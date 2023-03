LIVE MN - Krunic: "Dobbiamo giocare da Milan. Io nuovo Kessie? Non c'entro tanto con lui"

Fonte: dall'inviato al Tottenham Hotspur Stadium: Antonello Gioia

Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata a San Siro, il Milan sarà ospite al New White Hart Lane del Tottenham di Antonio Conte per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani alle 21:00. Rade Krunic, centrocampista rossonero, presenta il match in conferenza stampa a partire dalle 19:30: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

Sei un jolly della squadra...

"Io mi considero un vero jolly di questa squadra. Secondo me poter fare più ruoli piace al mister. Anche noi dobbiamo affrontare questa partita di Campioni d'Italia, lo abbiamo meritato. Noi siamo il Milan e dobbiamo giocare da Milan".

Cosa dovete fare domani?