live mn Lecco-Milan Futuro (0-0): fischio d'inizio, si comincia!

4' Milan aggressivo, Bonera chiede di recuperare alti il pallone.

2' Bella manovra dei rossoneri, che da sinistra vanno velocemente a destra, dove Cuenca mette sul fondo Jimenez. Il cross dello spagnolo è deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Zeroli prova la botta forte dal limite ma colpisce in faccia un avversario.

1' Fischio d'inizio di Renzi, si comincia. Primo pallone del match per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia azzurra e blu a righe per il Lecco, classica maglia rossonera per il Milan Futuro.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Giorno storico per il club rossonero, visto che comincia ufficialmente l’avventura di Milan Futuro, la formazione U23 del Diavolo. Sfida, contro il Lecco, valida per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire minuto per minuto l’esordio della squadra allenata da mister Daniele Bonera. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

LE FORMAZIONI

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Gunduz; Tordini, Buso. A disp.: Fall, Dalmasso, Bianconi, Louakima, Dore, Firgerio, Ceola, Mendoza, Galeandro, Zuberek. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Longo, Alesi, Dutu, D’Alessio, Paloschi, Stalmach, Scotti, Magni, Nasti, Traore. All. Daniele Bonera.

Arbitro: Gianluca Renzi