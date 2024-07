live mn Ibrahimovic: "Milan Futuro copia-incolla con la Prima Squadra. Fonseca non ha paura di lanciare i giovani"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti nella sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello dove, tra pochi minuti, prenderà la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan. Lo svedese affiancherà Daniele Bonera, allenatore che il club ha scelto per guidare il Milan Futuro, squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni di giornata col nostro live testuale.

10.30 - Comincia la presentazione di Zlatan Ibrahimovic.

"Buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo ufficialmente fatto l'annuncio per il Milan Futuro. Vogliamo che i talenti abbiano una possibilità per entrare in Prima Squadra. Col sistema di prima, Primavera e Prima Squadra, c'era troppa distanza. Un giovane entra in Primavera a 16-17 anni, non sei pronto fisicamente per la Prima Squadra. Con il Milan Futuro avranno più tempo per crescere. La Serie C è un altro livello, li prepariamo a giocare contro gli adulti. Quando ti alleni con la Prima Squadra c'è tanta differenza rispetto alla Primavera. Il Milan Futuro giocherà contro gli adulti, sarà molto difficile. Bisogna trovare equilibrio, anche per noi è una cosa nuova. Siamo preparati ed organizzati, è tutto sotto controllo. Vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti, vogliamo dare un'opportunità per farli entrare in Prima Squadra. Per il Milan il giovane è importante. Futuro e Prima Squadra per noi è una sola squadra. Tutto quello che mister Fonseca farà in Prima Squadra farà anche il Milan Futuro. Come se fosse copia e incolla. Milan Futuro sarà concentrato anche su allenamenti individuali, vogliamo migliorare e far diventare uomini i giovani. Quando rappresenti il Milan hai una grande responsabilità. C'è bisogno anche di disciplina.

Tra Primavera e Prima Squadra c'è distanza: spostiamo la Primavera al Vismara per allenarsi. Quando sei in Primavera non devi essere vicino alla Prima Squadra, devi avere voglia e motivazione per arrivare a quel sogno. In mezzo c'è lo step Milan Futuro, dove ci saranno i nostri più grandi talenti. Mettiamo profili che saranno profili da Milan, non conta solo il talento. Fonseca non ha paura di dare possibilità ai talenti e ai giovani. Non mettiamo tutta la responsabilità su questi ragazzi ovviamente, ci sarà qualcuno anche con più esperienza: bisogna trovare equilibrio. Sarà importante prendere non troppe botte, bisogna anche vincere le partite. Portiamo giocatori con esperienza da Serie C per avere equilibrio. Dobbiamo trovare la strada giusta.

La responsabilità del Milan Futuro sarà di Kirovski. Ha giocato in diverse squadre da professionista, arriva dagli USA. Ha lavorato con i LA Galaxy, per noi è un profilo di alto livello. L'allenatore sarà Daniele Bonera. Ha grande esperienza come calciatore, ha giocato al Milan per tanti anni. Ha preso il patentino da allenatore, è stato nello staff di Pioli e ha avuto un grande rapporto con i giovani. Ha preso esperienza in Prima Squadra, per noi è la scelta giusta perché è importante avere un rapporto di comunicazione con la Prima Squadra. Non ha ego, deve essere aperto: quando a Fonseca serve qualcosa lui deve essere disponibile e aperto ad una situazione dinamica. Prima Squadra e Futuro saranno una squadra unica per noi. Siamo contenti e fiduciosi. La scelta di un allenatore in questa situazione non è facile: gli allenatori nell'Academy pensano troppo ai risultati. Magari scelgono giocatori più pronti rispetto a giocatori che hanno più potenzialità: per loro è importante fare carriera. Per noi invece è importante avere allenatori che pensano alla crescita dei giocatori: il merito di un allenatore è quando i giovani arrivano in Prima Squadra. Benvenuto Daniele Bonera".

Il nome Milan Futuro: "C'erano altre scelte ma abbiamo scelto Milan Futuro perché è importante mandare un messaggio globale. Chi entra nel Milan Futuro sarà il futuro del Milan. C'è credibilità, è il nome giusto. Mi piace, funziona anche all'inglese 'future'-futuro".

È una responsabilità anche verso il calcio italiano? "Tutto questo è solo positivo per il calcio italiano. Serve migliorare il talento italiano con un mix internazionale. Se non migliori il talento quando arrivano in prima squadra. La nazionale italiana non è stata "wow" in questa Europeo. Individualmente c'è stata differenza con le altre nazionali, poi col gruppo puoi fare miracoli. Questo progetto serve a migliorare il talento, è molto importante per il calcio italiano. Si inizia dalle basi, tutti i club in Italia hanno grande responsabilità per migliorare il talento: come lavori, che strategia hai e dove vuoi arrivare. Gli allenatori nelle academy pensano a vincere, il Club pensa ai talenti: il club deve dettare la linea".

Servirà tempo anche a Camarda in Serie C? "Tutti pensano che sarà facile ma non sarà facile. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo. L'idea con tutti è di avere sempre minuti in campo, i giocatori devono avere sempre minuti in partita. Se non giocheranno in Futuro giocheranno in Primavera, se non giocano in Primavera giocano in U18. Cresci di più giocando in partita, non solo in allenamento. Se non giochi mai non cresci, è importanti per noi che tutti abbiano minuti. Milan Futuro avrà 22-23 giocatori, come la Prima Squadra. Tutti devono avere spazio per giocare, non perdere tempo".

Hai spinto tu per puntare sui giovani? "Quando sono entrato in questo ruolo al Milan ho spinto tanto per il talento. Non è possibile che il Milan non abbia un'academy a livello top. Sono cose che non puoi comprare, devi fare investimenti e aspettare che arrivino le cose. Questo non vuol dire che la Prima Squadra sarà piena di giovani talenti, ma se possiamo portarne qualcuno è solo che positivo. È una cosa che facciamo non solo per noi, ma per tutto il calcio italiano. Non dico che ogni anno arriveranno 5 talenti in prima squadra. Se succederà sarò felice, avremo fatto un grande lavoro. È importante avere giocatori pronti quando serve. Siamo molto carichi e ci credo tanto. Ma sempre con equilibrio, non voglio che il messaggio esterno sia che puntiamo solo ai giovani talenti. Oggi siamo qui per il Milan Futuro, lunedì parleremo di Prima Squadra. Poi dipende anche dai giocatori. Noi diamo piattaforma e disciplina, noi abbiamo la responsabilità di farli diventare uomini fuori dal campo. Quando metti la maglia del Milan non puoi fare quello che vuoi, è una nostra responsabilità. Conta anche la persona, non solo il calciatore. Chi aveva dubbi sull'ambizione del club ora vede che dentro il club succedono cose, stiamo lavorando. Quando abbiamo qualcosa da dire allora saremo qua per parlare, non per chiacchierare o fare propaganda come i giornali di gossip".

C'è un input particolare che ti ha dato Cardinale su questo progetto? "Con Cardinale parlo tutti i giorni. il Milan lo prende come una cosa molto personale. Ascolta tanto. È molto aperto alle idee che portiamo. Lui vuole i risultati, è ovvio. Vuole che il club cresca e che portiamo risultati. Il Milan Futuro è una di queste idee per portare una cosa nuova nel club. Non sarà facile, ma è tutto sotto controllo. Siamo tutti con Bonera, tutti insieme per mandare avanti la barca avanti. Non dipende mai da una sola persona, dipende da tutta la società. Cardinale è positivo, molto positivo per come lavoriamo. Ma alla fine contano solo i risultati: qui i risultati devono essere di portare più talenti possibili in Prima Squadra".

Quale sarà l'ossatura del Milan Futuro? "Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro. Quando tocchi la Prima Squadra è importante restarci, non tornare. Per questo il Milan Futuro sarà importante, qui farai la crescita per andare in Prima Squadra. Perché quando ci arrivi poi non devi tornare indietro, devi stare lì. Jimenez è più verso la Prima Squadra, gli altri più verso il Milan Futuro. Devono fare questo processo per crescere ancora, possono avere più tempo per crescere e stare nel Milan. Dopo la Primavera prima se non c'era spazio allora vanno da altre parti e sembra che noi sbagliamo. Però quando vai in Prima Squadra devi dare risultati, perché se non lo fai tu lo fa un altro. Per questo è importante per noi il Milan Futuro. In Primavera ora hanno alzato il tetto a 20 anni. Al Milan Futuro avranno ancora più tempo, ma per talenti in cui crediamo. È importante anche il profilo. Quando parlo di profilo basta guardare la storia del Milan, chi ha fatto la storia. Noi cerchiamo questi profili. Poi se saranno dello stesso livello saremo solo felici".

Il raduno di lunedì: "Ora lunedì inizia il raduno ma mancheranno tanti giocatori per l'Europeo o per chi andrà alle Olimpiadi, ci sarà un po' una macedonia. Dopo l'America avremo ranghi più definiti. Ma è tutto sotto controllo ed organizzato".

Che obiettivi sportivi vi ponete? "Dare tempo al talento di crescere, prepararlo per la Prima Squadra in questa competizione di adulti. In Serie C c'è un gioco molto diverso, il ragazzo ha ancora il fisico da ragazzo. Quando vai a duello con un adulto non ce la fai. Se fai un duello tra Camarda e Brahim Diaz, quando c'era Diaz, lo vince Brahim perché è un adulto. Per tutte le altre squadre contro di noi sarà una finale, per noi è un percorso per crescere. Posso immaginare i primi sei mesi con tanta tanta fatica, mentre nei sei mesi successivi vedo il talento crescere. Con tutto il rispetto, i nostri sono giocatori che cresceranno, chi invece è in Serie C segue una linea".

L'attaccante della Prima Squadra verrà preso anche in ottica Milan Futuro? "Camarda ha già fatto allenamenti con noi. Il Milan Futuro sarà molto vicino alla Prima Squadra, toccheranno sempre la Prima Squadra. Per questo dicono che saranno un'unica squadra, ma comunque divisi. Saranno però sempre vicini. Se Camarda poi è pronto per la Prima Squadra secondo Fonseca allora giocherà lì. Adesso mancherà un numero 9 in Prima Squadra, poi quando arriverà il numero 9 allora Camarda sarà in concorrenza con questo. Si tratta sempre di concorrenza, chi è nel Milan Futuro devono avere la mentalità per essere in concorrenza con chi gioca in Prima Squadra. Poi c'è la realtà, ma la mentalità deve essere questa".

Perché la scelta Kirovski? È una scelta tua? Quale sarà il suo ruolo? "Sarà responsabile della crescita dell'academy. Farà mercato e avrà responsabilità da Futuro in giù. Serviva uno che ha la nostra stessa ambizione e visione, che parla la nostra stessa lingua, e che ha le nostre stesse idee. Non dico che prima non ci fosse. Noi lavoriamo in alto e Kirovski lavora sotto di noi. È importante la visione e quello che vogliamo dai giocatori. Lo conosco personalmente, ho visto in America come lavora. Se non ci avessi creduto oggi non sarebbe stato qua. Vogliamo avere profili di alto livello in ogni area del club, sportiva e non. Vogliamo essere i migliori in tutti. Vogliamo fare il massimo possibile".

Come vi ponete nei confronti della Youth League? "Chi non gioca in Futuro giocherà in Primavera. La Youth League è una grande cosa, ma se mi chiedi se è meglio il trofeo della Youth League o portare cinque giocatori in Prima Squadra scelgo la seconda. La Youth League poi è come una piccola Champions, è una grande esperienza. La affronteremo per la maggior parte con i giovani della Primavera".

Il numero 9 del Milan chiuderà molto Camarda? "Se Camarda fosse stato pronto sarebbe stato il nostro numero 9 oggi. Ci crediamo tanto, ma dobbiamo proteggerlo. Ma deve fare tutto per entrare in Prima Squadra. Deve fare tutto per crescere e concentrarsi. Abbiamo una grande responsabilità. Per il numero 9 della Prima Squadra parleremo da lunedì. L'idea è di preparare la strada a Camarda da oggi per farlo entrare in Prima Squadra, per farlo crescere nel gioco e nella lettura della situazione. Sa muoversi bene in campo, è intelligente. Poi ovviamente dopo c'è il fisico, altro ritmo. I difensori in Serie C sono più cattivi di quelli della Primavera. Non avranno rispetto per lui, faranno di tutto per far capire che non c'entra niente con la Serie C. Poi se lo toccano entro io in campo per difenderlo (ride, ndr). È importante fare le cose con la giusta velocità, passo dopo passo. Non un passo avanti e tre indietro. Non bisogna dargli tutta la responsabilità, ma ci crediamo tanto. Dal primo luglio è diventato un professionista a tempo pieno. Ha firmato il contratto, deve continuare la scuola online. Ora sta andando tutto veloce, è importante tenere tutti e due i piedi per terra e farlo diventare uomo, è ancora un bambino".