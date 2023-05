LIVE MN - Inter-Milan (1-0): rossoneri eliminati dalla Champions League in Semifinale

Termina qui l'avventura in Champions League del Milan, che in Semifinale perde entrambi gli euroderby contro l'Inter. 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno.

93' Termina qui il match. Milan eliminato dalla Champions League in Semifinale.

92' Lukaku prova la botta di sinistro, Maignan si oppone come può e salva ancora la porta rossonera...

90' Ci saranno tre minuti di recupero.

90' Ultimi disperati attacchi rossoneri con tanti palloni buttati in area, l'Inter controlla senza problemi.

86' Ultimi scampoli del match, il Milan prova qualche attacco disordinato...

84' Cambio per l'inter. Esce Lautaro Martinez, entra Correa.

84' Inter vicina al raddoppio con Lautaro, chiude all'ultimo la difesa.

83' Origi scodella in mezzo da sinistra, né Giroud né Leao riescono ad intervenire.

80' Giallo per Krunic per un intervento duro a centrocampo. Scintille in campo tra Tomori e Lautaro, entrambi ammoniti. Gara nervosa nel finale.

79' Ammoniti Barella e Tonali.

78' Maignan salva su Lautaro, ennesima parata decisiva del portiere rossonero questa sera.

77' Punizione di Theo dalla trequarti, bella traiettoria che Giroud sfiora soltanto: la palla esce.

76' Doppio cambio per il Milan: entrano Saelemaekers e Origi, escono Messias e Diaz.

74' Gol dell'Inter, Lautaro. Il 10 nerazzurro chiude i giochi. Ora il Milan ha bisogno di 3 gol per pareggiare i conti...

71' Lukaku parte in campo aperto dopo un passaggio sbagliato di Leao, Tomori e Theo lo chiudono benissimo.

69' Cross di Calabria da destra, Leao tutto solo in area la appoggia di testa a Messias, che però viene anticipato da Onana. Forse Leao avrebbe dovuto provare la conclusione...

67' Milan in difficoltà in attacco, la manovra dei rossoneri è sterile. Servono almeno due gol e mancano circa 25 minuti... È dura.

66' Cambi anche per l'Inter: escono Dimarco e Dzeko, entrano Gosens e Lukaku.

64' Primo cambio per il Milan: esce Thiaw, entra Kalulu.

62' Problemi fisici per Thiaw che sta chiedendo il cambio. Doveva entrare Kjaer, ma Pioli è rimasto infastidito dall'atteggiamento svogliato del danese e ha chiamato invece Kalulu. Sarà il francese ad entrare se Thiaw non dovesse farcela.

60' Messias si accentra da destra e prova ancora il cross sul secondo palo, anche questa volta troppo lungo.

59' Duello strepitoso a campo aperto tra Tomori e Lautaro. Dribbling e corpo a corpo, alla fine ha la meglio il difensore rossonero che recupera il pallone.

58' Cross di Brahim Diaz dalla trequarti abbastanza sballato, Leao cade in area ma non c'è nulla. Al MIlan manca precisione negli ultimi metri.

55' Primo giallo del match, è per Malick Thiaw. Il tedesco fa un blocco su Lautaro Martinez a centrocampo, troppo evidente per passarla liscia.

52' Pestone di Acerbi su Tonali in area rossonera a palla lontana. Volontario ed evidente, nessuna sanzione disciplinare per il difensore nerazzurro.

50' Messias a destra punta Dimarco e scodella sul secondo palo di sinistro: bel cross, ma non ci crede nessuno.

46' Comincia la ripresa senza cambi, palla per il Milan.

Primo tempo combattuto, sia Inter che Milan non si sono assolutamente risparmiati. Azioni da una parte e dall'altra, con Diaz che ha incredibilmente graziato in avvio i nerazzurri sparando addosso ad Onana da due passi, mentre Maignan è stato strepitoso su Barella e Dzeko. Lampo finale di Leao che si era mangiato la difesa avversaria, salvo poi sfiorare la porta da posizione defilata. Un pareggio tutto sommato che ci sta, i rossoneri ora hanno 45 minuti per provare una storica rimonta.

48' Fine primo tempo, 0-0.

47' Controllo di Diaz al limite, Calhanoglu lo calcia ma Turpin vede male e fischia un fallo contro i rossoneri!! Che svista.

46' Quanti duelli in mezzo al campo. La posta in palio è altissima e si vede. Grande determinazione da ambo le parti.

45' Tre minuti di recupero.

43' Primo cambio per l'Inter. Esce l'infortunato Mkhitaryan, entra Brozovic.

42' Problemi per Mkhitaryan che chiede il cambio.

41' Occasionissima Inter. Sugli sviluppi di un corner Lautaro si gira in un fazzoletto dal limite e lascia partire un sinistro forte e teso che però finisce alto.

39' Miracolo di Maignan, assolutamente strepitoso. Colpo di tesa di Dzeko da due passi, riflesso sovrumano di Mike che salva tutto.

38' Come non detto. Leao sfiora un gol strepitoso. Contende palla a Darmian, controlla e punta tutta la difesa interista. Entra in area da sinistra, cambia passo e tira ad incrociare: la palla sfiora il palo con Onana che la devia con un miracolo. L'arbitro non concede il corner.

36' Leao tenta un cambio di gioco ma prende in pieno Lautaro. Prima mezz'ora molto difficile per Rafa, costantemente raddoppiato. Non è al 100% e si vede.

32' Azione molto strana di Dumfries, che si lancia di testa sul piede di Theo Hernandez, che stava controllando la palla. Turpin concede fallo per l'Inter.

30' Forcing Inter con diversi cambi di gioco consecutivi, i nerazzurri provano a schiacciare il Milan che per ora regge.

29' Buona chiusura di Tomori su Barella. Ora l'Inter esce con più sicurezza, il Milan è calato leggermente.

25' Thiaw salva! Dumfries servito in area la mette in mezzo per Lautaro, Thiaw è al posto giusto al momento giusto e spazza!

23' Inter pericolosa con Mkhitaryan. L'armeno stoppa al limite e tenta la conclusione, la palla termina alta.

22' Lautaro parte in contropiede, Tonali lo ferma fallosamente a centrocampo: anche qui Turpin non ammonisce. Metro di giudizio fin qui equo.

19' Ora un minimo di respiro, con il Milan che prova a gestire palla in attesa del varco giusto.

15' Ennesimo anticipo di Tonali a centrocampo, Dzeko lo tira giù con le cattive. Turpin grazia il bosniaco, niente giallo.

14' Partita apertissima, occasioni da una parte e dall'altra.

13' MIRACOLO DI MAIGNAN! Parata strepitosa di Mike che chiude letteralmente la porta in faccia a Barella, che era andato a botta sicura dal cuore dell'area.

11' Che occasione sbagliata da Brahim Diaz! Tonali di rabbia recupera palla e sfonda sulla sinistra, mette in area per il rimorchio di Diaz: Brahim tira una mezza ciofeca di Gattusiana memoria addosso ad Onana. Chance immensa sprecata...

10' Cross di Messias da destra, Onana sbaglia il tempo dell'uscita e Giroud fa sponda al centro dell'area ma non trova nessuno. Brivido!

9' Diaz prova a sfondare a destra, manda Tonali sul fondo: cross, allontana la difesa nerazzurra. Il Milan prova a farsi vedere in avanti.

7' Azione di prima dell'Inter con Dzeko che imbuca per Barella centralmente, ottima diagonale di Theo che salva tutto. Sul prosieguo dell'azione la palla torna a Barella che prova la botta da fuori: la palla termina alta.

6' Primo pallone toccato da Leao, il portoghese si addormenta e Dumfries riparte. Il portoghese non può che far fallo.

5' Occasione Milan! Botta strepitosa di Theo da lontanissimo, Onana era spiazzato! La palla sfiora la traversa ed esce.

3' Occasione Inter! Cambio di gioco per Dimarco, cross in mezzo, sponda di Barella e conclusione a botta sicura di Dzeko: salva tutto Maignan! Ma il gioco era fermo, l'arbitro aveva fischiato fallo per una spinta evidente di Barella su Tonali.

2' Dumfries chiede l'uno due sulla fascia, Theo lo supera in velocità e guadagna una punizione in difesa.

1' Subito brivido. Rimessa laterale lunghissima di Dumfries, la palla rimane in area ma Turpin fischia un fallo di Dzeko.

1' Tutto pronto, si può iniziare! Fischia Turpin, primo pallone del match per l'Inter. Si riparte dallo 0-2 dell'andata per i nerazzurri.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa nerazzurra per l'Inter, maglietta rossonera per il Milan.

Dopo lo 0-2 dell'andata il Milan avrà 90 minuti per ribaltare l'esito di questa Semifinale di Champions League. Dopo solo sei giorni è di nuovo derby, qui si fa la storia! I rossoneri ritrovano Leao, i nerazzurri schierano lo stesso XI che all'andata ha meritato di vincere: statistiche e probabilità non sorridono al Milan, ma questo è il momento di dare l'anima in campo senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni! Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni di questo match storico, a prescindere di come andrà!

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic, Brozovic, Lukaku. All.: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli

Arbitro: Turpin (Francia)

Assistenti: Danos-Pages

Quarto ufficiale: Frappart

VAR: Brisard

AVAR: Millot