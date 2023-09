live mn - Inter-Milan (5-1): ennesima disfatta da derby. Così non va

Difficile da commentare una sconfitta del genere, soprattutto quando il risultato non è poi così bugiardo. Sulla carta i valori assoluti tra le due squadre non sembravano essere lontani, il campo invece ha detto tutt'altro. Certo, il gol al quarto minuto ha indirizzato il tutto, ma l'ennesima disfatta in un derby nel 2023, la quinta nell'anno solare, non va proprio. Va resettato tutto e subito, martedì c'è la Champions.

95' Triplice fischio. Inter batte Milan 5-1.

93' Gol Inter. Frattesi in scivolata conclude l'ennesima ripartenza nerazzurra. Il centrocampista si toglie la maglia e viene ammonito. 5-1.

91' Azione interessante di Chukwueze sulla destra, il nigeriano viene murato al momento del tiro.

90' Cinque minuti di recupero.

86' Ultimo cambio per Pioli. Esce Loftus-Cheek ed entra Musah.

85' Milan naturalmente calato dopo il quarto gol nerazzurro.

80' Cambio per l'Inter: fuori Calhanoglu, dentro Asllani.

79' Gol Inter su rigore, Calhanoglu tira centrale e spiazza Maignan. 4-1.

78' Rigore per l'Inter. Lautaro anticipa di un soffio Theo in area, Sozza non può che fischiare il penalty. Ingenuo Theo.

77' Cambi per il Milan: fuori Giroud, Reijnders e Calabria. Dentro Jovic, Okafor e Florenzi.

75' Leao si avventura sulla fascia destra e trova un calcio di punizione potenzialmente interessante. Batte Theo, Sommer fa suo la palla dopo un campanile.

74' Cambio per l'Inter: esce Bastoni, entra de Vrij.

72' E dopo 72 minuti arriva anche il primo giallo per Calhanoglu, dopo ben sette falli.

70' Fallo di Frattesi su Theo. Il centrocampista nerazzurro poi se la prende con Leao, scintille.

69' Gol Inter. Mkhitaryan chiude i giochi dopo un'altra ripartenza molto veloce. Una deviazione di Thiaw non lascia modo a Maignan di intervenire. 3-1.

67' Ottima lettura di Calabria per l'imbucata di Chukwueze, il pallone del numero 2 però è troppo lungo. Peccato, Chukwu sarebbe stato in porta.

66' Azione verticale velocissima dell'Inter che si chiude con una fucilata da fuori di Carlos Augusto: si distende bene Maignan e para.

64' Triplo cambio per l'Inter: Frattesi per Barella, Carlos Augusto per Dimarco, Arnautovic per Thuram.

63' Prima azione di Chukwueze che prova a superare tutta la difesa interista da solo. Alla fine lo chiudono dopo averlo triplicato.

61' Ammonito Theo (primo fallo) per un intervento su Mkhitaryan.

61' Contropiede clamoroso non sfruttato dal Milan. Reijnders scappa in avanti, ma una volta entrato in area non serve Giroud e la lascia invece a Leao, perdendo un tempo di gioco. Rafa infine prova un cross improbabile, palla persa.

59' GOOOLLLLL GOOOOOLLL GOOOOOL DEL MILAN! RAFA LEAAAOOOOOOO! Giroud viene incontro e da trequartista serve Leao nello spazio: Rafa entra in area da sinistra, guarda Sommer e la piazza! 2-1, partita riaperta!

56' Primo cambio per il Milan: esce Pulisic, entra Chukwueze.

55' Reijnders prova il tiro da fuori: potente ma totalmente sbilenco. Simbolo della sua partita, molto anonima e poco incisiva.

53' Altra sortita centrale di Theo, Dumfries lo ferma con una scivolata molto decisa. Il francese rimane a terra dolorante.

51' Cross di Dimarco per Thuram, il numero nove riesce a tirare al volo ma mastica un po' il pallone, facile per Maignan. Ancora in ritardo Thiaw.

49' Cross di Theo a rientrare da destra (era lì perché aveva battuto una punizione), palla lunga con Leao che in spaccata prova a rimetterla in mezzo: Sommer controlla e blocca tutto solo.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan. Nessun cambio per le due squadre.

Fine primo tempo, Inter in vantaggio per 2-0. Partita subito sui binari sbagliati con Thiaw che regala palla a Thuram in posizione pericolosissima: dall'azione personale del francese arriva il gol di Mkhitaryan. L'ex Moenchengaldbach è il mattatore del match visto che trova anche il 2-0 a fine primo tempo, quando il Milan provava a rialzare la testa, con un tiro letteralmente imparabile sotto il sette. Primi quarantacinque minuti amari.

47' Fine primo tempo.

46' Batte Giroud, tiro totalmente da dimenticare. Occasione sprecata.

45' Due minuti di recupero.

45' Punizione da posizione super interessante per il Milan. Nasce tutto da una percussione centrale di Theo che la scarica a Giroud: sul numero 9 rossonero Acerbi entra in ritardo. Fallo e punizione dal limite. Anche qui niente giallo.

44' Nulla di fatto con la punizione, cross troppo lungo per tutti.

43' Azione personale di Leao, Dumfries lo atterra in modo goffo sulla fascia. Punizione interessante per il Mlan.

40' Milan in affanno. Il raddoppio nerazzurro è arrivato in un momento in cui Leao e compagni sembravano aver preso coraggio, contraccolpo che si sente tutto.

38' Gol Inter. Thuram con un destro all'incrocio imparabile. Nulla da fare per Maignan, tiro incredibile. 2-0.

35' Azione insistita del Milan sulla trequarti, Theo imbuca Leao in area ma il portoghese da posizione ottima mette in mezzo una palla incomprensibile.

31' Milan ad un passo dal gol. Azione strepitosa di Theo Hernandez che si mangia tutta la difesa nerazzurra in velocità: il numero 19 entra in area piccola e da posizione defilata prova un tiro cross. Non trova né un compagno né la porta, la palla termina beffarda sul fondo.

30' Bello schema del Milan con Theo che imbuca subito Leao in area. Il portoghese non era riuscito a segnare da ottima posizione, ma era fuorigioco.

29' Ottimo recupero alto di Reijnders, fallo di Calhanoglu su di lui da dietro. Secondo fallo del turco, ancora risparmiato: niente giallo.

28' Il Milan ora ha il pallino del gioco in mano, l'Inter si chiude molto bene e aspetta il momento giusto per ripartire.

26' Ci prova Dimarco su punizione, palla alta.

25' Ammonito Thiaw per un intervento in scivolata su Thuram molto vicino all'area. Il tedesco lento sia nella lettura che nell'intervello, avvio di derby da dimenticare per Malick.

24' Palla verticale di Theo per Leao, controllo super del portoghese che non arriva a tirare: era difficilissimo.

22' Il Milan attacca da destra più che da sinistra. Pulisic in questo caso non riesce a superare Dimarco, palla sul fondo.

21' Parte Theo in velocità a centrocampo, fallo tattico di Calhanoglu ma niente giallo.

19' Grande chiusura di esperienza di Kjaer su Thuram, lanciato in velocità. L'ultimo tocco era nerazzurro ma l'arbitro concede il corner.

17' Altra leggerezza di Thiaw con Thuram. Il centrale lascia la palla in area, il numero nove dell'Inter prova il tiro: deviato, angolo.

16' Prima giocata di Leao: cross di destro dalla trequarti per Giroud, Sommer esce con sicurezza.

15' Giroud e Theo provano uno scambio interessante nello stretto al limite, non si chiude.

14' Giroud irruento nel pressing su Bastoni. L'arbitro fischia il fallo e richiama il francese.

12' Il Milan prova a svegliarsi un po' con Loftus e Pulisic. Lo statunitense prova il cross da destra ma Dimarco chiude bene.

10' Inter ancora pericolosa. Cross di Dimarco per Mkhitaryan, l'armeno va di testa a botta sicura ma non trova la porta. Milan in difficoltà.

4' Gol Inter. Una palla nettamente in controllo viene letteralmente regalata da Thiaw a Thuram, che mette in mezzo per Dimarco. Cross in mezzo, Mkhitaryan va di sinistro in area e buca Maignan. 1-0. i rossoneri lamentava un fallo precedente su Theo, il check del VAR non trova riscontro.

3' Loftus-Cheek si fa trovare in posizione interessante sulla destra, Bastoni lo ferma senza commettere fallo secondo Sozza. Squadre quadrate ed attente.

1' Subito fallo di Barella su Theo, subito grande fair play. Agonismo sì, ma con rispetto.

1' Fischia Sozza, si comincia. Primo pallone del match per l'Inter.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia nerazzurra e pantaloncini neri per l'Inter, divisa rossonera e pantaloncini bianchi per il Milan.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Quarta giornata di Serie A 23/24, è già tempo di derby. Si affrontano le prime della classe, entrambe a punteggio pieno.

Nessuna defezione per Simone Inzaghi, mentre Pioli non avrà a disposizione oltre al lungodegente Bennacer anche lo squalificato Tomori e l’infortunato Kalulu: ci sarà Kjaer al centro della difesa a far coppia con Thiaw. Rimanete con noi e la nostra diretta testuale per non perdervi nessuna emozione del match. Fischio d’inizio alle ore 18:00!

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

Arbitro: Sozza di Seregno.