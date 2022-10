LIVE MN - Giroud: "Sono felice di tornare a Stamford Bridge. Voglio vincere sempre"

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Stamford Bridge, dove a breve Olivier Giroud, insieme a mister Pioli, presenterà la sfida di Champions League di domani sera contro il Chelsea rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna dichiarazione del bomber rossonero, ex del big match.

20.40 - Inizia la conferenza stampa di Olivier Giroud.

Che emozione provi a tornare qua? "Sono stato fortunato a tornare a Montpellier con l'Arsenal, oggi sono molto felice di essere tornato a Stamford Bridge. Dopo lo scudetto adesso vogliamo fare bene in Champions con umiltà e grande fiducia nel nostro calcio e nelle nostre qualità".

Hai detto ai tuoi compagni cosa gli aspetta domani? "Gli ho detto che sono molto orgoglioso di venire qui con il grande Milan e giocare la Champions. L'atmosfera sarà da grande partita di Champions. Loro hanno giocato delle grandi partite. Penso che siamo pronti. Il campo meraviglioso, sarà una bella partita".

È uno dei momenti più belli della tua carriera? "Sì. Il Mondiale è stato un'emozione pazzesca, ma la festa con i tifosi a Milano anche. Io sono uno competitivo, e anche la squadra lo è. Vogliamo fare bene in questa Champions. Voglio vincere sempre, questi trofei mi hanno dato grande orgoglio. Voglio ancora di più col Milan, vogliamo fare bene in Champions".

Sui tifosi del Chelsea e la squadra: "Spero che mi accoglieranno bene, sono stato begli anni qui: mi sono lasciato bene con il club. Per quanto riguarda la squadra conosco i ragazzi, ho giocato tante partite con loro. Hanno cambiato allenatore quindi non so esattamente come giocheranno. Se ci fosse stato ancora Tuchel forse avrei potuto aiutare un po' di più. Sono in un nuovo progetto e dunque è una questione di tempo per tornare al loro miglior livello. Sono sicuro che faranno una bella stagione in Premier".

Sul paragone di Aubameyang: "Non voglio sapere chi è il più forte, io voglio solo vincere col Milan. È vero che abbiamo giocato entrambi con Arsenal e Chelsea, ma è l'unica somiglianza tra di noi. Lui è forte, lo conosco bene. Ma se vinciamo domani non dipenderà da un solo giocatore. Vinciamo con tutta la squadra".

20.56 - Termina qui la conferenza di Giroud.