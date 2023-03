LIVE MN - Fiorentina-Milan, le scelte ufficiali di Italiano e Pioli

MilanNews.it

19.36 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara che sarà valida per la 25esima giornata di Serie A:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; Milenković, Ranieri, Venuti; Barák, Bianco, Castrovilli, Duncan, Saponara; Brekalo, Jović, Kouamé, Sottil. All.: Italiano.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Hernández; De Ketelaere, Giroud, Rebić. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Ibrahimović, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

19.18 - In questi minuti il pullman del Milan è arrivato allo stadio Artemio Franchi. Lo riferisce il nostro inviato a Firenze.

18.54 - Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in merito al fatto che la partita contro il Tottenham dell'8 marzo possa distrarre questa sera il Milan contro la Fiorentina: "Non credo, quando ci sono 4 giorni tra una partita e l'altra un tecnico ha il tempo per poter preparare bene due gare con gli stessi effettivi. Una partita come quella di Firenze può essere per il Milan è un grande test in vista del Tottenham".

18.31 - L'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, in un ottimo periodo di forma, ha parlato così ai microfoni di Dazn della partita di questa sera contro il Milan: "In Italia ogni partita è difficile e questa con un avversario come il Milan lo è ancora di più. Ma lo stadio pieno ci aiuta a pensare che possiamo vincere e io di mio, ovviamente, spero di meritare la maglia numero 9 che indosso".

18.03 - La vittoria più ampia del Milan a Firenze risale al 4 ottobre 1992, quando la formazione di Capello si impose per 7-3, con tre doppiette (Massaro, Gullit e Van Basten) e rete di Lentini.

17.40 - Luka Jovic, attaccante della Fiorentina che questa sera sfiderà il Milan, ha parlato ai microfoni di Repubblica che gli ha chiesto che sensazioni avesse avuto un paio di anni fa quando sembrava essere il principale indiziato per sostituire Zlatan Ibrahimovic al Milan: "È motivo di grande soddisfazione e onore per me ma non c'è niente di vero".

17.12 - Sarà il sesto incontro tra Pioli sulla panchina rossonera ed Italiano, allenatore della Fiorentina: una vittoria per parte (3-0/0-2) nel 2020-21, quando però Italiano guidava lo Spezia. Da quando Italiano allena la Viola, due vittorie per Pioli a Milano (1-0 e 2-1) e la sconfitta di Firenze per 4-3.

16.37 - Sarà complessivamente la sfida numero 179 tra Milan e Fiorentina, la 89esima in trasferta, la 83esima in Serie A. Il bilancio del Milan in trasferta è negativo: la Viola si è imposta 36 volte contro le 27 vittorie rossonere, 25 i pareggi.

15.36 - Come annunciato da Mister Pioli, Alessandro Florenzi torna a disposizione della squadra 186 giorni dopo.