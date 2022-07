LIVE MN - Marsiglia-Milan (0-2): fine primo tempo, buona prova dei rossoneri

È un Milan ben messo in campo e molto deciso quello sceso sul campo verde del Velodrome, in un match amichevole ben interpretato dai rossoneri in questi primi 45 minuti di gioco. L'atmosfera infuocata di Marsiglia viene gelata dopo 10 minuti da un sinistro chirurgico di Messias, nato dalla solita scavallata offensiva di Theo: palla all'incrocio e vantaggio Milan. Milan che si rende pericoloso, stranamente, più a destra che a sinistra: la catena Calabria-Messias funziona benissimo, anche grazie ad un Brahim Diaz bello frizzante che svaria su tutto il fronte. Il secondo gol nasce infatti proprio da quel lato: il capitano del Milan lancia il numero 30, che mette in mezzo per Giroud: Olivier di sinistro la piazza bene e non lascia spazio a Blanco. Pioli sarà sicuramente soddisfatto dei suoi ragazzi, che stanno interpretando le due fasi in modo impeccabile: da sottolineare infatti anche la prova di Tomori e Kalulu.

45' Altra azione pericolosissima del Milan sulla fascia destra. Calabria imbecca Messias, che di prima prova il sinistro a giro: Blanco blocca a terra con sicurezza. Termina qui il primo tempo.

43' Ancora un pericolo del Milan creato sulla fascia destra. Palla filtrante bellissima di Diaz per lo scatto di Messias, il brasiliano arriva sul fondo e scodella di destro, Giroud anticipato all'ultimo da un difensore. Bel Milan.

41' Cartellino giallo anche per Matteo Guendouzi, autore di un intervento molto duro ai danni di Olivier Giroud.

40' Ammonito Ante Rebic, che ferma fallosamente un avversario lanciato in contropiede.

37' Altra azione efficace del Milan sulla destra: Brahim si libera bene e mette in mezzo, si salva in tuffo un difensore del Marsiglia. Corner per i rossoneri.

30' Milan vicino al terzo gol! Brahim Diaz da ottima posizione spara addosso al portiere, sulla respinta va Messias a colpo sicuro ma Blanco è bravissimo a respingere in tuffo.

28' GOL DEL MILAN! GIROUD! Azione tanto bella quanto semplice. Calabria lancia Messias sulla destra, il brasiliano brucia l'avversario e mette in mezzo per Giroud: Olivier, di sinistro, la piazza! Nulla da fare per Blanco, Milan avanti 2-0!

25' Cooling break. Primi venticinque minuti di gioco ben interpretati dai rossoneri.

22' Recupero in velocità di Tomori che a campo aperto si mangia Suarez. Bell'intervento dell'inglese.

21' Cross dalla trequarti di Theo, Messias prova un'improbabile girata volante: palla alta.

16' Sugli sviluppi di una punizione Calabria prova il gran gol dalla distanza: tiro rivedibile.

13' Theo fa tutto da solo sulla sinistra: ne salta due, entra in area e scodella in mezzo, ma la difesa del Marsiglia allontana.

11' GOL DEL MILAN! MESSIAS! Azione lampo del Milan che parte da Theo: il terzino si accentra e scarica per Diaz. Gran filtrante dello spagnolo per Messias, che controlla benissimo e poi dal limite lascia partire un sinistro a giro imparabile! Gran bel gol del Milan, che lampo! 1-0 per i rossoneri.

8' Bennacer restituisce il favore ai marsigliesi dopo l'entrata di Gerson: intervento brutto dell'algerino su Suarez, che rimane dolorante a terra. Punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa: Payet mette in mezzo, allontana di testa Giroud.

7' Palla in area per Messias, il brasiliano tenta la finta a rientrare ma perde palla nell'uno contro uno con il difensore.

6' Intervento da dietro, inutile e in ritardo, di Gerson su Theo a palla ormai lontana. Il terzino rossonero si rialza subito.

4' Azione solitaria di Clauss per vie centrali, poi chiusura fondamentale di Kalulu ad intercettare il filtrante per Suarez al limite dell'area rossonera.

3' Indecisione di Tonali che con un retropassaggio serve un avversario, la retroguardia rossonera è però molto attenta e chiude subito.

2' Atmosfera infuocata al Velodrome, pubblico francese davvero scatenato. Giocatori rossoneri fischiatissimi.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglietta bianca per i padroni del Marsiglia, divisa rossonera classica per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Velodrome! Questo pomeriggio i ragazzi di mister Pioli affronteranno il Marsiglia di Tudor nella penultima amichevole estiva dei rossoneri. In attesa di De Ketelaere la testa è al campo e a questo impegno, che vista l'affluenza allo stadio di amichevole ha solo il nome: i francesi saranno sicuramente l'avversario più probante da affrontare durante questo pre campionato. Formazione titolare per il tecnico rossonero, a parte Leao (per lui previsti 30 minuti circa nella ripresa); un test importante in vista della prima di campionato contro l'Udinese del 13 agosto. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nulla di questo match.

LE FORMAZIONI

MARSIGLIA (3-4-2-1): Blanco; Gigot, Mbemba, Balerdi; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Payet; Suárez. A disp.: Ngapandouetnbu, Van Neck; Caleta-Car, Lirola, Said Mmadi, Tavares, Touré; Ben Seghir, Elmaz, Gueye; Bakambu, de la Fuente, Dieng, Milik, Ünder. All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo Tourè, Adli, Bakayoko, Leao, Lazetic, Kjaer, Florenzi, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.

Arbitro: Mathieu Vernice

Assistenti: Florian Goncalves De Araujo; Laurent Coniglio

IV uomo: Faouzi Benchabane

Var: Marc Bollengier; Alexandre Castro