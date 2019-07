LIVE MN - Massara: "Vogliamo riportare il Milan in Champions"

Sull'effetto nel ritrovare Giampaolo dopo averci giocato insieme: "E' molto bello ritrovare Marco e soprattutto ritrovarlo al Milan. Già in campo disegnava le geometrie di squadra, era già allenatore in campo. Sarà molto bello lavorare insieme per riportare il Milan dove deve stare e riportarlo in una dimensione europea dalla porta principale. Lo faremo con ambizione".

