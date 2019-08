LIVE MN - Giampaolo: "Silva-Piatek? Non c'è un attaccante titolare"

- termina qui la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

Sul cambio modulo: "Non abbiamo cambiato modulo, ho lavorato sugli stessi concetti. Ho solo spostato due giocatori. Resto comunque un talebano".

Su Bennacer titolare fisso e leader del gioco: "Il leader dev'essere il gioco, l'idea comune. I calciatori devono essere degli interpreti all'altezza. Gli interpreti in quel ruolo sono Bennacer e Biglia, perchè sono due ottimi giocatori".

Su una tipologia di giocatore come Castillejo trequartista: "Mi piace vedere un giocatore con caratteristiche offensive. Poi lì c'è bisogno di andare in profondità, ma c'è un percorso a cui stiamo arrivando. Non dobbiamo far perdere punti di riferimento ai giocatori. Sono un allenatore simmetrico, devo trovare le angolazioni giuste".

Sulla percentuale in cui è il Milan e se può colmare il gap con l'Inter: "La percentuale non la conosco, il derby casca tra 21 giorni. Sicuramente staremo meglio rispetto a come staremo oggi. Avremo una settimana piena per lavorare insieme prima del derby. Ora, però, la partita più importante è il Verona, tra due settimane".

Su Paquetà più vicino alla porta: "Ha licenza di andare, un centrocampista deve essere razionale nei suoi compiti. Ha la licenza di palleggiare e andare. E' una risorsa in quel ruolo lì. Può anche giocare trequarti, a seconda della partita. Il trequartista è un finto attaccante. A me piace che lì possa giocare un calciatore con le qualità dell'attaccante, che è diverso dal centrocampista".

Sull'identità: "Mi piace avere un'identità e poi i giocatori devono sorprendermi dentro quell'identità. Faccio i complimenti al Brescia per la partita di Cagliari, mi aveva sorpreso. Per certe cose mi ricorda molto la mia Samp. Siamo stati bravi ad impedire loro di farli giocare con le loro strategie di gioco offensivo. Serve avere giocatori offensivamente sempre freschi, se potessi cambiare sempre i tre attaccanti lo farei. Ecco perchè non c'è un titolare in quel reparto".

Su Andrè Silva condizionato e su Leao: "E' condizionato nel senso che è in stand by, però lui in allenamento non mi ha dato questa sensazione di precarietà. Sul piano fisico sta meglio rispetto a Kris in questo momento. La scelta è stata puramente tecnica. Leao è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Silva".

Su cosa manca al Milan e come arriva a Verona: "Mancherà sempre qualcosa, c'è sempre da migliorare. Il tempo dirà cosa manca. Arriveremo a Verona nel miglior modo possibile, perderò 16 giocatori per le nazionali. Io amo parlare soltanto di lavoro, perchè solo il lavoro mi può dare ragione nel tempo".

Se c'è una rivincita verso il Brescia: "Nessuna rivincita da prendermi, io devo far bene il mio lavoro al Milan".

Sulla partita: "Le partite son tutte difficili, molte volte le differenze son costituite da dettagli. Oggi non abbiamo rischiato grandi cose. Il Brescia mi aveva fatto una buona impressione a Cagliari"

Sull'esclusione di Piatek: "Avevo bisogno di un giocatore che venisse a legare e Andrè questo lo sa fare, poi ha meno profondità rispetto a Piatek".

Sulla partita: "La squadra mi è piaciuta fino a quando è stata in controllo della partita e ha avuto le energie fisiche per farlo. Quando abbiamo perso il controllo ci siamo allungati e la partita si è aperta. In quegli spazi abbiamo anche creato qualche occasione in più. Mi è piaciuto lo spirito e la volontà di fare le cose, mi è piaciuta l'aggressione alla palla e la difesa lontano dalla porta".

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Marco Giampaolo parlerà in conferenza nel post partita di Milan-Brescia. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.