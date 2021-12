LIVE MN - Genoa-Milan (0-3): fine partita. Vittoria netta dei rossoneri: decidono Ibra e Messias

FINE PARTITA | GENOA 0-3 MILAN (10' Ibrahimovic, 45'+2 e 61' Messias)

Si chiude la sfida del "Ferraris" con un sonoro 0-3 del Milan al Genoa: in rete Ibrahimovic al decimo su calcio di punizione e due volte, tra 47esimo del primo tempo e 61esimo, Junior Messias. I rossoneri hanno ampiamente meritato la vittoria, mettendo in campo voglia e qualità per tutti i 90 minuti; molto positivi Tomori, Maignan e Messias, con tutto il resto della formazione che viaggia ampiamente oltre la sufficienza. È con questo spirito che il Milan di Pioli può e deve affrontare ogni partita!

93' | Finisce la partita.

90' | Tre minuti di recupero.

88' | Grande azione in velocità del Milan per l'inserimento di Theo: miracoloso intervento di Ghiglione a salvare un goal già fatto!

79' | Gran tiro da oltre 40 metri di Portanova, ma Maignan, che era fuori area, recupera e con un balzo felino la alza sopra la traversa.

76' | Ultimi due cambi per Pioli: entrano Saelemaekers e Bakayoko per Diaz e Tonali. Cambi anche per Sheva: entrano Bani e Portanova per Masiello e Rovella.

73' | Ammonito Rovella per trattenuta vistosa su Theo Hernandez.

67' | Ammonito Masiello per fallo su Messias.

62' | Due cambi per Shevchenko: escono Bianchi e Badelj ed entrano Pandev e Galdames.

61' | GOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN! Theo s'invola sulla fascia, serve Diaz al centro che allarga per Messias: sinistro perfetto sul secondo palo e rete! GENOA 0-3 MILAN (10' Ibrahimovic, 45'+2 e 61' Messias)

59' | Terzo cambio nel Milan: esce Ibrahimovic tra gli applausi dei milanisti; al suo posto entra l'ex Pellegri.

55' | Grande occasione per i rossoneri sui piedi di Krunic, servito da un passaggio sbagliato dei genoani; il bosniaco, però, ci pensa troppo e calcia debolmente a lato.

48' | Risponde il Genoa, ma Maignan c'è! Punizione di Rovella e colpo di testa pericolosissimo di Hernani, ma il portiere rossonero è fenomenale nel respingerla in alto - col braccio sinistro, quello su cui ha subito l'operazione - e a salvare lo 0-2, subito prima del rilancio di Kessie. Magic Mike is back!

47' | Subito grande occasione per il Milan: Diaz apre per Florenzi che crossa per Ibra liberissimo in area, la cui conclusione è, però, debole e centrale.

46' | Comincia la ripresa: pallone per il Milan, che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione al Marassi.

INIZIO SECONDO TEMPO | GENOA 0-2 MILAN (10' Ibrahimovic, 45+2' Messias)

46' | Subito il secondo cambio per il Milan: out Gabbia, che era entrato al terzo minuto per l'inffortunato Kjaer, per Florenzi; Kalulu si sposta al centro al fianco di Tomori con Florenzi a destra. Cambio anche nel Genoa: esce Sturato per Hernani.

----

FINE PRIMO TEMPO | GENOA 0-2 MILAN (10' Ibrahimovic, 45+2' Messias)

Si conclude, dopo quattro minuti di recupero, il primo tempo al "Ferraris". Rossoneri meritatamente in vantaggio di due goal: sblocca la gara al 10' Ibrahimovic su punizione, mentre il raddoppio arriva al secondo minuto di recupero con un colpo di testa perfetto di Messias. La squadra di Pioli è entrata in campo con la voglia e l'atteggiamento giusti, che vanno confermati nella ripresa, e non ha subito alcunché dalle parti di Maignan. Peccato per Kjaer: per lui trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro; domani verranno effettuati gli accertamenti del caso.

45' + 4 | Fine primo tempo dopo quattro minuti di recupero.

45' + 2 | GOOOOOOOOOOAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAN! Diaz prova la conclusione dal limite: ribattuta. La carambola finisce su Messias che, di testa, fa partire una parabola perfetta che supera Sirigu e si insacca. GENOA 0-2 MILAN (10' Ibrahimovic, 45+2' Messias)

45' | Quattro miunti di recupero.

42' | Contropiede fulmineo del Milan con Ibrahimovic che serve Diaz: doppio dribbling funambolico e conclusione alta di poco! Peccato, ma applausi!

38' | Azione manovrata del Milan sulla destra che libera Messias al limite dell'area: conclusione, però, debole e centrale col mancino.

36' | Slalom gigante di Diaz che lascia sul posto tre avversari ed entra in area di rigore; sull'ultimo uomo, però, si allunga troppo il pallone che finisce, docile, tra le braccia di Sirigu.

32' | Ammonito Gabbia per una sbracciata su Bianchi.

30' | Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'infortunio di Kjaer: secondo quanto appreso da MilanNews.it, infatti, il danese ha subito un trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro; domani verranno effettuati gli accertamenti del caso.

27' | Azione personale di Rovella che parte da sinistra e si accentra calciando da oltre 25 metri: palla alta oltre la traversa.

23' | Metà primo tempo scoccato ora: il Milan gestisce senza problemi, fino ad ora, il vantaggio firmato Ibrahimovic. Sarebbe fondamentale trovare subito il secondo goal: ci sono gli spazi per farlo.

17' | Messias ruba palla a Vasquez sulla destra e mette in mezzo per Ibra, la cui conclusione dal limite dell'area piccola, viene ribattuta tempestivamente da Masiello. Sul corner che ne segue, bel cross di Tonali e mischia in area senza risultati positivi per i rossoneri.

11' | Discesa di Theo sulla sinistra e cross basso in mezzo per un decentrato Ibra che, però, smorza la conclusione. Palla fuori.

10' | GOOOOOOOOOOOOAAAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAAN! La punizione di Ibrahimovic è perfetta e. si insacca alla sinistra di un immobile Sirigu. GENOA 0-1 MILAN (10' Ibrahimovic)

7' | Conclusione da lontano di Ibrahimovic deviata in corner e secondo calcio d'angolo del match per il Milan battuto velocemente per liberare al tiro Kalulu, la cui conclusione viene deviata con la mano da un genoano: calcio di punizione dai 25 metri per Ibra.

2' | Subito problema per il Milan: Kjaer, cercando di recuperare il pallone su Cambiaso, mette male il ginocchio ed è costretto ad uscire molto dolorante in barella; al suo posto entra Gabbia. Al danese, qualsiasi sia il suo infortunio, gli auguri di una prontissima guarigione.

1' | Si comincia! Primo pallone per il Genoa, che, in tenuta tradizionale a confronto di quella bianca da trasferta del Milan, attaccherà da destra verso sinistra.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vásquez; Ghighlione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.

A disp.: Marchetti, Semper; Bani, Biraschi, Sabelli; Behrami, Galdames, Hernani, Portanova, Touré; Buksa, Pandev. All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović.

A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Saelemaekers; Leão, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Sacchi di Macerata

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti dal "Ferraris" di Genova!

Dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan cercherà questa sera di tornare alla vittoria in campionato, chiedendo strada alla leggenda milanista Andriy Shevchenko e al suo Genoa. Calcio d'inizio fissato per le 20:45: segui in diretta il match con il live testuale, aggiornato minuto per minuto, qui su MilanNews.it. Buona partita a tutti!