live mn Inter-Milan (2-3): rimonta clamorosa, LA SUPERCOPPA E' ROSSONERA!!!

vedi letture

97' E' FINITAAAAAAAAAA!!! Il Milan vince la Supercoppa Italiana con una rimonta clamorosa sotto di due gol.

94' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! ABRAHAMMMMMMMMMMM!!!!! GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!! Tocco in area di Pulisic per Leao che arriva davanti a Sommer e tocca per l'inglese che deve solo spingerla dentro.

91' Sponda di Taremi per Lautaro che prova il destro al volo da fuori area, pallone a lato.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Giallo per Bastoni.

88' Che occasione per l'Inter: prima Thiw salva in scivolata su Frattesi poco prima di calciare in porta, poi la palla arriva a Dumfries che si presenta davanti a Maignan, grande parata del portiere rossonero che respinge con il corpo in uscita bassa.

87' Sostituzione nel Milan: fuori Emerson Royal e dentro Calabria.

86' Taremi controlla in area, si sposta la palla sul destro e calcia con il destro, Maignan para.

84' Doppo cambio nell'Inter: fuori De Vrij e Barella, dentro Darmian e Frattesi.

80' GOOOOOOOOLLLLLLL!!! PULISICCCCCCCCC!!! Grande combinazione sulla sinistra tra Leao e Theo, cross all'indietro del francese per l'americano che controlla e poi incrocia con il sinistro con la palla che si insacca all'angolino.

77' Due cambi di Conceiçao: escono Reijnders e Musah, entrano Abraham e Loftus-Cheek.

72' Giallo per Barella.

72' Inter vicino al gol: cross di Dumfries, la palla arriva a Carlos Augusto sul secondo palo che colpisce di testa da due passi dalla linea, la palla colpisce il palo interno e poi finisce tra le braccia di Maignan.

69' Lautaro contro in area e prova il diagonale con il destro, Maignan blocca a terra.

68' Dumfries trova Taremi quasi in area piccola, per fortuna l'iraniano non riesce a calciare e la palla si spegne sul fondo.

66' Doppio cambio nell'Inter: fuori Mkhitaryan e Dimarco, dentro Zielinski e Carlos Augusto.

65' Altra occasione per il Milan: cross dalla destra di Pulisic per Morata che colpisce di testa, grande parata di Sommer che salva l'Inter.

62' Grande accelerata di Leao a sinistra: il portoghese va via a Bisseck, entra in area e tocca all'indietro per Reijnders che calcia a botta sicura, ma c'è un fortunato salvataggio con la faccia di Bastoni.

61' Cross di Fofana che trova Morata sul secondo palo, sponda di testa dello spagnolo per Pulisic che colpisce anche lui di testa, ma la sua conclusione è centrale e Sommer blocca senza problemi.

57' Giallo per Tomori.

55' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area per Thiaw che però non riesce a colpire con forza per la porta dell'Inter e Sommer può bloccare.

55' Giallo per Dumfries.

54' Girata al volo di Mkhitaryan, Maignan para centralmente.

52' GOOOOOOOLLLLLLL!!! THEOOOOOOOOO!!! Punizione del francese che sorprende Sommer sul suo palo e accorcia le distanze.

51' Giallo per Mkhitaryan che ha fermato Leao al limite dell'area.

50' Cambio nel Milan: fuori Jimenez, dentro Leao.

47' RADDOPPIO DI TAREMI!!! Lancio in profondità dalla difesa per l'iraniano che controlla e batte Maignan con il destro.

45' Inizia il secondo tempo.

- Si è chiuso 1-0 per l'Inter il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana grazie ad una rete nel minuto di recupero concesso da Sozza di Lautaro Martinez, che ha sfruttato un'ingenuità a metà campo del Milan che si è fatto sorprendere su una rimessa laterale. Un vero peccato per il Diavolo, autore di una buona prima frazione di gioco nella quale ha giocato alla pari dei nerazzurri. Gara equilibrata a Riyad, ma proprio all'ultimo minuto ecco il gol del capitano interista che ha sbloccato la finale.

47' Fine primo tempo.

46' GOL DELL'INTER!!! Ingenuità del Milan che si fa sorprendere su una rimessa laterale. La palla arriva a Lautaro che dopo una finta batte Maignan con il sinistro.

45' Un minuto di recupero.

41' Grande azione in verticale del Milan, Jimenez entra in area e prova a servire Morata tutto solo davanti a Sommer, ma c'è un grande intervento in scivolata di Bastoni che intercetta il cross rasoterra dello spagnolo e devia la palla in corner.

38' Mkhitaryan ci prova dal limite dell'area, ma non colpisce bene e il suo destro finisce ampiamente fuori.

35' Cambio nell'Inter: Calhanoglu lascia il campo per un problema all'adduttore, al suo posto dentro Asllani.

28' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia destra, sul pallone Theo e Reijnders: cross a rientrare dell'olandese, Dumfries mette fuori di testa.

23' Taremi allarga per Dimarco che calcia da fuori area con il sinistro, Maignan devia la palla sopra la traversa.

18' Angolo per l'Inter dalla sinistra: i nerazzurri muovono la palla, cross in area di Calhanoglu, ma è ben posizionato Fofana che libera l'area.

15' Fofana trova Reijnders che con una magia nella stretto salta un avversario, poi prova a calciare con il sinistro, pallone a lato.

12' Barella trova Taremi in area, colpo di testa dell'attaccante dell'Inter, pallone fuori che non preoccupa Maignan.

10' Bella palla in verticale in area di Pulisic per Reijnders che prova il cross ma non colpisce bene e la palla finisce sull'esterno della rete.

6' Gran lancio in profondità di Bastoni per Lautaro che controlla al volo, ma c'è un grande intervento in scivolata di Thiaw che impedisce all'argentino di calciare in porta a due passi da Maignan.

5' Reijnders recupera palla sulla trequarti e prova un tocco filtrante in area per Pulisic, la palla dopo un rimpallo arriva all'americano ma Sommer è attento e in uscita bassa con i piedi libera.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

- Ci siamo quasi, manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Sozza. Le squadre sono schierate in mezzo al campo: Milan con maglia rossonera e calzoncini bianchi, l'Inter giocherà con divisa nerazzurra e pantaloncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, è arrivato il grande giorno della finale di Supercoppa Italiana. Il nuovo Milan di Sergio Conceiçao, che in semifinale ha eliminato la Juventus, affronterà l'Inter, che invece ha avuto la meglio dell'Atalanta. Grazie al nostro live tesuale, non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra nerazzurri e rossoneri che si giocherà all'Al-Awwal Park di Riyad (Arabia Saudita). Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disp. Josep Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch. All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez; Reijnders, Pulisic; Morata. A disp. Sportiello, Calabria, Bennacer, Loftus-Cheek, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.