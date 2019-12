LIVE MN - Festa di Natale del settore giovanile, Romagnoli: "Il Milan mi ha voluto fortemente nonostante avessi 20 anni"

19.38 - Angelo Carbone, responsabile del Settore Giovanile rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it

Sulla Primavera: "In questo momento le cose sembra stiano andando bene, essere primi in campionato è importante, dobbiamo assolutamente tornare nella categoria che ci compete. Ieri la squadra ha fornito una prestazione all'altezza su un campo al limite, siamo una buona squadra".

Sugli obiettivi delle singole squadre: "L'obiettivo è di arrivare alle fasi finali ma anche di contribuire alla crescita dei ragazzi. Il lavoro è in lungo termine, il risultato è importante ma non è il solo, vogliamo portare avanti i ragazzi e portarli avanti in un percorso calcistico".

Su cosa va migliorato: ""C'è sempre da migliorare, non c'è nulla di scontato, bisogna confrontarci con i tecnici quotidianamente, anche i tecnici si aggiornano. E' un modo per migliorarsi e per continuare ad essere aggiornati".

Sulle squadre: "Le squadre sono già fatte, il nostro calcio è diverso dalla prima squadra, sono programmate nel tempo, si tirano le somme a fine campionato".

19.26 - Valentina Giacinti è intervenuta ai microfoni di MilanNews.it alla festa del Settore Giovanile rossonero.

Sulla fascia da capitano "Indossare la fascia di capitano è un motivo di orgoglio, sono felice, ringrazio il mister e la società per avermi dato fiducia. Cercherò di fare il massimo per questa squadra".

Sugli obiettivi: "Sappiamo che dobbiamo fare di più dell'anno scorso che vuol dire almeno qualificarci alla Champions, cercheremo di vincere ogni partite perché in questo campionato chi sbaglia è fuori".

Sul gol che manca: "E' normale che un po' ci pensi al gol se segni poco, so il lavoro che sto facendo per la squadra, il mister ha fiducia in me, sto cercando di apprendere sempre di più per aiutare la squadra".

Su Ganz: "E' un allenatore tosto, cerchiamo di apprendere il massimo da lui come calciatore e come uomo".

19.24 - Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it a margine della Festa del Settore Giovanile.

Sulla festa del settore giovanile: "E' una ricorrenza che il Milan fa ogni anno, permette a questi bambini di incontrare i loro idoli. L'augurio è che loro possano diventare come noi in futuro".

Sull'esordio in Serie A: "E stato un bellissimo giorno, spero che la mia carriera duri il più a lungo possibile".

Sul pareggio col Sassuolo: "Noi speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno".

Sulla fascia: "Essere il capitano di una società così gloriosa è un onore per me, sono molto felice di esserlo, cercherò di dare me stesso per aiutare il gruppo ad inseguire i traguardi".

Su Atalanta-Milan: "Il Milan ha l'obbligo di vincere ogni partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta".

Sulla squadra: "Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell'aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile":

19.13 - Angelo Carbone ha preso parola: "È un onore stare qui con tutti voi, auguro un buon Natale a tutti. Voglio menzionare tutte le persone che raffigurano il Milan, oltre ai giocatori, come gli accompagnatori e gli osservatori, staff medici, fisioterapisti e tutte le figure che aiutano all'interno di Vismara e che tutti i giorni mi sopportano".

19.12 - Federic Massara, ds rossonero, si è rivolto ai giovani milanisti: "Buonasera, è un piacere essere qui per farvi gli auguri. È bello vedere che il settore giovanile si allarga così tanto. Ringrazio tutte le persone che vi aiutano e vi accompagnano in questo percorso. Ringrazio anche Carbone, responsabile del settore giovanile".

19.11 - Sono entrati Angelo Carbone e Frederic Massara.

19.10 - Anche Pioli ha affrontato lo stesso argomento: "Giocare significa sbagliare. Ci alleniamo per testare nella partita con lucidità".

19.09 - Donnarumma ha parlato di come si reagisce agli errori: "Succede, però quando succede devi essere bravo a lasciarlo lì e continuare la partita. devi avere la testa per reagire. L'anno scorso con la Samp dopo 20 secondi ho sbagliato. Nella vita succede e ci pensi, gli errori che fai comunque ti aiutano".

19.07 - Alessio Romagnoli è tornato sul suo approdo al Milan: "Per me è stato emozionante. È stata una bella sfida. Devo ringraziare Berlusconi, Galliani e Mihajlovic che mi hanno voluto fortemente nonostante i 20 anni. È una delle squadre più titolate e tutti i giocatori vorrebbero indossare una maglia così gloriosa".

19.03 - Maurizio Ganz ha parlato del suo passato da calciatore: "Io giocavo all'Inter. Avevo voglia di segnare all'Inter nel derby. Ed è stato poi così"

19.04 - Anche Monica Mendes ha parlato delle emozioni al Milan: "Per me è un grande onore, sono portoghese e sono cresciuta vedendo il Milan giocare quando Rui Costa giocava qui".

19.04 - Valentina Giacinti ha parlato del suo trasferimento in rossonero: "Come mi son sentita quando mi hanno chiamato per andare al Milan? Quando ho saputo che c'era la possibilità che il Brescia diventasse Milan ero felicissima, perché sapevo il valore della società. Ero onorata di poter far parte di questa squadra"

19.03 - Stefano Pioli, anch'egli presente, ha risposto scherzando alla domanda su quale sia il suo calciatore preferito fra i rossoneri: 'Giocatore preferito? La risposta è facile: Donnarumma, Calabria e Romagnoli (sorride, ndr). Tutti i miei giocatori sono i miei preferiti"

19.02 - Valentina Giacinti ha parlato della fascia da capitano del Milan Femminile: "Quando mi hanno dato la fascia quest'estate è stato un colpo. È un'emozione molto bella, sono piena di orgoglio. Non è facile i primi mesi indossarla, piano piano bisogna abituarsi. E ciò aiuta a crescere".

19.01 - Donnarumma risponde nuovamente ai giovani rossoneri: "Se ho paura quando mi tirato i palloni? Da vicino sì (sorride, ndr). No, assolutamente. Tutti dicono che siamo pazzi noi portieri. Questo ruolo è un po' pazzo. C'è la voglia di non far entrare nessun pallone in porta".

18.59 - Alessio Romagnoli ha parlato di come è diventato capitano: "E' stato un percorso lungo e complesso. L'anno scorso era il quarto anno al Milan. Mancava una figura che potesse ricoprire questo ruolo e non potevo che accettare".

18.56 - Anche Donnarumma si è rivolto al pubblico: "I miei genitori fin dall'infanzia mi hanno sempre dato i consigli di essere umile. La cosa più importante è divertirsi giocando a calcio".

18.50 - Nel frattempo sono arrivati alla festa anche i tre rappresentanti della prima squadra, ovvero Pioli Romagnoli, Calabria e Donnarumma. Per le donne presenti Giacinti, Mendes e Zanzi.

18:49: Paolo Maldini ha preso parola: "Milan come seconda famiglia. La gioia che ho visto negli occhi dei ragazzi, l'ho vissuta anche io quando ero ragazzo. L'idea è di dare un supporto ai ragazzi del settore giovanile".

17.50 - Tra poco è in programma nella sala executive di San Siro la festa del settore giovanile del Milan: oltre a ragazzi e ragazze, sono attesi anche alcuni alti dirigenti dell’area sportiva e alcuni giocatori della prima squadra rossonera, come capitan Romagnoli e due prodotti del vivaio milanista, cioè Gigio Donnarumma e Davide Calabria.