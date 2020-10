LIVE MN - Krunic: "Sono una mezzala, ma gioco ovunque. Rimasto anche grazie a Pioli"

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello, dove tra pochi minuti Rade Krunic parlerà in conferenza alla vigilia di Milan-Sparta Praga, che andrà in scena domani sera alle 19 a San Siro. Insieme al centrocampista rossonero, parlerà anche Stefano Pioli. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del bosniaco.

Ti hanno fatto piacere le parole di fiducia di Paolo Maldini?

"Sì, certamente. Sono molto contento di queste parole di Paolo e di tutta la società, ma anche del mister, che ha detto che conta su di me. Per me significa tanto, dopo l'anno scorso in cui ho avuto tanti infortuni e non sono stato bravo come mi aspettavo e si aspettavano anche gli altri. Però mi hanno vedere che credono ancora tanto in me e che posso dare ancora tanto al Milan".

Ti trovi bene come trequartista e può essere il ruolo giusto per te?

"Sicuramente mi piace anche questo ruolo, perchè ho giocato in quella posizione prima ad Empoli. In teoria il mio ruolo preferito è mezzala, ma in questo modulo non c'è. Posso fare sia il trequartista che il mediano, con altre caratteristiche rispetto ad altri calciatori. Per me va bene qualsiasi ruolo, son sempre disponibile per il Milan".

Quanto è stato importante l'arrivo di Pioli e cosa ti chiede di fare in campo?

"Il mister chiede sempre il massimo da tutti, me compreso. Sono un professionista, do sempre il massimo quando entro. Metto determinazione e impegno in ogni partita. Penso che il mister abbia fiducia in me. Il suo arrivo è stato importante per me, all'inizio non giocavo. Lui mi ha messo in campo, anche come titolare. Se sono rimasto qua è sicuramente anche per merito suo".

Che partita ti aspetti domani e quali sono le differenze principali tra campionato ed Europa League?

"Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non abbiamo analizzato ancora bene, ma lo faremo tra oggi e domani. Non conosciamo così bene le squadre europee contro cui giochiamo in Europa League. In Serie A ci conosciamo tutti, più o meno. Questa è una differenza. Speriamo di vincere domani e partire subito bene in questo girone con 6 punti".

Ti piace questo nuovo ruolo affidato da Pioli?

"Mi piace, perchè sono più vicino al gol, come ho fatto vedere anche a Glasgow. Non è la mia miglior caratteristica, ma posso dare qualcosa anche in quella posizione. Riesco a giocare sia trequarti, sia mediano. Dipende dall'approccio della partita e da cosa ci sia bisogno di fare".

Cosa conosci dello Sparta Praga?

"Finora abbiamo visto poco, ma il mister ha detto che è una squadra intesa, che mette tanto ritmo e che non sarà facile giocare con loro. Anche noi abbiamo queste caratteristiche. In serata e domani ci prepareremo bene per la partita, perchè non abbiamo avuto tanto tempo per farlo avendo giocato lunedì".

