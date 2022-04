LIVE MN - MIL-TOR (0-0): fine primo tempo. Milan senza idee: le occasioni latitano

© foto di MilanNews

Primo tempo negativo per il Milan. Il risultato è sullo 0-0, ma i rossoneri non hanno creato alcun pericolo degno di nota dalle parti di Berisha - se non per una conclusione piuttosto centrale di Calabira - e non si sono distinti per gioco e idee; male Brahim Diaz e Leao, confusionario ma attivo Saelemaekers. Da segnalare le ammonizioni per i due centrali rossoneri Tomori e Kalulu. Ci sarà bisogno di un secondo tempo diverso dal punto di vista dell'atteggiamento e della qualità.

45' | Si chiude senza recupero un brutto primo tempo

35' | Ammonito anche Kalulu per fallo tattico su Zima in contropiede. Tra i rossoneri, dunque, ammoniti entrambi i difensori centrali.

33' | Bellissima combinazione Belotti-Brekalo-Ricci in verticale con la conclusione del numero 28 che non trova la porta da buona posizione.

30' | Ammonito Pobega per fallo tattico su Brahim Diaz.

29' | Contatto in area tra Saelemaekers e Ricci, ma Doveri lascia - giustamente - correre.

24' | Calabria con vigore riesce a strappare il pallone a Vojvoda e, dall'interno dell'area, lo calcia col mancino: respinge Berisha.

18' | Primo giallo anche per il Milan: ammonito Tomori per fallo in zona centrale su Belotti.

17' | Occasione potenziale interessante per il Milan. Leao raccoglie palla sull'esterno e la mette in mezzo per l'accorrente Saelemaekers, il quale sponda - male - per Giroud. Rinviano i granata.

14' | Primo giallo del match all'indirizzo di Lukic del Torino per fallo su Theo Hernandez.

13' | Risponde il Torino con il cross dalla sinistra di Vojvoda alla ricerca di Belotti: pallone leggermente alto che il 9 granata riesce solo a sfiorare.

11' | Prima azione pericolosa del Milan. Scambio sulla sinistra con Diaz che va sul fondo e la mette bassa all'indietro in area, con il tiro di Giroud che viene ribattuto dalla difesa granata.

5' | Primi cinque minuti di tanta lotta al Grande Torino: gli errori tecnici, al momento, vanno per la maggiore.

1' | Comincia il match!

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

A disposizione: Milinkovic, Gemello, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Garbett, Seck, Akhalaia, Aina, Pellegri, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Lazetic, Maldini, Messias, Krunic, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli.

-----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo il pareggio contro il Bologna, il Milan vuole - e deve - tornare a vincere subito per riprendere la corsa in testa alla classifica, conservata anche in questo turno nonostante la vittoria dell'Inter sul Verona e grazie alla sconfitta del Napoli sulla Fiorentina. Davanti ai rossoneri il temibile Torino di Ivan Juric, squadra già ampiamente salva, ma che, con intensità e qualità offensiva, riesce a dar fastidio a qualunque avversario.

MilanNews.it vi propone il live testuale del match con tutte le azioni più importanti in diretta: seguici e buona partita a tutti!