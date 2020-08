LIVE MN - Massara: "Calabria non è sul mercato, Aurier non è un obiettivo. Faremo qualcosa a centrocampo"

Oltre all'ad Ivan Gazidis e al dt Paolo Maldini, anche il ds rossonero Frederic Massara interverrà tra poco in conferenza stampa per presentare la nuova stagione. Seguite con Milannews.it tutte le sue dichiarazioni!!!

Cosa vi aspettate da Leao?

“Per il Milan è importante la crescita di tutti i calciatori. Siamo una delle squadre più giovani della Serie A. Leao è un giocatore dal talento cristallino. E' maturato dopo un primo periodo di adattamento. Siamo soddisfatti di ciò che ha fatto, ma da un giocatore con la sua classe ci aspettiamo una crescita, ma siamo sicuri che crescerà ancora”.

Come vi muovete in mezzo al campo?

"Kessie e Bennacer ci hanno dato molto, sono cresciuti in maniere esponenziale sia individualmente che come coppia. Questo è merito anche del lavoro di Pioli. A centrocampo dobbiamo intervenire, la stagione sarà lunga quindi servono nuovi rinforzi. Dovremo fare qualcosa, stiamo già valutando delle ipotesi".

Quale sarà il futuro di Pobega, Brescianini, Daniel Maldini e Colombo?

"Il settore giovanile del Milan sta producendo tanti giocatori. Dovremo trovare il percorso giusto per ognuno di loro. Sono qui da tanti anni, sono cresciuti nel club e quindi incarnano i valori del Milan. Pobega ha fatto benissimo al Pordenone, vogliamo vedere quanto ci potrà dare. Bresciani andrà in prestito probailmente in Serie B, mentre Maldini e Colombo resteranno con noi".

Calabria è cedibile?

"E' un prodotto nel nostro settore giovanile. Spesso viene minimizzato il valore di questi giocatori. Negli ultimi anni ha fatto bene e non lo consideriamo sul mercato".

Serge Aurier è un obiettivo?

"Sono molti i nomi che ci vengono accostati. Aurier è un ottimo giocatore, ma non ci sono al momento le condizioni per pensare a lui. Non è un obiettivo".

State trattando il riscatto di Rebic?

"Stiamo valutando la possibilità di prenderlo subito a titolo definitivo. Speriamo ci siano le condizioni per farlo. Siamo molto felici del suo rendimento. nel girone di ritorno è stato straordinario. Speriamo di riuscire a prenderlo a titolo definitivo".

Un messaggio ai tifosi per la nuova stagione...

"Dico solo Forza Milan!"

