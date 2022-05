LIVE MN - La festa del Milan Campione d'Italia! In corso il tour sui pullman scoperti. La Curva Sud raggiunge la squadra

21.35 - Mancano 100 metri alla Piazza Duomo: la squadra si trova a Cordusio e presto si unirà alla folla dei tifosi

21.30 - La squadra non è ancora arrivata ma l'entusiasmo alle stelle in Piazza Duomo: fuochi d'artificio nel centro di Milano con i tifosi in delirio

21.20 - Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la procura della FIGC avrebbe appena aperto un'inchiesta per una presuna violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva a causa dello striscione esposto dal Milan durante i festeggiamenti per lo Scudetto. L'oggetto incriminato recava la scritta "La Coppa Italia mettila nel c...", uno sfottò rivolto all'Inter per la vittoria della Coppa Nazionale.

21.10 - Ovazione da parte di Piazza Duomo per Silvio Berlusconi e Daniele Massaro, che si sono affacciati dalla terrazza per salutare i tifosi rossoneri i quali hanno risposto con cori e applausi.

20.50 - La Curva Sud e la squadra finalmente riunite. Il gruppo di tifosi rossoneri ha raggiunto e affiancato il pullman in zona Cadorna e ora si recherà con la squadra in piazza Duomo

20.40 - La redazione di Milannews.it, sempre presente sul campo e tra le strade di Milano, ha condiviso un video dei festeggiamenti rossoneri. La squadra, sul pullman, ha inneggiato la storica "We are the champions" dei Queen. Queste le immagini

20.30 - La squadra si è cambiata le magliette celebrative con quelle rossonere con la scritta 'Champions 19'. I giocatori hanno poi lanciato le casacche celebrative ai tifosi

20.27 - Continua la parata del pullman rossonero che, attualmente, si trova nel delirio del castello sforzesco dove è sospinto dai cori dei tifosi

20.20 - Durante la parata del pullman rossonero verso Piazza Duomo, secondo quanto appreso da Milannews.it Zlatan Ibrahimovic ha ripreso le veci di capo-popolo milanista invitando i tifosi a lanciare un messaggio per l'ex Calhanoglu. I supporter rossoneri in delirio hanno seguito l'invito dello svedese.

20.15 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in Piazza Duomo per festeggiare i Campioni d'Italia non ci saranno solo Adriano Galliani e Silvio Berlusoni ma anche Barbara Berlusconi.

20.00 - La redazione di Milannews.it, sempre presente sul campo e tra le strade di Milano, ha condiviso un video dei festeggiamenti rossoneri. La squadra, sul pullman, ha inneggiato per l'ennesima volta il tormentone con la t maiuscola dei rossoneri "Pioli is on fire". Queste le immagini.

19.52 - Oltre a Silvio Berlusconi, ci sarà anche Adriano Galliani alla festa scudetto del Milan di questa sera in un ristorante in piazza Duomo. Come testimonia la foto del nostro inviato, i due ex dirigenti rossoneri si sono affacciati dalla terrazza per salutare i tanti tifosi presenti. Al coro "Chi non salta nerazzurro è", hanno iniziato a saltare anche l'ex presidente e l'ex ad milanista.

19.38 - Alla cena in un noto ristorante del centro di Milano per festeggiare lo scudetto del Milan, sarà presente questa sera anche Silvio Berlusconi. In attesa dell'arrivo della squadra rossonera, l'ex presidente milanista si è affacciato dalla terrazza per salutare i tanti tifosi del Diavolo presenti.

19.33 - Continua il corteo dei tifosi rossoneri che stanno accompagnando i pullmann del Milan fino in Piazza Duomo. Grandem festa sui bus, con un Mister Pioli come non lo abbiamo mai visto: gli inviati della nostra redazione hanno documentato uno Stefano Pioli scatenato e felice, inquadrato mentre alzava la coppa.

19.30 - Mentre il pullman con a bordo la squadra rossonera va avanti a rilento verso piazza Duomo, i giocatori del Milan e i tanti tifosi presenti nelle strade di Milano hanno cantano insieme il coro "Alè, alè, alè Milan alè, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai!".

19.24 - Su uno dei due pullman scoperti con a bordo i rossoneri e diretti in piazza Duomo dove proseguirà la festa per la vittoria dello scudetto sono presenti anche Paul e Gordon Singer.

19.15 - Prosegue molto a rilento il viaggio del Milan a bordo dei pullman scoperti che faticano ad andare avanti visti i tanti tifosi presenti anche nelle strade di Milano.

18.50 - Rossoneri partiti alla volta di Piazza Duomo inseguiti dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri. Dal pullman viene mostrato da Maignan e Krunic uno striscione contro l'Inter, che in questa stagione si è accontentata della Coppa Italia: "La Coppa Italia mettila nel culo". C'è un precedente: Massimo Ambrosini, nei festeggiamenti del 2007, espose lo stesso striscione.

18.40 - Dopo la sfilata di tutta la squadra davanti ai tifosi a Casa Milan, i due pullman scoperti con a bordo i giocatori rossoneri e tutto lo staff tecnico stanno per lasciare la sede di via Aldo Rossi. Direzione piazza Duomo dove ci sono già tantissimi tifosi ad attendere i campioni d'Italia 2021-2022.

18.31 - Continuano i festeggiamenti per lo scudetto del Milan. A Casa Milan sono presenti 15mila tifosi rossoneri che, alla passerelle dei giocatori, hanno esaltato la squadra con grandi cori, tra cui l'iconico 'Pioli is on fire'. Queste le immagini direttamente da Casa Milan da parte dei nostri inviati:

18.18 - Intervenuto direttamente dalla piazza davanti Casa Milan, Mister Pioi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Quelli che dicevano che andavamo più forte senza di voi, non ci aveva capito un ca**o”.

18.10 - A Casa Milan è arrivata la squadra. Passerella per i giocatori rossoneri, che verranno presentati uno ad uno da 'Gegio'. Grande entusiasmo per Zlatan Ibrahimovic, per il quale dalla folla è salito un coro fortissimo.

18.03 - Continua la festa della squadra, anche con la dirigenza rossonera. Ivan Gazidis, A.D. rossonero, ha incontrato alcuni sponsor del club di via Aldo Rossi a Casa Milan. Durante questo breve incontro, il dirigente milanista ha commentato così la vittoria dello scudetto: "Ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, con un mister speciale".

17.58 - Aumenta la folla di tifosi davanti a Casa Milan. Ad attendere la squadra fuori dalla sede rossonera, infatti, ci sono oltre 15mila tifosi, più carichi che mai dopo la vittoria dello scudetto.

17.56 - Prima della festa con i tifosi presenti fuori da Casa Milan, nella sede rossonera c'è stato un incontro tra la squadra e la dirigenza con i dipendenti per festeggiare lo scudetto: secondo quanto riferisce Sky, durante questo incontro, al quale hanno partecipato anche Paul e Gordon Singer, ci sono stati i discorsi di Ivan Gazidis, di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic e ad un certo punto è partito anche il coro "Pioli is on fire".

17.35 - Davanti a Casa Milan cresce l'attesa per il Milan. Continuano ad arrivare i tifosi per portare avanti i festeggiamenti iniziati ieri subito dopo la vittoria dello scudetto. La squadra dovrebbe arrivare nella sede rossonera attorno alle 18.

Dopo la grande gioia di ieri per lo scudetto vinto, i festeggiamenti non finiscono. Con il live testuale della nostra redazione, con immagini e video sui nostri profili social, potrete vivere i migliori momenti delle festa di oggi pomeriggio, che vedrà i rossoneri partire con il pullman scoperto da Casa Milan fino in Piazza Duomo.