LIVE MN - ICC, Milan-Benfica (0-1): rossoneri sconfitti ma buona prestazione degli uomini di Giampaolo

- Si chiude così l'ultima partita giocata negli Stati Uniti dal Milan. I rossoneri hanno giocato un buon primo tempo ma nel secondo tempo è uscito il Benfica che dopo aver trovato il vantaggio è riuscito a controllare la sfida.

90' +4 - Finisce il match

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Il Milan continua a spingere in questo finale di partita ma la difesa del Benfica è ben schierata

85' - Cambi anche nel Milan. Escono Borini e Piatek per Brescianini e Maldini

85' - Altri due cambi per il Benfica. Escono Seferovic e Taarabt per Zivkovic e Jota

83' - Biglia sfiora il gol su punizione. Dai trenta metri, l'argentino colpisce la traversa e Piatek non riesce a ribadire in rete.

82' - Piatek si guadagna un calcio di punizione dai trenta metri

81' - In questo finale di partita il Milan cerca il pareggio. I rossoneri hanno alzato la linea di possesso di palla.

78' - Pericolo per il Milan con Strinic che perde palla su Seferovic che serve Chiquinho. La palla finisce però alta sopra la traversa.

77' - Il Milan sembra essere ora calato e il Benfica prova a cavalcare l'onda del vantaggio. I rossoneri hanno perso la brillantezza del primo tempo

73' - Cambi anche nel Benfica. Escono Rafa, Pizzi, Gabriele, Grimaldo, Ferro, Fejsa ed entrano Caio, Chiquinho, Samaris, Ebuehi, Jardel e Florentino Luis

69' - Autorete del Milan. Taarabt, sugli sviluppi di un calcio di punizione, calcia un pallone decisamente non pericoloso che viene deviato da Biglia e beffa Reina.

69' - GOL DEL BENFICA

67' - Si fa trovare pronto Reina su questa punizione molto ravicinata. Lo spagnolo riesce a respingere quello che sembrava un missile

66' - Punizione dal limite dell'area per il Benfica per un fallo subito da Rafa Silva. Borini ha steso il calciatore dei portoghesi che ora possono beneficiare di un'occasione molto pericolosa.

66' - E' nuovamente calato il ritmo, in questa fase è il Benfica che attacca.

62' - Momento dedicato ai cambi. Nel Milan entrano Strinic, Gabbia e Krunic per Rodriguz, Musacchio e Calhanoglu

58' - E' senza ombra di dubbio un buon Milan quello sceso in campo in questa seconda partita di ICC. I rossoneri stanno dimostrando una buona condizione fisica e, inoltre, di aver recepito già i concetti di Giampaolo: pochi tocchi e palla a terra

54' - Il Milan spinge ancora. Questa volta Borini prova a servire Piatek che non aggancia. I rossoneri stanno creando tanto ma non riescono a concretizzare.

51' - Grande azione del Milan, penetrazione sulla destra di Castillejo che cerca l'uno due con Suso. Il 7 riceve palla in area, tira ma il portiere del Benfica mette in corner. Il Milan torna a dominare

49' - Come nel primo tempo, anche in questa seconda metà di gara il Benfica è protagonista delle prime fasi della ripresa

46' - Reina subito chiamato in causa. Errore di Rodriguez, la palla finisce sui piedi di Taarabt ma Reina salva

46' - Inizia ora il secondo tempo

- Rientrano in campo le squadre in questo momento. Due cambi nei rossoneri, entrano Reina e Conti per Donnarumma e Calabria

Buona prestazione del Milan in questi primi 45' di gioco. La formazione di Giamapolo inizia con qualche difficoltà ma prende in mano il gioco al decimo e conduce per il resto della frazione. Tante occasioni create dai rossoneri ma poca precisione. Sul finale due occasioni pericolose per il Benfica con Donnarumma che si rende protagonista con due miracoli.

45' + 4 - Termina il primo tempo

45' + 3 - Donnarumma salva ancora. Rafa Silva riceve palla in area, supera il dischetto del rigore e calcia verso il 99 milanista che con un miracolo para.

45' + 1 - Grande parata di Donnarumma che si lancia a terra su un tiro di Pizzi sul primo palo. Azione pericolosa dal Benfica nata da un errore in fase offensiva di Calabria

45' - Quattro minuti di recuper

42' - Azione da protagonista di Piatek. Il polacco prende palla al limite dell'area, cerca e trova il dai e vai con Rodriguez. Il nove rossonero riceve palla in area, tira di prima ma il pallone si spegne a lato.

40' - Ora è calato il ritmo della partita ma i rossoneri continuano ad essere padroni del gioco

37' - Ammoniti Musacchio e Pizzi per proteste

36' - Brivido per la difesa del Milan. Rafa Silva non controlla bene in area e la difesa rossonera recupera

34' - Altra occasione per Piatek che calcia verso la porta del Benfica. Il portiere tocca ma non viene percepito e il gioco riprende con una rimessa dal fondo

33' - Azione prolungata del Milan, iniziata con Castillejo che riceve palla e che si conclude con Piatek che tira ma viene ribattuto

30' - Riprende il gioco dopo il primo cooling break

27' - Occasione per i rossoneri. Suso riceve palla nella trequarti offensiva, si avvicina all'area e da fuori, da posizione cetrale, cerca il tiro che esce a lato. Pecca di egoismo in questo caso lo spagnolo che avrebbe potuto servire Piatek

26' - Torna a farsi vedere il Benfica ma la difesa milanista regge bene

24' - Punizione del Milan da posizione defilata sulla destra. Suso mette in mezzo ma nessuno riesce a sfruttare l'occasione. Tanto Milan in questi minuti ma i ragazzi di Giampaolo faticano a concretizzare

22' - Missile di Borini. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla finisce sui iedi dell'undici rossonero che calcia al volo e mette in difficoltà dal limite dell'area il portiere del Benfica. Gran momento del Milan in questa fase

20' - Gioco ancora fermo, Gabriel è rimasto a terra

18' - Ora è il Milan che attacca con continuità, per adesso bella prova di Suso

17' - Come funziona l'asse Suso/Castillejo! Il numero 8 sembra trovarsi bene in posizione di trequartista, cerca ancora Castillejo che tira di prima. Questa volta l'estremo difensore del Benfica para e mette in corner

16' - Subito un'altra occasione per il Milan. Calhanoglu cerca il tiro da fuori area, calcia da posizione defilata sulla sinistra ma il pallone si spegne sul palo interno. Odysseas salvato dai legni.

15' - Prima occasione per il Milan. Suso da metà campo lancia con un rasoterra verticale Samu Castillejo che non riesce ad agganciare la palla per pochissimo. Il 7 milanista sarebbe stato da solo davanti al portiere del Benfica Odysseas

13' - Quando si avvicina il primo quarto d'ora di gioco la sensazione è che le due squadre in campo si stiano studiando. In questi minuti iniziali è il Benfica che si è fatto vedere maggiormente in zona offensiva, mentre il Milan ha impensierito Odysseas in soltanto un'occasione

10' - Piccolo break per un colpo subito da Borini che è rimasto a terra

9' - Prima offensiva del Milan con Borini che recupera palla al Benfica. Il Milan prova a ribaltare il gioco ma la difesa lusitana ferma i rossoneri al limite dell'area

8' - Altra occasione per il Benfica, con Pizzi che calcia dal limite dell'area piccola ma Donnarumma para

6' - Prima parata di Donnarumma. L'ex rossonero Taarabt si smarca sulla destra e cerca il tiro. Il 99 milanista para senza troppe difficoltà

4' - Benfica pericoloso con Rafa Silva. Imprecisione della difesa milanista che non accorcia sul calciatore del Benfica. Rafa Silva si trova in area di rigore, poco lontano dal dischetto di rigore, cerca il tiro a giro sul secondo palo ma la palla finisce alta senza impensierire Donnarumma

3' - Il Milan prova a sviluppare il gioco sulla destra, sfruttando l'asse Calhanoglu/Borini. Bell'azione milanista, che finisce però con Suso che crossa con poca precisione. La difesa del Benfica recupera

2' - Milan in possesso di palla in questo avvio di partita. I rossoneri provano a impostare il gioco dalla difesa, partendo dai piedi dei centrali

1' - Le condizioni del campo non sembrano essere le migliori, un fattore che può influire sullo sviluppo della manovra di entrambe le squadre

1' - Ci siamo, inizia il match

- Milan e Benfica sono sul campo del Gillette Stadium. La formazione portoghese scende in campo con maglia grigia, pantaloni neri e dettagli rossi. Il Milan risponde con il completo bianco.

- Queste le formazioni del match

MILAN (4312): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Biglia, Calhanolgu, Suso, Castillejo, Piatek.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Strinic, Gabbia, Krunic, Brescianini, Mionic, Capanni, Maldini, Capone. Allenatore: Giampaolo.

BENFICA (442): Odysseas, Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Fejsa, Taarabt, Rafa, Seferovic.

A disposizione: Silvar, Conti, Caio, Cervi, Zivkovic, Chiquinho, Samaris, Ebuehi, Jardel, Almeida, Florentino, Zlobin, Jota, Ferreira, Dantas. Allenatore: Bruno Lage

Benvenuti amici di MilanNews.it al Gillette Stadium di Foxborough, dove tra pochi minuti il Milan giocherà contro il Benfica. I rossoneri si presentano a questa seconda partita dell'International Champions Cup, l'ultima negli Stati Uniti, reduce dalla sconfitta all'esordio contro il Bayer Monaco per 1-0. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione di questo secondo importante test per la formazione di Marco Giampaolo.