LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Sul mercato si potrà fare poco. Leonardo e Maldini? Confronto anche acceso, ma c'è rispetto e onestà"

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Sulle parole di Leonardo e Maldini di conferma: "C'è un confronto anche acceso, ma c'è sempre grande rispetto e onestà. Ci guardiamo negli occhi, tante volte. C'è grande amicizia e rispetto. L'unico allenatore in Italia che non si sente in discussione è Allegri. Gli altri fa parte del nostro lavoro. Penso che sia giusto che a pagare sia l'allenatore, perchè le scelte le fa lui. Io sbaglio spesso, ma continuo a lavorare e spero di entrare sempre nella testa dei giocatori, perchè sono loro che ti fanno vincere".

Sul mercato di gennaio e su quali reparti necessitano di rinforzi: "Un centrocampista, un attaccante che possa fare la prima punta, ma anche l'esterno all'occorenza. Non aspettatevi tanto. Si può fare poco, ascoltate quello che dice Leonardo".

Su Conti: "Calabria e Abate in questo momento hanno qualcosa in più. Se vogliamo giocare con il quinto di centrocampo lui ha delle caratteristiche che gli altri due non hanno. Ha avuto un infortunio molto grave, dobbiamo aspettarlo, ma ci crediamo. Ci servivano giocatori con una gamba più brillante".

Sul dicembre che sta finendo: "E' stato un mese in cui si è dormito poco, in cui la squadra si è visto che faceva fatica. E' stato un dicembre molto difficile, così come gli ultimi 3-4 mesi. Abbiamo sempre avuto dei problemi, non avendo tutta la rosa a disposizione. La nostra involuzione è data anche dal fatto di aver perso degli interpreti che ci permettavano di giocare il 4-3-3 in un certo modo. L'obiettivo dev'essere quello di arrivare in primavera attaccati alle rivali per provare a vincere il nostro Scudetto, che è la qualificazione in Champions".

Su Donnarumma: "E' uno dei più forti portieri al mondo. Lo penso veramente, per l'età che ha. Deve imparare, così come tanti dei miei giocatori, a lasciar perdere i commenti. Quell'ora e mezza in cui smanetta con il telefonino è meglio che la dedichi a qualche ora a Milanello in più".

Su Higuain: "Quando si è abituati per tantissimo tempo a segnare e poi cambiare le abitudini è difficile. Ha sempre segnato in questi anni, ha vissuto male questo periodo in cui non riusciva a segnare. Butterebbe giù qualsiasi essere umano quando non segna".

Su cosa ha detto a fine partita ai ragazzi: "Gli ho dato una busta. Pensavano che ci fossero dei soldi, invece c'erano dentro un cardio, un elastico. I primi giorni riposeranno poi dovranno lavorare sulla forza".

Sulla partita: "Nel primo tempo con Suso e con Abate abbiamo fatto la differenza, il rammarico più grande è non averla chiusa prima. Abbiamo avuto tantissime occasioni. Abbiamo saputo reagire. La differenza oggi l'ha fatta la velocità con cui è transitato il pallone".

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Gennaro Gattuso parlerà nel post partita della sfida contro la Spal. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.