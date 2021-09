LIVE MN - Liverpool-Milan (3-2): Il cuore non basta, ma rossoneri a testa alta

Il Milan perde la prima in Champions, ma esce a testa alta da Anfield. Il Liverpool vince meritatamente per 3-2, ma non ha avuto vita facile, nonostante un dominio territoriale evidente. I Reds hanno mostrato la loro superiorità tecnica, ma i rossoneri hanno messo in campo il cuore, spaventando - e non poco! - la squadra di Klopp con quell’uno-due a fine primo tempo che aveva fatto sognare il popolo milanista. È andata così, ma il Milan esce bene da questa prima serata di gala.

94' Fischio finale: Liverpool-Milan 3-2.

93' Brahim Diaz ci prova da fuori, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

92' Ammonizione per Milner.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

87' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, spizzata di Kjaer e pallone che finisce tra i guantoni di Alisson. Era una buona occasione.

85' Doppia sostituzione per il Liverpool: entra Chamberlain, esce Salah, poi Hendersen lascia il posto a Milner.

83' Cambio per il Milan: Daniel Maldini in campo al posto di Rebic.

78' Tentativo del Milan con Giroud, che colpisce di testa su cross di Theo Hernandez ma non inquadra la porta.

74' Il Liverpool ci prova con Jones: sinistro a giro dal limite e pallone fuori non di molto.

73' Corner per il Liverpool, che insiste: pallone dentro, Florenzi allontana di testa.

71' Cambio anche per il Milan: Tonali prende il posto di Bennacer.

70' Doppia sostituzione per il Liverpool: Jones per Jota e Thiago Alcantara per Keita.

69' GOL DEL LIVERPOOL! Calcio d'angolo per i Reds: pallone fuori e tiro al volo di Henderson, che non lascia scampo a Maignan.

68' Liverpool pericoloso, ma Kjaer è determinante sul tiro a botta sicura di Jota.

63' Cambio anche per il Liverpool, esce un acciaccato Origi ed entra Sadio Mane.

62' Doppio cambio per il Milan: escono Leao e Saelemaekers, entrano Giroud e Florenzi.

61' Ammonito Brahim per una trattenuta su Jota.

60' Conclusione da fuori di Robertson, blocca Maignan.

59' Rebic in contropiede, il passaggio decisivo per Leao però è impreciso. Ripartenza potenzialmente pericolosa non sfruttata.

56' Keita scappa sulla sinistra e mette in mezzo, attento Maignan che blocca.

54' Corner per il Liverpool: cross in mezzo, Rebic spazza via.

52' Ancora il Liverpool con Origi, che si crea lo spazio per il tiro ma non inquadra la porta.

51' Calcio d'angolo per il Liverpool: pallone fuori per Alexander Arnold, che calcia di prima intenzione ma spara alto.

49' GOL DEL LIVERPOOL! Origi serve Salah, che si presenta a tu per tu con Maignan e lo batte con un pallonetto.

46' Il Milan trova il gol con Kjaer sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il danese era in posizione di fuorigioco.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Un primo tempo emozionante ad Anfield. Il Milan conduce 2-1 dopo aver sofferto almeno per quaranta minuti. Il Liverpool parte forte, mette sotto i rossoneri e passa in vantaggio grazie a un autogol sfortunato di Tomori (tra i migliori in campo fin qui). I Reds insistono, chiudono all'angolo l'avversario e sbagliano un calcio di rigore con Salah (strepitoso Maignan). Ma col passare dei minuti cala l'intensità dei padroni di casa, con il Milan che guadagna metri e fiducia. Fino al pareggio di Rebic. Pochi secondi dopo, poi, Diaz gela il pubblico inglese segnando la rete del vantaggio milanista. Si preannuncia una ripresa altrettanto spettacolare.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' GOOOOOLLLL!!! Brahim Diaz segna a porta vuota dopo un primo tentativo di Theo. Il Milan la ribalta nel giro di un minuto!!!

42' GOL GOL GOOOLLL!!! REBICCC!!! Assist di Leao e tiro vincente del croato, che di prima intenzione batte Alisson.

38' Il Milan ha sofferto tantissimo in questi primo tempo.

33' Angolo per i Reds: traversone in area ma pallone irraggiungibile per tutti. Rinvio dal fondo per il Milan.

32' Altro corner per il Liverpool: pallone in mezzo, Leao, ben appostato, allontana la minaccia.

30' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in area, la retroguardia del Milan spazza via.

29' Ancora il Liverpool. Sinistro dal limite di Salah e bella parata di maignan, che si rifugia in corner.

24' Milan in difficoltà anche sul piano fisico. I rossoneri fanno una gran fatica a reggere l'urto.

19' Altro corner per il Liverpool: pallone dentro, la difesa del Milan mette fuori ma i Reds restano in possesso.

18' Partita complicatissima per il Milan, finora in balia del Liverpool.

15' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in mezzo e pallone tra i guantoni di Maignan.

14' MAIGNAN PARA!!! Il portiere del Milan respinge il rigore di Salah e poi replica sulla ribattuta di Jota.

13' Calcio di rigore per il Liverpool: fallo di mano di Bennacer.

9' GOL DEL LIVERPOOL! Alexander Arnold sfonda in area dalla destra e calcia, la deviazione di Tomori inganna Maignan.

8' Altro corner per il Liverpool: pallone in area, colpo di testa di Matip e parata di Maignan.

6' Angolo per il Liverpool: cross dentro, la retroguardia rossonera mette fuori.

5' Ancora i Reds, stavolta con Jota: tiro potente e deviazione in angolo di Tomori.

3' Liverpool pericoloso. Pallone in area dalla sinistra e tentativo di Origi, che la tocca ma non inquadra la porta.

2' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Liverpool.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Liverpool in total red, completo bianco per il Milan.

Ci siamo! Dopo tanti, troppi anni di assenza, il Milan torna a vivere le emozioni della Champions League. Amici di MilanNews.it, benvenuti ad "Anfield". I rossoneri di mister Pioli sfidano a domicilio il Liverpool di Jürgen Klopp, una delle migliori squadre d'Europa nonché vincitrice della coppa nel 2019. Si preannunciano 90 minuti scoppiettanti e tutti da vivere. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutto ciò che accase in campo, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

LIVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Origi. A disp.: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konate, Thiago, Milner, Mane, Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Phillips. All.: Klopp.

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Florenzi, Giroud, Maldini. All.: Pioli.