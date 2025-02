live mn MIL-INT (1-0): fine primo tempo, Reijnders sblocca il derby all'ultimo minuto!

vedi letture

47' Fine primo tempo.

46' Un minuto di recupero che inizierà quando riprenderà il gioco col calcio d'inizio dei nerazzurri.

45' GGGGOOOLLLL DEL MILAN! TIJJANIIII REIJNDERS! Abraham recupera palla a centrocampo su Calhanoglu, contropiede fulmineo condotto da Theo che serve Leao a sinistra. Cross in mezzo di Rafa, Sommer respinge male e Reijnders si avventa come un rapace sul pallone e lo spara sotto la traversa. 1-0 Milan!

43' Tomori rimedia un calcione andando a contrastare de Vrij in area di rigore. Fallo per il Milan che può respirare un po'. Primo tempo positivo di Fikayo.

41' Recupero incredibile di Pavard che rimonta in scivolata su Leao a campo aperto. Reijnders poteva darla meglio al compagno, c'era spazio. Il francese poi esulta in faccia a Rafa come se avesse fatto un gol.

40' Bennacer scodella in mezzo per Abraham che stoppa di petto ma poi non riesce a tirare. L'inglese era comunque in fuorigioco.

38' Tiro improvviso e potentissimo di Reijnders da posizione impossibile. La palla era sì sul primo palo, ma andava all'incrocio: grande parata di Sommer.

37' Ancora una palla sulla punta che allunga e allarga la difesa rossonera: Thuram regge l'intervento di Tomori e poi mette in mezzo per Lautaro. L'argentino tira di prima dal limite ma la spara in curva. Milan che soffre maledettamente questo tipo di giocata.

35' Ancora azione fotocopia dell'Inter: palla dentro per la mezz'ala, cross dal fondo e attaccante col tiro di prima a rimorchio. La conclusione di Lautaro al volo viene salvata da Pavlovic: bene il serbo in marcatura. Lautaro protesta animatamente con Chiffi, voleva l'angolo.

33' Inter in gol con il solito passaggio a rimorchio dopo l'imbucata per la mezz'ala che si stacca e va sul fondo, ma Barella era evidentemente in fuorigioco. Annullato anche questo, rossoneri bravi a tenere la linea.

32' Musah scavalla a destra bruciando Dimarco. Viene chiuso da Calhanoglu e si innervosisce, commettendo fallo. Anche se si sono strattonati entrambi, furbo il turco a cadere.

31' Ancora un'ottima chiusura di Tomori su Thuram al limite dell'area. Ma i nerazzurri trovano le punte con troppa facilità, i due centrali sono sempre esposti al duello uno contro uno. Rischioso difendere così.

30' Alla mezz'ora ancora nessuna occasione per il Milan, tanta difficoltà offensiva per i rossoneri.

28' Ancora un rischio enorme, questa volta è Pavlovic a recuperare su Thuram in campo aperto. Grande giocata difensiva del serbo.

27' Ottima chiusura di Theo Hernandez in area su Dumfries. Il francese sventa una situazione potenzialmente molto pericolosa. Inter efficace quando va in verticale, sia palla a terra che con il lancio lungo.

26' Manovra dei rossoneri che stenta a decollare. Per ora è sempre l'Inter a fare la partita.

24' Ottima verticalizzazione di Abraham per Leao, Pavard da dietro prende giocatore e palla nel cuore dell'area di rigore. Per Chiffi non era penalty, ad evitare polemiche ci pensa l'assistente, segnalando il fuorigioco di Rafa.

23' Ancora una chiusura seria di Tomori su Barella, con il centrale inglese che ha gestito molto bene una situazione potenzialmente pericolosa, accompagnando l'avversario fuori area e guadagnando anche rimessa laterale. Per ora prestazione positiva di Fikayo.

22' Solita ripartenza Inter con cambio di gioco veloce, bravo Tomori ad allontanare di testa col tempismo giusto.

20' Reijnders prova a sfondare sul lato destro dell'area e crossa: deviato in angolo. Spazio creato da una sovrapposizione di Walker. Terzo corner della partita per il Milan. Cross di Theo, tutti a vuoto.

18' È l'Inter a fare la partita, rossoneri ora più compatti in attesa di ripartire.

16' Bella palla di Walker per Abraham, l'attaccante inglese controlla male da buona posizione. Poi ancora Walker recupera palla in ottima posizione e crossa sempre per il centravanti numero 90 che viene colpito dal pallone, regalando palla all'Inter.

14' Ancora un passaggio sbagliato in orizzontale da Leao a centrocampo. Conceiçao non è contento del portoghese in questo avvio di partita.

12' Barella arriva al tiro dopo uno scambio veloce al limite dell'area rossonera, Maignan blocca con grande sicurezza. Inter sempre pericolosa quando attacca.

11' Pulisic batte a rientrare su Sommer, il portiere nerazzurro smanaccia. Sulla ripartenza di Thurma buona chiusura di Walker che ferma il break nerazzurro.

10' Milan che prova lo schema elaborato da angolo, il tiro di Reijnders da fuori è deviato in corner.

9' Mkhitaryan punta Tomori al limite, ottima chiusura dell'inglese. Ma rossoneri troppo scoperti con questo pressing aggressivo, sembra un po' il copione dei derby di Pioli.

7' Gol dell'Inter, ma è fuorigioco. Lautaro era oltre. Milan comunque attratto in pressing e poi bucato con il classico gioco sulle punte dei nerazzurri.

5' Tacco da censura di Leao a centrocampo, riparte l'Inter: Bennacer e Walker contengono uno scatenato Thuram. Inter sul pezzo, Milan ancora troppo morbido.

4' Cross di Dumfires dalla trequarti, Theo devia in angolo. Primo corner della partita per l'Inter.

2' Milan schierato con una sorta di 4-4-2. Leao è largo a sinistra, Pulisic stringe molto in mezzo e Musah si allarga a destra.

1' Pavlovic contiente Thuram, l'Inter perde l'abbrivio e ricomincia da dietro. Nerazzurri subito propensi ad andare in verticale cercando una delle due punti, copione già visto.

1' Fischia Chiffi, comincia il Derby della Madonnina. Primo pallone per l'Inter.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan, divisa nerazzurra per l'Inter.

- Prima del fischio iniziale è stato premiato Andriy Shevchenko, che entra a far parte della Hall of Fame del Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! A breve ci sarà il fischio d'inizio del Derby della Madonnina, il terzo della stagione. I primi due hanno sorriso ai rossoneri, che li hanno giocati con due allenatori diversi. Ora, nell'ennesimo momento di difficoltà della stagione del Milan, arriva una delle partite più sentite in assoluto. In attesa di Santiago Gimenez è Kyle Walker a fare l'esordio, mentre Bennacer prende il posto di Fofana in mediana. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda, Jovic. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, De Pieri, Zalewski, Taremi All. S. Inzaghi

Arbitro: Chiffi di Padova.