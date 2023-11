live mn - Lecce-Milan (2-2): il VAR salva Abisso, il Milan non si salva da sé stesso. Due punti buttati al Via del Mare

vedi letture

96' Termina qui la partita, 2-2. Il Milan si fa raggiungere in rimonta, 2 punti buttati via.

96' Ultima occasione Milan che si ferma per il solito lancio sbagliato del Milan. Finisce qua.

95' Gol annullato per step on foot. Chiamata eccellente della sala VAR.

95' OFR per un possibile fallo in attacco del Lecce. Attendiamo.

94' Gol Lecce. Destro da 40 metri di Piccoli che fa secco Maignan. 3-2.

93' Espulso Giroud per proteste. Incredibile topica di Abisso, c'era un fallo per il Milan al limite per un tocco di mano netto del Lecce.

92' Ammonito Gonzalez per una trattenuta su Krunic.

91' Altra palla persa da Musah in uscita, lo statunitense è poi costretto al fallo sulla trequarti regalando una punizione al Lecce. Impatto negativo in partita dell'ex Valencia.

90' Giallo a Florenzi per un fallo tattico, giusto.

90' Ci saranno quattro minuti di recupero.

89' Sansone prova il tiro secco dal limite, palla non troppo lontana dall'incrocio dei pali.

87' Cambio Lecce: entra Venuti per Banda.

85' Situazione di contropiede favorevole buttata alle ortiche da Okafor, che sbaglia l'imbucata per Reijnders solo. Quanti errori in attacco, incredibile.

84' Palo Lecce clamoroso. Sansone a botta sicura di testa prende il palo con Florenzi sovrastato.

82' Il Milan si riaffaccia in attacco ma purtroppo lo fa con Krunic, che sbaglia un passaggio facilissimo per Okafor libero a sinistra. Errore imperdonabile del bosniaco.

80' Musah e Dorgu si allacciano, il rossonero si innervosisce per le trattenute reiterate e l'arbitro lo ammonisce. Ammonito anche in Calabria in panchina.

80' Lecce sciupone in contropiede, Piccoli tira da lontanissimo invece di servire i compagni liberi ai lati. Che occasione sprecata.

79' Cambio per il Milan: esce Chukwueze ed entra Jovic.

77' Lecce vicino al gol su punizione, esterno della rete per Sansone che stava per ingannare Maignan.

74' Lecce arrembante, i salentini alla ricerca del vantaggio dopo il pareggio.

71' Cambio per il Milan. Entra Florenzi per Pobega.

70' Gol Lecce. Blackout totale Milan. Banda tutto solo in area la piazza sull'angolo lontano, imparabile per Maignan. Sanguinosa la palla persa in uscita da Musah.

66' Gol del Lecce. Angolo dei salentini, gol simile a quello subito martedì dal PSG. Dormita di Krunic e Musah, in gol Sansone da pochi passi. 1-2.

63' Triplo cambio per il Lecce: escono Kaba, Strefezza e Kristovic, entrano Blin, Sansone e Piccoli.

60' Reijnders cerca Giroud in profondità, ma la palla è troppo lunga per il francese.

57' Bell'azione manovrata dei rossoneri, mancino di Pobega da fuori area, blocca Falcone.

54' OCCASIONISSIMA MILAN! Theo si lancia in porta con un tre contro uno a favore dei rossoneri, Dorgu interviene sul francese vincendo il contrasto.

51' OCCASIONE MILAN! Chukwueze trova Reijnders in area, palla a rimorchio per Giroud ma sull'assist ci arriva Pongracic che rischia l'autogol.

47' Mancino di Chukwueze da ottima posizione, para Falcone.

45' Si riparte! Cambio nel Milan: fuori Calabria che non sta benissimo, dentro Musah.

Grande primo tempo del Milan a Lecce. Partita che si mette subito in salita con l'infortunio di Leao dopo otto minuti, ma i rossoneri sono bravi a sfruttare al meglio gli spazi concessi da Lecce e con Giroud prima e Reijnders poi a mettere la gara sul 2-0. Da segnalare anche un palo di Reijnders, ad un passo dalla doppietta, e un super intervento di Maignan.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Cartellino giallo anche per Ramadani dopo un intervento in ritardo su Okafor.

43' Fallo di Theo a centrocampo e giallo per il francese.

40' MAIGNAN!!! Cross di Strefezza dalla destra, Banda calcia a botta sicura a pochi passi dalla linea di porta e Maignan si supera con un intervento da fuoriclasse assoluto!

38' PALO DEL MILAN! Altra grande azione dei rossoneri, Reijnders si invola sulla destra che calcia a sorpresa sul primo palo colpendo il legno.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN!!!! Progressione per vie centrali di Reijnders che entra in area, sfrutta un ottimo movimenti di Giroud a liberare lo spazio, e desteo che passa tra le gambe di Falcone!! 0-2 Milan!

32' Ora prova a gestire il Milan per abbassare i ritmi altissimi del Lecce.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN!!!! Scambio sulla sinistra Theo-Okafor, il francese crossa in mezzo per un altro francese, Giroud, che anticipa Baschirotto e segna!! 1-0 Milan!

26' Ancora i rossoneri con Chukwueze che punta Dorgu, entra in area e cerca Giroud. Il francese anticipa Baschirotto che intervenendo lo butta a terra. Per Abisso non c'è nulla.

24' Occasione Milan. Theo recupera palla e serve subito Reijnders, l'olandese non calcia dal limite ma cerca un pallone complicato per Chukwueze che di testa mette alto.

23' Destro di Stefezza da lontano, blocca Maignan.

20' Doppia conclusione da fuori area di Chukweuze, entrambe le volte tiro bloccato da Dorgu.

18' Cross di Theo dalla bandierina, Falcone libera l'area con i pugni.

17' Ottima costruzione dal basso dei rossoneri, che arrivano ad ottenere un corner.

13' OCCASIONE MILAN! Krunic trova Pobega tra le linee, palla larga per Okafor che converge verso il centro, palla che torna a Pobega in area e mancino secco verso la porta sul quale Falcone è attento e para.

9' Infortunio per Leao, entra Okafor al suo posto. Primo cambio nel Milan.

6' Conclusione di Dorgu da fuori area, palla larga.

2' Subito Milan! Leao recupera palla sulla trequarti, accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo per Reijnders ma l'olandese non ci arriva.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Via Del Mare, dove tra pochi istanti il Milan affronterà il Lecce di mister D'Aversa. Dopo un periodo negativo, i rossoneri sono tornati al successo con l'ottima vittoria in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una vittoria che dà sicuramente morale alla squadra di Pioli, che oggi affronterà un avversario complicato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Touba, Piccoli.



Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Pobega, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Romero, Musah, Bartesaghi.