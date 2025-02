live mn MIL-ROM (3-1): Joao Felix in gol con un cucchiaio dolce dolce. Assist di Gimenez

vedi letture

80' Doppio cambio per la Roma. Escono Hummels e Saelemaekers, entrano Nelsson ed El Shaarawy.

78' Pavlovic lancia lungo per Gimenez, il messicano controlla palla in area ma non arriva al tiro a causa del raddoppio del difensore giallorosso. Si era mosso molto bene in profondità.

76' Autogol di Reijnders (viziato da un fallo) per anticipare Pellegrini. Gol annullato per fuorigioco di Dovbyk ad inizio azione.

72' GOOOOLL DEL MILAN! JOAO FELIX! Assist del Bebote, il 79 freddissimo a tu per tu con Svilar fa gol con un cucchiaio che delizia San Siro. Che impatto. 3-1

70' Cambio per il Milan, entra Leao. Fuori Ale Jimenez, ottima partita dello spagnolo.

70' Ottimo recupero palla di Fofana su Saelemaekers, Youssouf poi innesca Joao Felix pronto a partire in contropiede. Kone lo atterra, giallo.

68' Si scalda Leao. A breve l'ingresso in campo del numero 10 del Milan.

67' Finora partita positiva dei rossoneri, peccato per il gol subito. Roma che ancora non si è vista in questa ripresa.

65' Joao Felix imbuca per Fofana largo a destra, il francese trova Musah tra le linee che prova una conclusione improbabile: palla deviata, facile per Svilar.

64' Gol di Jimenez su assist di Gimenez, ma l'assistente capisce l'eventuale imbarazzo del telecronista e alza la bandierina: era fuorigioco, annullato.

63' Jimenez fa il bello ed il cattivo tempo contro Rensch, il cross dello spagnolo però non viene sfruttato da Musah.

62' Va Theo sul palo del portiere, palla fuori di poco. Svilar era battuto.

61' Ottima punizione guadagnata da Fofana al limite dell'area, inserimento intelligente del francese.

60' Possibilità di Gimenez di partire palla al piede da centrocampo, il messicano però si fa superare da N'Dicka sul più bello. Milan ora schierato col 4-4-2. Musah largo a destra, Jimenez a sinistra.

59' Doppio cambio per il Milan. Escono Abraham e Pulisic, entrano Santiago Gimenez e Joao Felix. Esordio a San Siro per il duo arrivato durante il mercato di gennaio.

57' Parte Theo in contropiede ma al momento del passaggio la mette malissimo, tra Fofana ed Abraham. Occasione sprecata.

56' Saelemaekers prova il sinistro dal limite, blocca Maignan.

55' Rete subita abbastanza evitabile, soliti errori di approssimazione e sufficienza. Ora è importante non staccare la spina.

54' Gol della Roma, Dovbyk. Palla persa da Theo su rimessa laterale, giocata con poco tempo. La Roma cambia velocemente lato ed il cross di Angelino deviato prende una traiettoria bizzarra, che finisce sui piedi di Dovbyk: a due passi dalla linea di porta non può che metterla dentro. 2-1 a San Siro.

51' Milan sempre pronto a ripartire, belle verticalizzazioni questa sera.

49' Traversa clamorosa di Walker su corner di Theo. L'inglese aveva staccato perfettamente di testa ma il montante gli nega la gioia del primo gol in rossonero.

48' Cross tagliato di Pulisic, Angelino con un intervento determinante salva su Jimenez: lo spagnolo avrebbe tirato a porta sguarnita. Milan vicino al terzo gol.

47' Cross di Musah dopo una bella costruzione con Jimenez, il traversone del numero 80 è però impreciso e diventa di facile lettura per Svilar.

46' Al via la ripresa. Primo pallone giocato dal Milan.

- Milan in ritardo come spesso accaduto nell'ultimo mese, slitta l'inizio del secondo tempo.

- Tre cambi per la Roma. Dentro Dovbyk, Pellegrini e Rensch. Fuori Shomurodov, Paredes e Celik.

- Prima frazione di gioco che ha visto un Milan sicuramente non perfetto ma efficace. Alcune cose positive ed altre meno, ma l'approccio dei rossoneri è stato serio e concreto. Squadra che in ripartenza, grazie alle folate di Theo e Jimenez, scatenato a destra, è davvero letale. Per ora decide una doppietta di Abraham, bravo e freddo con le uniche due occasioni avute. Prestazione di livello di Tomori, che sta coprendo qualche sbavatura di troppo sui cross dal fondo dei giallorossi.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Punizione di Dybala che impegna Maignan, il portiere rossonero devia in angolo il bel tiro dell'argentino.

42' GOOOOOOL DEL MILAN! Ancora Abraham, doppietta dell'ex! Ottima uscita di Jimenez e Musah a destra, palla Theo che nel mezzospazio sinistro manda fuori giri tutta la difesa giallorossa. Il francese conduce e serve il compagno in area con un bel filtrante. Tammy freddissimo davanti a Svilar, piattone e palla in rete. 2-0 a San Siro!

40' Ancora un cross a rimorchio dal fondo, ancora un miracolo di Tomori su Dybala. Roma che sistematicamente riesce ad effettuare questa giocata che tanto mette in difficoltà il Milan da anni.

39' Molta più Roma che Milan ora, rossoneri in grande difficoltà in fase di possesso palla.

38' Dybala ferma Jimenez pronto a partire in contropiede, niente giallo per l'argentino. Graziato.

36' Salvataggio fondamentale di Tomori sul tiro a botta sicura di Shomurodov. Milan nuovamente in difficoltà con i cross dal fondo a rimorchio, non se ne esce.

35' Tanta confusione ora in campo, rossoneri imprecisi nelle uscite in pressing.

33' Musah perde palla in zona mortale, Reijnders con un mezzo miracolo la sradica in scivolata a Saelemaekers. Rossoneri che devono essere più concentrati in uscita.

31' Dybala incrocia da fuori, Maignan devia in angolo. Bell'intervento del portiere, la conclusione era infida.

30' Cross di Angelino, Pisilli si inserisce col tempo giusto sfuggendo a Tomori e di testa prende la traversa. Roma ad un passo dal pareggio.

30' Lancio di Maignan direttamente per Jimenez, lo spagnolo mette in grande difficoltà Angelino che se la cava solo con l'aiuto di Hummels.

28' Altra sgasata a destra di Jimenez, palla in mezzo ma Abraham viene anticipato. Fino ad ora prestazione molto buona dello spagnolo, concentrato ed efficace in entrambe le fasi.

26' Tomori vicino al gol! Gran cross a rientrare di Pulisic, Tomori sceglie benissimo il tempo ma colpisce in caduta e non in salto: palla alta sopra la traversa a Svilar battuto.

24' Contropiede stratosferico di Jimenez che vola per tutto il campo e crea una situazione di 8 contro 3. Palla a Theo che semplicemente si dimentica il pallone vanificando il tutto. Occasionissima sprecata.

23' Shomurodov al tiro dal limite dopo uno scambio nello stretto con Dybala, la conclusione è centrale e Maignan per poco non fa un pasticcio facendosela scappare dalle mani come una saponetta. Angolo.

22' Pavlovic trova Pulisic a sinistra, lo statunitense prova il cross basso per Abraham ma allontana Hummels.

19' Milan che è entrato in campo con serietà.

16' GOL DEL MILAN! ABRAHAM! Tiro da fuori di Reijnders che impegna Svilar, che smanaccia come può. Si avventa Theo sulla respinta e crossa in mezzo: Abraham col terzo tempo svetta e la insacca a fin di palo. 1-0 a San Siro, gran gol dell'inglese.

14' Fofana pesca Walker in area, sponda dell'inglese per Jimenez. Il numero 20 la lascia ad Abraham che va a terra dopo un presunto contatto con Hummels. Per l'arbitro è tutto buono, si continua.

13' Presenti questa sera a San Siro 57.878 spettatori.

12' Tomori va splendidamente in verticale per Musah, che allunga subito su Abraham. L'inglese fa sponda per Reijnders che ha tempo e spazio per condurre verso la porta: sceglie di servire Theo a sinistra ma il passaggio è mal calibrato. Potenziale occasione sprecata su una buona costruzione.

11' Jimenez va sul fondo sfuggendo a N'Dicka sulla destra, palla in mezzo che arriva a Fofana. Il francese prova il tiro ad incrociare ma Saelemaekers salva facendo muro.

9' Pericolo! Saelemaekers tutto solo crossa da destra, Dybala indisturbato va di testa dal cuore dell'area di rigore: Maignan blocca senza problemi. Difesa rossonera male in questa occasione.

8' Palla lunga per Pisilli che in girata fa sponda per Shomurodov. Il 14 giallorosso si avventa sul pallone e prova il tiro al volo: Tomori devia in angolo.

6' Il Milan prova a lavorarsi la Roma sulle fasce, per ora i giallorossi sono schierati molto bene in campo.

4' Recupero palla alto di Jimenez che poi scambia con Pulisic: il numero 11 prova il cross ma viene murato. Milan propositivo nel pressing.

2' Torna a cantare la Curva Sud, questa sera San Siro supporta a gran voce la squadra.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Prima palla giocata dalla Roma.

- Ingresso delle due squadre in campo. Milan in maglia rossonera, divisa bianca da trasferta per la Roma.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Questa sera il Milan, che ha cambiato tanto con il mercato di gennaio, affronta la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Partono dalla panchina i nuovi acquisti ad eccezione di Walker, Jimenez prende il posto di Leao nell'undici iniziale. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per non perdervi le emozioni di questo match. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Pulisic. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov. A disp.: De Marzi, Gollini; Abdulhamid, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré; Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé. All.: Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.