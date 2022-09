LIVE MN - Maldini: "Ultimi tre anni bellissimi, progetto che ha dato grandi soddisfazioni"

© foto di Luca Cilli

Paolo Maldini, leggenda rossonera e attualmente Direttore dell’area tecnica del Milan, a partire dalle ore 14:00 interverrà sul palco del Festival dello Sport 2022 a Trento. Rimanete con noi e seguite, grazie al live testuale di MilanNews.it, tutte le dichiarazioni di Maldini dal palco del Teatro Sociale.

14:05 - Inizia l'evento.

- Accoglienza incredibile per Maldini, il pubblico acclama l'ex capitano rossonero. Parte a gran voce il coro: "C'è solo un capitano".

Lo scudetto dello scorso maggio, il primo da dirigente: "Molto importante e molto diverso, non giocando non scarichi l'adrenalina che accumuli. Hai tensione pre gara ma non hai la possibilità di giocare. Osservi, è un lavoro completamente diverso. Quando sono venuto qua nel 2018 dovevo ancora avere una visione generale di quello che deve essere un dirigente. Da allora ho fatto una discreta esperienza. Sino stati 3 anni bellissimi, un progetto che ha dato grandissime soddisfazioni al club e ai tifosi".

Quali sono i flash dello scudetto che ti vengono in mente? "Quando ho firmato per il Milan, i momenti di difficoltà: non mi sentivo né pronto né adeguato, Leonardo mi ha insegnato veramente tanto, di calcio e di vita. E poi la giornata dell'ultima partita a Sassuolo più la festa in piazza Duomo".

Parti con un vantaggio particolare, che i calciatori vengono colpiti quando li chiama Paolo Maldini: "Parto con questo vantaggio, ma non è dato solo dal fatto che io abbia fatto parte della storia del Milan. il vantaggio è proprio essere legato a questo club, che è stato grande negli anni 50-60, è stato grande alla fine degli anni 70, è stato grande con Berlusconi. Ha una storia che non va neanche presentata, parla da sola. Quindi quando un calciatore viene chiamato da questo club è più facile credere a quello che viene raccontato, che poi però devono essere vere: così ci si guadagna la fiducia".

Il caffè ad Ibiza con Theo: "Il primo acquisto reale è stato Krunic con cui eravamo già d'accordo l'anno precedente, è stata la prima cosa che ho fatto da solo. Per Theo siamo andati prima a parlare con il Real, con Theo ho usato le stesse parole che userei con mio figlio. Un pochino con i miei calciatori sento questo rapporto padre-figlio, so benissimo quali sono le difficoltà a cui si va incontro a quell'età. Dico che ci sono momenti bellissimi ma anche momenti delicati, io cerco di dare supporto a questi ragazzi prima che a questi calciatori".