LIVE MN - Fiorentina-Milan (2-3) - Vittoria in rimonta: tre punti preziosi

Vittoria di cuore e orgoglio, in barba alla solita emergenza. Il Milan espugna il "Franchi" (in trasferta la squadra di Pioli è una sentenza) e porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions. Dopo il vantaggio di Ibrahimovic e il pareggio di Pulgar (su punizione) nel primo tempo, la Fiorentina colpisce a inizio ripresa con Ribery. Ma la rete del francese non taglia le gambe ai rossoneri, che riorganizzano le idee e - con pazienza ed equilibrio - si rimettono in carreggiata: prima Diaz e poi Calhanoglu firmano un successo tanto prezioso quanto meritato. Ora la sosta per ricaricare le pile: la strada da seguire è questa.

94' Fischio finale: il Milan espugna il Franchi.

92' Ammonizione per Meite.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Cambio per il Milan: Meite in campo al posto di Calhanoglu.

88' Cartellino giallo per Kouame.

87' Il Milan difende con tanti uomini. Bonaventura ci prova dalla distanza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

83' La Fiorentina prova a chiudere all'angolo il Milan.

80' Sostituzione per il Milan: fuori Diaz, dentro Krunic.

79' Doppio cambio per la Fiorentina: Callejon e Kouame in campo al posto di Quarta e Pulgare.

78' Castillejo ha una buona chance con il sinistro, ma sbaglia tutto: pallone ampiamente a lato.

76' Match ancora in bilico al Franchi.

72' GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Il Milan recupera palla e riparte: scarico per Calhanoglu, diagonale di precisione e pallone all'angolino.

71' Sostituzione per la Fiorentina: Venuti prende il posto di Castrovilli.

70' Corner per il Milan: tocco corto, poi il traversone in area non sortisce effetti.

69' Corner per il Milan: cross in mezzo, Terracciano respinge con i pugni.

67' Milan vicino al gol. Brahim Diaz vede e premia l'inserimento in area di Theo Hernandez: tocco al volo del francese e pallone sul fondo.

65' Tiraccio da fuori di Calhanoglu: pallone in curva.

64' Un tiro-cross di Ibrahimovic per poco non sorprende Terracciano: pallone che sbatte sul palo.

63' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa della Fiorentina.

59' Angolo per la Fiorentina: cross dentro, tocco in mischia e pallone tra i guantoni di Donnarumma.

58' Doppio cambio per il Milan: Bennacer e Castillejo prendono il posto di Tonali e Saelemaekers.

57' GOL GOL GOOOLLL!!! Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, sponda si Kjaer e tocco vincente di Brahim Diaz: 2-2.

56' Corner per il Milan: tiro-cross di Calhanoglu e bella risposta di Terracciano, che la alza sopra la traversa.

55' Angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, libera la difesa della Fiorentina.

51' GOL DELLA FIORENTINA! Assist di Vlahovic e sinistro vincente di Ribery, che non lascia scampo a Donnarumma: 2-1 per i viola.

48' Ammonizione per Dalot.

45' Tutto è pronto. Fischio di Guida: si riparte! Possesso Fiorentina.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Bel primo tempo al "Franchi", con azioni e occasioni da entrambe le parti. Dopo il vantaggio di Ibrahimovic, la Fiorentina trova il pareggio con Pulgar, che beffa Donnarumma su punizione. La viola sfiora il gol poco dopo con Pezzella (colpo di tacco sul palo su azione da calcio d'angolo), ma i rossoneri rispondono con il solito Ibra (tocco sotto su Dragowski e pallone che sbatte sulla traversa). Insomma, equilibrio, sia nel risultato che nelle situazioni pericolose. Il Milan dovrà alzare il livello della sua prestazione nella ripresa: la partita di oggi è importantissima.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Corner per la Fiorentina: pallone in area, Kjaer allontana di testa.

43' Cambio per la Fiorentina: si fa male Dragowski, al suo posto entra Terracciano.

41' Cartellino giallo per Calhanoglu.

40' Calhanoglu vicino al gol. Destro a giro dal limite e pallone che esce di un soffio.

39' Castrovilli prende palla e sfonda in area, poi calcia col mancino ma spara a lato. Rinvio dal fondo per il Milan.

36' Angolo per il Milan: pallone fuori per Theo Hernandez, che controlla e calcia ma non inquadra la porta.

35' Milan a un passo dal gol. Calhanoglu serve Ibrahimovic, che entra in area e con un tocco sotto scavalca Dragowski: pallone che colpisce la traversa.

34' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area e fallo in attacco. Punizione per la Fiorentina.

30' Corner per la Fiorentina: pallone corto per Rybery, che va giù in area dopo un contatto con Brahim Diaz. Guida lascia correre.

29' Angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, colpo di tacco di Pezzella e pallone che sbatte sul palo.

27' Il Milan fa un po' più fatica in questa fase a tenere il possesso.

23' Match in equilibrio al Franchi.

17' GOL DELLA FIORENTINA! Punizione da ottima posizione: tiro di Pulgar e pallone in rete. Sorpreso Donnarumma.

14' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

11' Caceres ci prova da fuori, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

9' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Pallone in verticale per Zlatan, che scappa sul filo del fuorigioco e insacca di potenza: 1-0 per il Milan!

7' Angolo per il Milan: pallone dentro, la Fiorentina allontana la minaccia.

5' Corner per la Fiorentina: traversone in mezzo, libera la difesa del Milan.

4' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, colpo di testa in mischia di Caceres e salvataggio sulla linea di Tomori.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia viola per la Fiorentina, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Franchi" di Firenze. Il Milan affronta la Fiorentina nella 28esima giornata del campionato di Serie A. È uno snodo cruciale per la stagione dei rossoneri: in palio ci sono punti preziosissimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. A disp.: Rosati, Terracciano, Barreca, Biraghi, Malcuit, Venuti, Montiel, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Kouame All.: Prandelli

MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonin. All.: Pioli