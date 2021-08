LIVE MN - Milan, Adli in arrivo a Milano: affare da meno di 10 mln. Contatti con la Samp per Castillejo

14.16 - Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Twitter questo aggiornamento sul possibile futuro di Samu Castillejo: "Castillejo contatti in corso con la Sampdoria in prestito dal Milan".

14.10 - Secondo quanto riferisce il portale francese footmercato.net, il Milan sarebbe in trattativa con il Napoli per l'acquisto a titolo definitivo di Adam Ounas. Nei giorni scorsi, gli azzurri avevano rifiutato un'offerta dei rossoneri per un prestito con diritto di riscatto. L'affare non è ancora vicino alla chiusura, ma se dovesse andare in porto il Diavolo lascerebbe cadere definitivamente l'opzione Faivre.

14.03 - Colpo a sorpresa in vista per il Milan? Secondo quanto riferito da ESPN, i rossoneri avrebbero trovato l'accordo con l'Everton per James Rodriguez. Il colombiano, in scadenza di contratto nel 2022, arriverebbe addirittura a parametro zero e dovrebbe essere annunciato domani, come grande colpo delle ultime ore di mercato.

13.48 - Il Milan ha chiuso l'acquisto di Yacine Aldi dal Bordeaux: il giocatore francese, che resterà poi un anno in prestito al club francese, è già in volo per Italia e oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche con i rossoneri. A riferirlo è Gianluca Di Marzio su Twitter.

13.37 - Arrivano conferme in merito alla notizia arrivata poco fa dalla Francia: secondo quanto da Milannews.it, il Milan ha infatti chiuso l'acquisto dal Bordeaux di Yacine Aldi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il centrocampista francese classe 2001 non vestirà però subito la maglia rossonera, ma resterà un anno in prestito al club francese. Il giocatore, che è atteso oggi pomeriggio a Milano per le visite mediche di rito con il Diavolo, approderà quindi a Milanello nell'estate del 2022.

13.28 - Secondo quanto riferisce RMC Sport, il Milan e il Bordeaux avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Yacine Adli: l'operazione dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10 milion di euro. Il centrocampista non vestirà però subito la maglia del club italiano in quanto i dirigenti di via Aldo Rossi hanno accettato di lasciarlo in prestito per un anno al Bordeaux.

