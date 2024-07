live mn Manchester City-Milan (2-3): buona la prima negli USA, segnali positivi per Fonseca

vedi letture

- La prima amichevole in terra americana del Milan si chiude con una bella vittoria per 3-2 contro il Manchester City di Guardiola: per la vittoria rossonera sono state decisive la doppietta di Lorenzo Colombo nel primo tempo e la rete nella ripresa di Marco Nasti. Buona prestazione della squadra di Paulo Fonseca che può essere soddisfatto di quello che hanno fatto vedere i suoi ragazzi allo Yankee Stadium. Il prossimo appuntamento è giovedì 1 agosto contro il Real Madrid CF a Chicago (alle 2.30 italiane).

94' Fine secondo tempo.

90' Quattro minuti di recupero.

80' Altri cambi di Fonseca: dentro Pulisic, Musah e Bakoune, escono Saelemaekers, Loftus-Cheek e Calabria.

79' Cambio nel Manchester City: esce Ederson, in porta entra Carson,

78' GOOOOLLLL!!! NASTI RIPORTA AVANTI IL MILAN!!! Assist dalla destra di Saelemaekers per il giovane attaccante rossonero che calcia con il destro di prima intenzione e infila Ederson all'angolino.

73' Giallo per Saelemaekers.

72' Pobega recupera un bel pallone sulla trequarti. La palla arriva a Nasti che prova a scartare Ederson, ma si allarga troppo e la sua conclusione viene respinta da un difensore del City.

72' Pobega trova Nasti in area, il giovane attaccante rossonero controlla con il petto e prova la girata, Ederson blocca a terra.

69' Dopo i cambi di Fonseca, il Milan gioca ora con Loftus-Cheek e Pobega in mezzo al campo, Liberali trequartista, Saelemaekers si è spostato a destra e Jimenez a sinistra. Thiaw e Kalulu sono ovviamente la nuova coppia di centrali in difesa.

65' Doppia sostituzione anche nel City: entrano Fatah al posto di McAtee e O'Reilly.

65' Girandola di cambi nel Milan: fuori Gabbia, Bennacer, Tomori, Colombo e Chukwueze, dentro Liberali, Jimenez, Thiaw, Nasti e Kalulu

61' Wilson-Ebrand ci prova da fuori area con il sintro, pallone alto sopra la traversa.

55' PAREGGIO DEL CITY!!! Bello spunto di Hamilton a destra che va via a Calabria e cross per McAtee che tutto solo in area batte Torriani di testa.

45' Inizia il secondo tempo.

- Nessun cambio nel Milan, mentre nel City sono usciti Simpson-Pusey J., Perrone, Haaland e Susoho e sono entrati Katongo, Phillips, Hamilton e Wilson-Ebrand.

- Nella ripresa il Milan giocherà con la seconda maglia 2024-2025. Il City invece giocherà con la divisa color amaranto.

- Un bel Milan chiude avanti per 2-1 il primo tempo dell'amichevole contro il Manchester City: sotto di un gol (Haaland al 19'), i rossoneri hanno rimontato gli inglesi con una doppietta di Lorenzo Colombo, entrambe le reti su assist di un ispirato Chukwueze. Buona prestazione della squadra di Fonseca che ha fatto vedere buone cose soprattutto in fase offensiva, mentre c'è ancora da lavorare su quella difensiva. Da segnalare purtroppo un infortunio al ginocchio per Florenzi che ha lasciato il campo molto dolorante e sofferente (al suo posto dentro Pobega).

49' Fine primo tempo.

48' Terracciano ci prova con un destro a giro dalla distanza, pallone fuori.

45' Quattro mintuti di recupero.

41' Florenzi è uscito dal campo con le sue gambe, ma è apparso molto sofferente. Il problema al ginocchio sembra essere piuttosto serio.

40' Problema al ginocchio per Florenzi che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Pobega.

37' Errore di Colombo che regala palla a Haaland che calcia con il sinistro, ma stavolta è bravo Torriani a distendersi sulla sua destra e respingere la conclusione dell'attaccante del City.

34' GOOOOLLL!!! ANCORA COLOMBO SU ASSIST DI CHUKWUEZE!!! Azione simile alla prima rete: cross dalla destra del nigeriano per l'attaccante italiano che stavolta batte Ederson con un bel tiro al volo con il sinistro.

33' Manchester City ad un passo dal 2-1: tocco in profondità per Bobb che arriva a tu per tu con Torriani e calcia di poco a lato.

30' GOOOOOLLLL!!! PAREGGIO DI COLOMBO!!! Cross dalla destra di Chukwueze che trova in area piccola il giovane attaccante rossonero che di testa batte Ederson.

27' Altro spunto a destra di Bobb che si accentra e trova ancora in area Haaland che stavolta calcia con il destro, pallone alto non di molto.

19' GOL DEL CITY! Errore in impostazione del Milan, Bobb prende palla, entra in area e serve all'indietro Haaland che con il sinistro batte Torriani.

18' Altra bella azione del Milan: Loftus-Cheek serve Saelemaekers in profondità, il belga trova poi in area Chukwueze che calcia con il sinistro, pallone fuori di poco.

11' Chukwueze trova Colombo in area, dopo l'intervento di un difensore del City arriva a Calabria che prova il sinistro a giro di prima intenzione, Ederson blocca centralmente.

8' Primo guizzo del Milan: lancio in profondità per Loftus-Cheek che entra in area dalla destra e prova la conclusione da posizione defilata, Ederson respinge con i piedi.

7' Ritmi molto bassi in questo avvio di partita.

0' Inizia la partita: primo pallone per il City.

- Le squadre sono in campo: Milan con la consueta maglia rossonera, mentre il City giocherà con la divisa azzurra.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco il Milan scenderà in campo contro il Manchester City nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti. La partita si giocherà nel mitico Yankee Stadium di New York. C'è grande curiosità per vedere come procede il lavoro di Paulo Fonseca, nuovo tecnico dei rossoneri. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione del match valido per il Soccer Champions Tour 2024!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City e Milan:

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Doyle, Simpson-Pusey, Perrone, Bobb, O’Reilly, Susoho, McAtee, Grealish, Haaland. A disp.: Ortega, Carson, Phillips, Kovacic, Gvardiol, Wright, Katongo, Ndala, Galvez, Oboavwodou, Mbete, Heskey, Fatah, Mfuni, Hamilton, Lakyle, Knight, Wilson-Ebrand. All. Pep Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Florenzi, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo. A disp. Nava, Raveyre, Kalulu, Pulisic, Jovic, Jimenez, Pobega, Maldini, Thiaw, Liberali, Musah, Nasti, Cuenca, Bakoune, Adli. All. Paulo Fonseca.