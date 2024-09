live mn Lucchese-Milan Futuro (1-0): Milan Futuro mai pericoloso. Palmisani spettatore non pagante

38' | A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Milan Futuro non si è mai reso pericoloso dalle parti di Palmisani, fino a questo momento spettatore non pagante.

32' | Dopo il soccorso dei medici, Fall è in grado di continuare la sua gara.

28' | Gioco fermo a Lucca per via di un brutto contrasto di gioco fra Palmisani e Fall, con l'attaccante del Milan che ha avuto decisamente la peggio.

24' | Prima vera iniziativa del Milan con Jimenez. Servito da Coubis, il terzino scuola Real Madrid si è fatto 30 metri palla al piede facendo partire dalla trequarti un cross per Fall, prontamente anticipato dall'ottima diagonale difensiva del difensore della Lucchese.

20' | Lucchese in pieno controllo della partita. Bonera non può essere contento di questo avvio di partita dei suoi ragazzi, totalmente in balia degli avversari.

15' | GOL LUCCHESE! Padroni di casa meritatamente in vantaggio. Ha segnato direttamente da calcio di punizione Edoardo Saporiti, che con un tiro cross direttamente dalla trequarti ha colto impreparato il portiere rossonero Raveyre, che avrebbe potuto fare decisamente di più in quest'occasione.

14' | Inizio di partita blando al Porta Elisa di Lucca, con i padroni di casa decisamente più nel vivo del gioco in attesa del momento giusto per colpire la difesa del Milan Futuro.

6' | Confusione totale nell'area di rigore del Milan Futuro. Sugli sviluppi di calcio d'angolo della Lucchese, infatti, ci sono stati una serie di contatti che hanno portato i giocatori a lamentarsi nei confronti dell'arbitro Luongo, che sul pezzo non ha sanzionato nulla.

2' | Subito Lucchese pericolosa con Sasanelli, che da dentro l'area di rigore ha tentato una conclusione sparandola però alta al lato della porta di Raveyre in maniera piuttosto sbilenca. Il giocatore rossonero, però, ha contestato all'arbitro una spinta da parte del difensore avversario, ma per il direttore di gara non c'è stato alcun contatto.

1' | È iniziata al Porta Elisa di Lucca. Primo possesso della partita a favore del Milan

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo stadio Porta Elisa di Lucca per la settima giornata del Girone B di Serie C. Dopo la prima, storica, vittoria in campionato contro la SPAL, il Milan Futuro di Daniele Bonera sarà oggi ospite della Lucchese di Giorgio Gorgone, attualmente ottava in classifica con 9 punti all'attivo, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi ed una sola sconfitta nelle prime sei.

Provata l'ebrezza della vittoria, il Milan Futuro non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma difronte c'è un avversario tosto che ha intenzione di dare continuità al suo percorso ed agguantare le zone alte della classifica. Per questo motivo la sfida di questa sera si prospetta essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Visconti, Gasbarro, Sabbione, Antoni; Quirini, Welbeck, Gimignani, Tumbarello; Saporiti, Sasanelli. A disp.: Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Magnaghi, Selvini, Ndiaye, Fedato, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Hodzic, Sandri; Cuenca, Zeroli, Fall; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Bozzolan, Malaspina, Alesi, Dutu, D'Alessio, Traorè, Turco, Zukic. All. Bonera

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

Assistenti: Capriuolo (Bari) - Roncari (Vicenza)

IV Uomo: Jules Roland Andend Tona Mbei (Cuneo)