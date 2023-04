LIVE MN - Kjaer: "Essere al Milan uno dei miei sogni, ma non mi aspettavo sarebbe stato così"

A breve Simon Kjaer prenderà parola dalla sala stampa dello stadio " Diego Armando Maradona " per presentare in conferenza la sfida di Champions League di domani sera contro il Napoli. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni del difensore rossonero.

Come caricherai i compagni domani? "Dicendo che queste partite qua non sai mai quando ne rigiocherai un'altra. Sono serate che rimarranno con te tutta la vita, nel bene e nel male. Per questo giochiamo a calcio, per le emozioni e per l'adrenalina. L'altra sera a San Siro è stata una delle esperienze più belle avute nella mia carriera. Domani sarà un po' differente ma ti dà un'emozione che non si trova da nessun'altra parte. Per questo giochiamo a calcio".

Il percorso del Milan negli ultimi tre anni: "Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni di quando ero piccolo. Poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con il mister... Avevo un sogno, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così. Abbiamo fatto tanti passi e una delle cose che secondo me ha fatto tanto la differenza è stato il punto di vista del mister, che ogni giorno comincia a spingere per farci migliorare e per non farci mai essere contenti di dove siamo. È un passo molto importante. Se tre anni fa mi avresti detto che questo sarebbe stato il nostro percorso allora avremmo firmato tutti. Un bel percorso".

