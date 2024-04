live mn Leao: "Voglio essere leader sul campo. Dybala mi ha dato dei consigli"

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera dallo Stadio Olimpico dove, tra pochi minuti, dalla sal conferenze prenderanno la parola Stefano Pioli e Rafael Leao, uno accanto all'altro, nella consueta conferenza stampa pre partita. Domani si gioca Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League, in cui i rossoneri dovranno ribaltare il gol di svantaggio maturato all'andata. Segui il live per leggere tutte le dichiarazioni di Rafa Leao in conferenza stampa.

Sulla vigilia: "Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all'andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l'importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione"

Sulle sensazioni dopo l'andata: "Sono rimasto deluso, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi ci sono partite che ci sei e non ci sei, così si cresce".

Sulla sfida con Dybala: "Non mi piacciono questi paragoni. Secondo me Dybala è fortissimo, mi piace, mi dà la gioia nel vederlo, fa cose diverse: nel calcio moderno ci sono pochi giocatori che fanno cose diverse. Dopo la partita mi ha parlato, mi ha dato dei consigli, ho un bel rapporto con lui. Siamo tutti e due forti".

Sull'essere in conferenza da leader: "Poteva esserci qualcun altro, ma sì: io voglio essere leader non qui, ma sul campo".

Sulle critiche: "Io ragiono con le sfide, poi sei al Milan: le critiche ci sono. Se siamo qua è perché abbiamo qualità, ma la pressione che abbiamo su è buona"

Su cosa è mancato all'andata: "Sono stati dei dettagli, loro sono stati più forti nei dettagli. Domani sarà un'altra partita. Dovremo fare meno errori".

Più fatica quando c'è da lottare? "Secondo me ho imparato in Italia a fare un calcio diverso. Devo trovare nel campo la miglior forma per risolvere questo difetto, devo migliorare. Però imparo tutti i giorni"

Sulla gabbia Celik-El Shaarawy: "È una sfida per me. Io dovrò trovare un modo per passare coi miei compagni. Secondo me sarà un'altra partita. Poi non è solo un fatto individuale: quando la squadra sta bene, il mio talento e tutte le mie qualità arrivano".

Giocherete per Pioli? "Giochiamo per tutti noi. Per il Milan. Se giochiamo bene siamo felici noi, per il mister e tutti quelli che lavorano al Milan".