LIVE MN - Fiorentina Women's-Milan Femminile (4-0), finisce la partita. Brutta sconfitta per le rossonere

Il Milan esce in ginocchio dal campo, dopo la sfida contro la Fiorentina. Le padrone di casa hanno dominato, sfruttando la superiorità numerica per l'espulsione di Fusetti nel primo tempo. Le rossonere hanno subito oggi la prima sconfitta stagionale, perdendo terreno dal primo posto occupato dalla Juventus, vincitrice nell'anticipo di ieri.

90' + 3 - Finisce la partita, brutta sconfitta per il Milan

90' +1 - Guagni vicina al gol del 5-0. Discesa sulla destra della calciatrice della Fiorentina che poi, da sola davanti a Korenciova, colpisce il palo interno.

88' - Tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro

85' - Cambio nella Fiorentina: fuori Parisi, dentro Catena

84' - Continua ad attaccare la Fiorentina, nonostante l'ampio vantaggio. Adesso è Clelland ad impensierire Korenciova, alla ricerca della manita

79' - Cambio nella Fiorentina: fuori Mauro dentro Jaques

78' - Cambio nel Milan: fuori Giugliano dentro Longo

77' - Poker della Fiorentina, Guagni riceve palla in area da Clelland e batte con un pallonetto di testa Korenciova. Milan in ginocchio

77' - GOL DELLA FIORENTINA

76' - Lampo del Milan, con Alborghetti che prova il tiro dalla distanza ma la palla è fuori

74' - Bonetti trova la doppietta personale e cala il tris con cui la Fiorentina chiude la partita a quindici minuti dalla fine. La calciatrice viola ha battuto Korenciova dal limite dell'area piccola.

74' - GOL DELLA FIORENTINA

70' - Punizione per il Milan, Giugliano cerca la porta dalla lunga distanza ma il tiro non risulta pericoloso.

66' - Bonetti sfiora il 3-0. Azione pericolosa nata ancora dalla fascia destra.

65' - La rete del 2-0 sembra aver chiuso la partita. Il ritmo si è nettamente abbassato, e la Fiorentina conduce il gioco.

61' - Ancora la Fiorentina pericolosa. La Viola aveva trovato il gol del 3-0 ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco

57' - Il secondo gol della Fiorentina ha colpito il Milan che ora non riesce a rendersi pericoloso come prima della rete di Bonetti

52' - Errore clamoroso di Korenciova che rinvia male il pallone, regalandolo a Bonetti, al limite dell'area, che non sciupa il regalo e segna. Ora la Fiorentina è avanti di due lunghezze

52' - GOL DELLA FIORENTINA

51' - Il Milan è riparito forte in questo secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica. Le rossonere, infatti, stanno spingendo alla ricerca del gol del pareggio.

48' - Calcio d'angolo per il Milan. Tucceri calcia lungo verso Giacinti appostata sul secondo palo. La 19 rossonera si coordina per il tiro ma la difesa Viola spazza.

47' - Azione copia della precedente per la Fiorentina, questa volta è Tortelli a servire Mauro

46' - Altra occasione per la Fiorentina, sempre proveniente dall'asse Clelland-Mauro. L'esterna serve ancora una volta l'attaccante con un cross basso, Mauro anticipa la difesa milanista e cerca la deviazione sul primo palo ma la palla finisce fuori.

45' - Riparte il match

- Cambio nella Fiorentina. Vigilucci prende il posto di Adami

Si è concluso un primo tempo caratterizzato dall'espulsione di Fusetti, probabilmente eccessiva vista la posizione del braccio. La Fiorentina ha iniziato bene la prima frazione di gioco, mettendo alle corde il Milan che con il tempo è riuscito ad uscire a rendersi pericoloso. Le rossonere sono state in grado di reagire al vantaggio della Fiorentina, creando occasioni per il pari però sciupate.

45' + 2 - Termina qui il primo tempo

45' + 1 - Corner pericoloso per la Fiorentina, con Korenciova che si riesce a salvare di pugno

45' - Due minuti di recupero concessi dall'arbitro

42' - Ammonizione per Adami

40' - Ammonita Tucceri per un fallo commesso su Mauro

38' - Il Milan non sembra aver accusato il colpo per il vantaggio della Fiorentina. Le rossonere si sono riversate in attacco, creando subito un'occasione con Giacinti e rimanendo poi in costante proiezione offensiva. Buona dimostrazione di carattere del Milan fino ad ora.

37' - Ammonita Parisi

36' - Ancora un errore di Giacinti che da sola davanti a Ohrstrom sbaglia e sciupa l'occasione per l'immediato pareggio

34' - Dal dischetto va Parisi che batte Korenciova. Fiorentina in vantaggio

34' - GOL DELLA FIORENTINA

33' - Il calcio di rigore è nato da un contropiede della Fiorentina. Clelland ha ricevuto palla sulla fascia destra, cercando il fondo e servendo al centro dell'area Mauro. Il tiro dell'attaccante della Fiorentina è stato fermato da Fusetti, con un tocco considerato irregolare.

33' - Espulsa la rossonera Fusetti per un tocco di mano in area, molto dubbio perchè il braccio era attaccato al corpo

33' - Calcio di rigore per la Fiorentina e rosso a Fusetti

29' - Che occasione sciupata da Giacinti. Bergamaschi ha servito con precisione la 19 rossonera che da sola davanti alla porta, all'altezza del dischetto di rigore, ha calciato alto. Milan vicinissimo al vantaggio,

25' - Calcio di punizione per la Fiorentina, Guagni batte bene ma Alborghetti rimette ordine nell'area di rigore rossonera

19' - Milan molto pericoloso in ripartenza. Giacinti entra in area dalla sinistra, cerca la porta con un rasoterra sul secondo palo ma la palla sfiora solo il palo e finisce in out.

19' - Rischio per il Milan con Heorum che perde un brutto pallone sulla fascia destra ma la Fiorentina non riesce a sfruttare l'occasione

15' - Archiviato il primo quarto d'ora di gioco. Il Milan è riuscito finalmente ad arginare il pressing della Fiorentina, che aveva messo in difficoltà le rossonere nei primi istanti di gara. Le ragazze di Coach Morace stanno prendendo maggiore confidenza

13' - Punizione al limite dell'area. Tucceri cerca la porta ma Ohrstrom para bene su questo tiro basso sul primo palo

12' - Milan pericoloso. Lampo rossonero, con Giacinti cercata da Moreno con una verticalizzazione. L'attaccante rossonera è stata fermata fallosamente dal portiere della Fiorentina Ohrstrom che è stata ammonita

10' - Calcio di punizione battuto da Parisi, palla messa in mezzo ma respinta dalla difesa milanista

9' - Fallo commesso da Heorum e punizione per la Fiorentina da posizione molto defilata sulla fascia sinistra.

7' - Prova ad uscire ora il Milan in contropiede ma Giacinti sbaglia il passaggio per Bergamaschi, appostata sulla fascia opposta. La Fiorentina riparte da una rimessa laterale.

6' - Pressione alta della Fiorentina in questi primi minuti. L'aggressività delle padrone di casa sta mettendo in difficoltà il Milan che ancora non è riuscito ad uscire palla al piede dalla propria metà campo.

5' - Rischia Korenciova. L'estremo difensore del Milan pecca di superficialità in occasione di un rinvio dal fondo, e colpisce l'attaccante della Fiorentina Mauro in pressing. La palla, però, finisce oltre la linea di fondo

2' - Primo pericolo per il Milan, che soffre questi primi attacchi della Fiorentina. Clelland punta tucceri, salta la rossonera ed entra in area servendo con un cross teso Mauro. L'attaccante Viola calcia ma Korenciova si salva in corner.

1' - Partiti!

- Squadre in campo. Il Milan veste la maglia rossonera con pantaloncini e calzettoni neri mentre la Fiorentina risponde con il completo da trasferta, interamente bianco.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-1-2): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Philtjens; Parisi, Breitner, Adami; Bonetti, Clelland, Mauro. A disp.: Durante, Fedele, Jaques, Vigilucci, Catena, Kongouli, Fusini. All.: Cincotta

MILAN (4-2-3-1): Korenciova; Heorum, Mendes, Fusetti, Tucceri; T. Moreno, Alborghetti; Bergamaschi, Giugliano, Giacinti; Sabatino. A disp.: Ceasar, Carissimi, Capelli, Zigic, Cacciamali, Longo, Coda. All.: Morace

Buongiorno amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti in questa diretta testuale della seconda giornata di ritorno di Serie A Femminile. Il Milan di Carolina Morace sarà ospite dell Fiorentina di Mister Cincotta, in una sfida al vertice della classifica. Le rossonere, infatti, occupano il secondo posto mentre le toscane sono terze, a cinque punti dal Milan. Restate con noi, quindi, per non perdervi neanche un'azione del match.