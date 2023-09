live mn - Inter-Milan: Pioli si affida a Kjaer. Davanti c'è Giroud

16.35 - LE UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno.

14.20 - Per Pioli sarà la sfida n.14 all'Inter. Tre vittorie (di cui due in trasferta), due pareggi e otto sconfitte di cui quattro in trasferta finora e una in Supercoppa Italiana. Pioli è stato anche allenatore nerazzurro, e ha vissuto dei derby da avversario in due occasioni, entrambe finite in parità.

13.30 - Un solo cambio e fiducia ai titolarissimi. È questo lo slogan di Simone Inzaghi in vista del derby contro il Milan. Il tecnico dell'Inter, infatti, oggi dovrebbe confermare la formazione scesa in campo nelle scorse tre giornate con Sommer tra i pali e con il terzetto di difesa composto da Darmian, Acerbi (unico cambio rispetto all'once de gala) e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Davanti il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

13.00 - Non ci sarà invece Pierre Kalulu contro l'Inter. Il francese si è sottoposto ad una risonanza magnetica da cui è emersa una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il difensore francese verrà rivalutato tra una decina di giorni.

12.00 - L'AIA ha reso nota la designazione di Inter-Milan, valida per la quarta giornata di Serie A Tim:

Arbitro: SOZZA. Assistenti: CARBONE – GIALLATINI. Quarto uomo: GUIDA. Al VAR: DI PAOLO. AVAR: PICCININI

10.35 - Stefano Pioli nella gara di oggi alle 18 dovrà fare a meno di quattro giocatori, tre per infortunio e uno per squalifica. Ecco la lista:

INFORTUNATI

Bennacer

Kalulu

Caldara

SQUALIFICATI

Tomori

10.15 - Il Milan si appresta ad affrontare il primo derby della stagione questo pomeriggio alle 18 contro l'Inter a San Siro. La squadra rossonera, a partire dal pomeriggio di ieri, ha cominciato a riunirsi all'Hotel Melià con gli ultimi calciatori che sono arrivati nel corso della mattinata di oggi. I convocati per la supersfida sono i soliti noti fatta eccezione per gli infortunati Kalulu, Bennacer e Caldara, lo squalificato Tomori. L'unico primavera presente è Andrea Bartesaghi. Questa la lista:

Maignan

Sportiello

Mirante

Calabria

Thiaw

Kjaer

Theo

Florenzi

Pellegrino

Bartesaghi

Reijnders

Krunic

Loftus-Cheek

Musah

Pobega

Adli

Leao

Pulisic

Giroud

Okafor

Chukwueze

Jovic

Luka Romero

10.00 - Riuscirà il Milan ad invertire un trend che nel 2023 vede l'Inter padrona assoluta dei derby? Per provare a farlo mister Pioli si affiderà a quelli che finora è sempre stato l'undici titolare. Ci saranno però due defezioni, oltre al lungodegente Bennacer, ed entrambe in difesa: Tomori mancherà per squalifica, Kalulu sarà out per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Al loro posto ci sarà Simon Kjaer dall'inizio, pronto ad inserirsi nella formazione che ha fatto molto bene contro Bologna, Torino e Roma. Dalla panchina ci saranno armi interessanti come Chukwueze, Okafor e Musah.

Amiche e amici di MilanNews.it, il giorno del derby è arrivato! Questo pomeriggio, alle 18, Inter e Milan si sfideranno allo stadio San Siro per la prima stracittadina della stagione. La gara è valida per il quarto turno del campionato di Serie A e le milanesi guidano appaiate, e in solitaria, la classifica con nove punti su nove conquistati: non era mai successo prima. La redazione di MilanNews.it, come sempre, vi accompagnerà nell'avvicinamento alla super sfida con aggioranementi minuto per minuto grazie al live testuale. Restate con noi!