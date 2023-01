LIVE MN - Lazio-Milan (4-0): umiliazione pesante a Roma. Rossoneri tornati indietro tre anni

Notte fonda Milan. Rossoneri umiliati dalla Lazio, quattro reti a zero divise equamente per i due tempi. L'impressione è che la squadra sia totalmente sconnessa, come se fosse tornata indietro alle prime partite sotto la gestione Pioli.

93' Finisce qui. Lazio-Milan 4-0.

90' Tre minuti di recupero.

89' Punizione di Rebic, deviazione che aiuta Provedel.

87' Altro cambio per Sarri: fuori Cataldi, dentro Marcos Antonio.

82' Cambio nella Lazio: fuori Savic, dentro Basic.

79' Ultimo cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Rebic.

78' Doppio cambio nella Lazio: fuori Marusic e Pedro, dentro Lazzari e Romero.

75' Poker della Lazio. Azione da manuale del calcio dei biancocelesti conclusa da Felipe Anderson. Milan totalmente ko.

70' Cross di Tonali, colpo di testa di Kalulu e palla altissima.

67' Tris della Lazio. Luis Alberto non sbaglia, 3-0.

65' Rigore per la Lazio. Palla lunga per Felipe Anderson, Tatarusanu rimane bloccato sulla linea e Kalulu è "costretto" all'intervento.

62' OCCASIONE MILAN! Cross di Saelemaekers per Leao, che a pochi passi dalla porta calcia incredibilmente alto.

60' Prova Leao a dare la scintilla: corner Milan.

58' Triplo cambio nel Milan: Saelemaekers, Origi e De Ketelaere dentro, fuori Messias, Diaz e Giroud.

53' Cartellino giallo per Kjaer.

49' Punizione di Bennacer da fuori area, conclusione deviata. Rossoneri vicini al gol.

45' Si riparte.

Tunnel senza fine per il Milan, che a Roma è già sotto di due reti dopo quarantacinque minuti. Squadra mai scesa in campo in questo primo tempo. Si può notare una grande confusione tattica in campo, con i rossoneri lunghi dopo 25 minuti.

47' Fine primo tempo. 2-0 Lazio.

45' Due minuti di recupero.

41' La Lazio controlla il match. Milan totalmente perso.

38' Raddoppio della Lazio! Azione bellissima dei biancocelesti: Pedro mette Marusic in porta, conclusione che colpisce il palo e sulla ribattura arriva Zaccagni che a porta vuota deve solo appoggiare. 2-0 meritato.

35' Occasionissima Lazio! Pedro cerca Felipe Anderson a pochi passi dalla porta, ma il brasiliano non ci arriva per poco.

33' Savice ferma Leao in ripartenza, giallo per il capitano della Lazio.

30' Cross di Savic, Zaccagni calcia al volo ma fortunatamente Kjaer è sulla traiettoria. Angolo Lazio.

27' Tiro-cross di Luis Alberto dalla trequarti, para Tatarusanu.

25' Cartellino giallo per Bennacer dopo aver allontanato il pallone. L'algerino salterà il Sassuolo.

22' Problema fisico per Tomori. Cambio obbligatorio per Pioli: dentro Kjaer.

18' Ci prova Tonali dalla distanza, conclusione centrale.

15' Destro di Leao dal limite che trova Giroud sulla traiettore, ma il francese si trova in fuorigioco al momento del tiro.

11' Discesa del Milan sulla sinistra con Dest che serve Leao, ma il portoghese sbaglia il cross.

7' Iniziativa di Messias dalla sinistra, corner per il Milan.

5' Gol della Lazio. Imbucata di Zaccagni in area, velo di Luis Alberto, velo di Felipe Anderson e Savic di mancino non sbaglia. 1-0.

4' Inizio blando del match. Le squadre di aspettano e si studiano.

1' Si parte! Inizia il match all'Olimpico: primo pallone della Lazio.

- Entrano in campo le squadre. Milan in completo rossonero, Lazio in maglia celeste e pantaloncino bianco.

- Il Capitano del Milan in vista della gara di questa sera contro la Lazio sarà il solito Davide Calabria. Novità per il vice, che è Ismael Bennacer vista l'assenza di Theo Hernandez a causa di un problema muscolare.

- Questa la squadra arbitrale designata per la sfida:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: TOLFO – GALETTO

IV uomo: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Milan, match che chiude il girone di andata di Serie A. Tra poco le due squadre scenderanno in campo per dare battaglia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Marius, Gil, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Radu, Lazzari, Bertini, Basic, Fares. All: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Adli, Rebic, Kjaer, Origi, Thiaw, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere, Bozzolan. All: Pioli.