live mn Fonseca: "Abbiamo rispetto per la Juve, ma non paura. Domani Camarda sarà con noi"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello. A breve mister Paulo Fonseca prenderà parola per presentare in conferenza la partita di Serie A di domani contro la Juventus rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Tolti Bennacer, Florenzi e Jovic il tecnico portoghese avrà tutti a disposizione e c’è curiosità sulla tattica che adotterà per affrontare i bianconeri di Thiago Motta. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le sue dichiarazioni.

14.16 - Comincia la conferenza stampa.

Thiago Motta ha confermato l'assenza di Vlahovic. Manca un giocatore importante, ma anche un riferimento importante per la nostra difesa. È un'insidia diversa per noi?

"La Juve ha una squadra che si adatta molto ai giocatori che ha. Non so se giocherà Weah, che conosco bene perché ha lavorato con me. Magari avranno intenzioni diverse, sono giocatori diversi. Weah è molto veloce, attacca la profondità: è diverso da Vlahovic. Magari dobbiamo fare attenzione a questi movimenti in profondità di Tim e non ai suoi appoggi. Le intenzioni della squadra cambiano un po'".

L'altro giorno l'abbiamo visto con Sinner. Cosa le è piaciuto di questo ragazzo e vorrebbe trasferire alla sua squadra?

"È stato un piacere tifare un milanista come Sinner. Ha tante cose buone che vorrei vedere in squadra, ma ovviamente è diverso perché è uno sport di squadra. Non sbaglia quasi mai, ha una capacità di concentrazione impressionante. Mi piacerebbe vedere lo stesso nella mia squadra? Ovviamente, è il numero uno".

Domani tanta pressione, come contro il Real: lo rende più tranquillo? E come mai con meno pressione funzionate meno?

"Non sento più pressione per questo tipo di partite. Non è una questione di pressione ma di motivazione. È facile capire che contro Inter, Juve, Real Madrid è facile essere motivati. Dopo è più difficile andare a Cagliari e avere la stessa motivazione: stiamo cercando di capire questa cosa. Al Milan c'è pressione tutti i giorni: se non vogliamo avere questa pressione allora non possiamo stare qui".

Siamo ad un terzo della stagione. Milan-Juve quanto è importante?

"È importante, ma non decisivo, come lo sono tutte le partite adesso. Non posso dire che la partita con la Juve è più importante di quella con l'Empoli. Abbiamo bisogno di fare vittorie di fila. Sono sempre positivo, penso sempre a quello che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura".

Domani quanto possono contare le motivazioni di Leao e Morata?

"È importante averli in un buon momento, sono giocatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partite. Abbiamo bisogno del miglior Rafa e del miglior Morata per questa partita: li ho visti in allenamento e, come gli altri, stanno molto bene e sono molto motivati. Mi aspetto che possano farlo vedere domani in partita".

Juve senza punte, il Milan ha abbondanza: lì si farà la differenza? Sarà un Milan offensivo?

"Noi vogliamo essere sempre offensivi. Penso che stiamo bene offensivamente, fare 3 gol a Madrid e a Cagliari è un buon segnale offensivamente. Mai mi aspetto che possiamo dipendente da un calciatore solo, dipendiamo da tutti. È importante quello che fa la squadra. Penso che se la squadra sta bene i giocatori faranno bene. Penso alle partite sempre come squadre, tutti i giocatori saranno importanti. Vogliamo essere una squadra offensiva, ma sappiamo che la Juventus è la squadra che ha preso meno gol: è una squadra fortissima difensivamente. Sarà una partita difficile offensivamente, non ho dubbi".

L'idea tattica può ricalcare quella di Madrid?

"Penso che sarà una partita diversa. Penso che in questo momento la Juventus è più forte difensivamente del Real Madrid: come squadra difende meglio. Non è una critica al Real, è quello che penso".

Fase offensiva migliorata, ma non si migliora nel numero di gol presi. Su cosa sta lavorando, come si può risolvere questo problema?

"Non voglio scappare da quelli che sono i nostri problemi. Il nostro problema è difensivo. Ho avuto la fortuna di avere qui durante le due settimane tutti i difensori trane Theo e Pavlovic. Abbiamo lavorato tanto sulla linea difensiva e su cosa migliorare. Penso che la squadra possa progredire. Il problema non è offensivo e stiamo lavorando per migliorare. In queste due settimane quasi solo lavoro sulla linea difensiva perché ho avuto a disposizione quasi tutti i difensori".

Ha studiato un modo per rivitalizzare Theo?

"Theo è un grandissimo calciatore. Per me il miglior terzino sinistro del mondo, non ho dubbi. Penso che sia stata una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana mi è sembrato più concentrato e motivato che mai: un segnalo importante per vederlo al miglior livello".

Jovic può essere convocato per domani?

"Jovic non sta bene. Non può essere convocato. Camarda sarà ovviamente con noi. Si è allenato con noi".

Come si raggiunge il maggiore equilibrio? Migliorando la fase difensiva o cambiando sistema di gioco?

"Vuoi i tre mediani? (ride, ndr). Sono d'accordo con Zlatan, dobbiamo trovare questo equilibrio. Se noi non avessimo mai giocato e difeso bene, ma lo abbiamo fatto e anche con le squadre più forti. Se abbiamo la possibilità di farlo contro le squadre più forti è perché la nostra squadra ha questa possibilità, ed è positivo. È una questione di concentrazione e di atteggiamento. Il modo come vediamo le partite contro le squadre più "piccole". È una questione mentale per me. Stiamo lavorando, stiamo parlando. È parlando con i giocatori che possiamo cercare questo equilibrio. Quando parliamo di problemi difensivi parliamo tanto dei difensori, ma non solo i difensori. Se non pressiamo bene in avanti i giocatori hanno più tempo la palla scoperta... È un problema mentale e di concentrazione".

Deschamps ha detto che Theo era stanco mentalmente e fisicamente. Ha capito il motivo di questa stanchezza mentale?

"Ho parlato con Theo. Onestamente non penso che sia stanchezza mentale. È una questione di adattamento. Non voglio commentare quello che ha detto Deschamps".

Come sta Gabbia? Può giocare dal primo minuto?

"Sta bene, si è allenato in questi giorni ed è pronto per giocare".

Il Milan è la squadra ultima in Serie A per duelli vinti e palle recuperate. Dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori?

"Non siamo una squadra molto aggressiva nel momento difensivo. Questi recuperi però avvengono su tutto il campo: noi siamo la squadra con più azioni di pressing offensivo. Ma difensivamente non siamo una squadra molto aggressiva, anche per caratteristiche dei giocatori. Stiamo lavorando per portare questa aggressività nei duelli. In questa settimana abbiamo lavorato in tante situazioni di uno contro uno, stiamo lavorando per migliorare anche in questo".

Con l'Inter Morata sottopunta, col Real Musah a destra. C'è un'altra Fonsecata per domani?

"Non sto inventando niente di nuovo. Ovviamente dobbiamo fare attenzione alle caratteristiche della Juventus. Non sarà niente di nuovo (sorride, ndr)".

La Juve recupera contro l'Inter quando esce Vlahovic e non danno punti di riferimento. Si aspetta quella Juve lì?

"Sì. Mi piace molto la Juve. È una squadra a cui piace giocare, è totalmente diversa dall'anno scorso. Parliamo qui di Vlahovic ma penso che i giocatori più influenti sono gli esterni: questo è il loro principale pericolo".

C'è chi dice che è l'ultima chance per il Milan per la corsa scudetto. È d'accordo?

"Come ho detto, è una partita importante. Questo non è un campionato come in Spagna con Real e Barcellona, o Francia con il PSG. La differenza con le squadre "piccole" non è come in Francia o Spagna. C'è un equilibrio più grande. Sono sicuro che tutte le squadre perderanno tanti punti fino alla fine. Per noi è una partita importante".

Leao ha detto che deve essere più egoista... Glielo chiede anche lei?

"Capisco quello che ha detto Rafa. Penso che lui voglia dire che deve essere più decisivo. Sono d'accordo. Penso che Rafa possa essere più decisivo. Sta lavorando per esserlo, non ho dubbi su questo".

È sicuro che è solo una questione di caratteristche quando si parla difensiva, o c'è anche qualcosa di testa? Come si fa a risolvere questa cosa?

"Quando dopo la partita di Madrid dico che sarà più difficile vincere a Cagliari, non l'ho detto perché sono pazzo. L'ho detto anche per trasmettere un messaggio al gruppo. So che questa squadra ha questa caratteristica: quando giochiamo contro questo tipo di squadra si rilassa un po'. È per questo che ho mandato questo messaggio".

La squadra ha ricevuto il messaggio?

"Onestamente penso che non l'abbiamo capito bene. Sapevo che era una partita pericolosa. Andiamo a Madrid, giochiamo bene, vinciamo. Siamo tutti euforici. Andiamo a Cagliari, prima della sosta. Per questo ho voluto parlare di quelle difficoltà. So che questa squadra ha difficoltà a motivarsi e concentrarsi. Generalmente sono stato in altre squadre che giocavano la Champions. Succede molto. Dopo la Champions capita di non fare buoni risultati. Anche voi siete più motivati nel fare meglio il vostro lavoro al Bernabeu che a Cagliari, è umanamente comprensibile. E noi dobbiamo lavorare per risolvere questa cosa".

Anche Loftus-Cheek può giocare esterno come Musah?

"Onestamente non lo so, non l'ho provato. Penso che abbia caratteristiche per giocare al centro. Musah ha caratteristiche diverse, ha giocato varie volte sull'esterno, anche in nazionale".

Questa squadra può fare un filotto di vittorie?

"Ho parlato di questo oggi con i giocatori. Abbiamo bisogno di vincere diverse partite di seguito. È fondamentale per noi. Abbiamo questa capacità. Siamo il Milan, dobbiamo farlo. Se vogliamo recuperare i punti persi dobbiamo fare questo per avere la possibilità di lottare per lo scudetto".

Cosa ti fa essere ottimista per il futuro della squadra a medio termine?

"Penso che ne abbiamo già parlato diverse volte. Come i giocatori ricevono le nostre idee. Guardare il progresso della squadra. Possiamo parlare di tante cose. Io naturalmente sono sempre positivo. I giocatori mi fanno credere che possiamo essere la squadra che vogliamo essere. Lavorano sempre bene, questo mi fa essere sempre positivo. Magari potevo sentire che la squadra non lavorava bene, non faceva, non correva. Ma non è quello che sento con questi giocatori. Sento che piano piano stiamo migliorando e progredendo, stiamo seguendo il nostro cammino per essere una squadra più forte".

Loftus col fisico che ha potrebbe spaccare il mondo, ma in campo sembra un po' morbido...

"Tutti i giocatori qua hanno giocato e hanno avuto diverse opportunità. Sono contento con Loftus. All'inizio ha avuto difficoltà: è un giocatore di accelerazione, di transizione, non è un giocatore che trova gli spazi. Ma sono contento del progresso che ha fatto: col Napoli ha fatto una bella partita. Solo che dopo io ho un altro "problema": Pulisic e Tijji sono in un buon momento. Per Loftus è dififcile perché Chris, Tijji e Fofana sono in un buon momento. Cosa deve fare? Avere pazienza e lavorare bene per farsi trovare pronto, sono sicuro che giocherà tanto. È difficile per tutti non giocare, ma sono contento di Loftus perché si allena sempre bene".

Pensa che ci sia bisogno di un vice Fofana e un vice Theo? Farà qualcosa?

"Penso che abbiamo le soluzioni qui. Bennacer, non manca tanto tempo per tornare. Lui può e deve fare la posizione di Fofana. Questa settimana stavo parlando con il mio staff di questo: che soluzione possiamo avere se Fofana ha un problema? Loftus può essere una soluzione, Musah può essere una soluzione. Sono adattati, ma possono farlo fino al ritorno di Bennacer. È vero che Theo è l'unico terzino sinistro. Devo dire che ho fiducia in Bartesaghi, può essere un giocatore che può aiutare la squadra. Non abbiamo avuto il momento per avere Bartesaghi con noi, ma è un giocatore che mi piace molto. Penso che possa giocare con noi se non c'è Theo Hernandez. Anche per Camarda è più difficile giocare nel Milan Futuro, è un contesto diverso. Bartesaghi, Camarda e Zeroli hanno meno difficoltà con noi che in Serie C. Qui hanno più spazio ed il gioco fisico e lo stesso della Serie C. Questo mercato di gennaio in Italia non è facile: non è facile per i giocatori arrivare ed adattarsi. Per me Bennacer può essere un'alternativa importante a Fofana".

14.54 - Termina la conferenza di Paulo Fonseca.