri dal limite dell'area, dopo uno scambio con Giacinti, e Forcinella è obbligata a mettere in corner. Raddoppio vicino.

50' GOOOOOOL DEL MILAN!! Cavalcata di Bergamaschi sulla destra che serve Giacinti in mezzo all'area. L'attaccante rossonera anticipa Meneghini e sigla rete dell'1-0.

48' Altra occasione per le rossonere. Cross di Longo e Meneghini anticipa Bergamaschi sul secondo palo.

45' Incomincia il secondo tempo!

45' Finisce qui il primo tempo. Rossonere che hanno creato tantissime occasioni in questa prima parte di gara, ma non hanno saputo realizzare. Risultato ancora fermo sullo 0-0.

43' GOL ANNULLATO! Cross di Tucceri per Giacinti che anticipa tutti e mette in rete. Il tutto, però, a gioco a fermo, siccome la numero 9 era in fuorigioco.

36' Punizione di Tucceri dai 20 metri. Palla fuori dallo specchio della porta.

35' Altro tentativo di Giacinti dal limite dell'area. Palla, però, che va dritta tra le mani di Forcinella.

32' Conc serve Giacinti sul limite dell'area, che stoppa il pallone e tira velocemente. Pallone lento e Forcinella bloccca.

30' ANCORA MILAN! Altro ottimo pallone di Hovalnd per Gaicinti che sbuca dietro alla difesa veronese. Lattaccante rossonera prova il tiro di orima intenzione e palla che esce fuori di pochissimo.

21' ALTRA OCCASIONE! Cross di Carissimi che vede l'inserimento in mezzo all'area di Longo. La giovane attaccante rossonera, di destro, mette alto sopra la traversa.

20' OCCASIONE MILAN! Grandissimo cross di Hovland dalla trequarti, per Lady Andrade che, con un tiro al volo, prende in pieno la traversa.

18' Verona che dopo quasi 20 minuti di gara non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Le gialloblu sono molto chiuse e giocano di ripartenza.

13' Pallone geniale di Jane per l'inserimento di Longo, che si dimentica di stoppare il pallone. Forcinella, quindi, può bloccare tranquillamente.

7' Altro tiro del Milan, questa volta da parte di Giacinti. Forcinella blocca.

5' PRIMA OCCASIONE DELLA GARA! Servita da Carissimi, Longo si trova a tu per tu con Forcinella. La numero 12 gialloblu para e respinge a lato.

1' SI PARTE! Primo possesso per il Verona.

Le formazioni ufficiali:

Milan: Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini, Carissimi, Jane, Conc, Longo, Giacinti, Andrade

Verona: Forcinella, Ledri, Solow, Bardin, Sardu, Cantore, Meneghini, Glionna, Melia, Lazzari, Zanoletti.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Verona-Milan, match valido per la decima giornata di campionato. Gli unici due precedenti vedono le rossonere sempre uscite vittoriose. Le ragazze di Ganz arrivano dall'ottima vittoria nel derby di Coppa Italia per 4-1, mentre le gialloblu da una brutta sconfitta contro il San Marino, sempre in Coppa Italia.