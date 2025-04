live mn Milan-Atalanta (0-0): intervallo. Partita bloccata, Jovic vicino al gol

21.35 - Primo tempo tutt'altro che memorabile e infatti chiuso a reti bianche. Pochissime occasioni, squadre ben organizzate in difesa e la statistica dice un solo tiro in porta in 45'. Milan che riesce a tenere a bada un'Atalanta che domina nel possesso palla ma non punge realmente. Alla fine la grande occasione ce l'hanno i rossoneri poco prima dell'intervallo con Jovic, che manda fuori di poco. Pari che serve a poco se il Milan vuole sperare di tenersi aperta la speranza di qualificazione in Europa League attraverso il campionato.

45' - Finisce il primo tempo, appena due secondi di recupero.

44' - JOVIC! Prima grande occasione della partita. Jimenez pesca il serbo spalle alla porta, abile a girarsi e a calciare di sinistro mandando fuori di poco a Carnesecchi battuto.

43' -Cross dalla testa di Jimenez, Jovic manca l'impatto per poco.

40' -Primo tempo tutt'altro che memorabule.

38' - Gran palla in verticale di Cuadrado per Retegui che non riesce a controllare il pallone. Si salva la difesa rossonera.

37' - Lancio dalle retrovie di Fofana per Leao che non riesce ad agganciare, sull'azione di disturbo portata da Cuadrado. Sfuma una potenziale occasione per il Milan.

36' - Reijnders tenta il dribbling al limite dell'area, ma sull'olandese rinviene Pasalic sradicandogli la sfera dai piedi.

35' - De Roon cerca la testa di Retegui che non riesce a spedire verso lo specchio della porta difesa da Maignan.

34' - De Roon taglia centralmente, subendo l'intervento falloso di Fofana. Calcio di punizione da posizione interessante in favore della Dea.

33' - Ancora nessun tiro in porta. Si ribalta la situazione riguardante il possesso palla, che dice 33-67 per l'Atalanta.

30' - Altra verticalizzazione Reijnders-Leao con il portoghese lanciato a rete ma fermato da Bellanova. L'arbitro fischia per un precedente fuorigioco.

27' - Altro cross di Pasalic, stavolta in direzione di Lookman: contatto con Jimenez ma per l'arbitro è tutto regolare.

25' - Cross di Pasalic, Retegui tenta la girata ma la palla finisce fuori.

24' - Milan che prova in più di un'occasione la verticalizzazione Reijnders-Leao.

23' - Ora è l'Atalanta che fa girare palla a lungo.

20' - Cross dalla destra di Bellanova, Ederson prende il tempo a Pulisic e ci prova di testa ma colpisce debolmente e manda il pallone fuori.

17' - Confronto numero 148 tra le due squadre, con 69 vittorie del Milan, 48 pareggi e 30 vittorie dell'Atalanta. Milan che non batte gli orobici a San Siro da due anni, l'Atalanta non batte i rossoneri in campionato dal gennaio 2021 quando si impose per 0-3. Quella fu l'ultima volta in cui i rossoneri non riuscirono a trovare la via del gol. Da allora 4 partite in cui il Diavolo ha sempre segnato. In 33 partite contro il Milan, Gian Piero Gasperini ha perso 12 volte, vinto 11 e pareggiato 10. Sfida per la prima volta Sergio Conceiçao.

16' - Notevole la differenza di possesso palla: 73-27 per il Milan.

15' - Statistica indicativa del primo quarto d'ora, nessuna squadra ha tirato in porta fin qui.

14' - Giro palla prolungato dell'Atalanta, alla ricerca di spazi. Copre bene la formazione rossonera.

12' - Pasalic prova a far correre Bellanova, ma calibra male la misura del passaggio. Rimessa laterale riconquistata dalla squadra di Conceicao.

10' - Corner calciato male da Theo Hernandez, la sfera termina sul fondo senza che nessun compagno possa intervenire. Si ripartirà dal rinvio di Carnesecchi.

9' - Jimenez sfida Zappacosta nell'uno contro uno, conquistando un calcio d'angolo. Salgono i centrali nerazzurri per andare a colpire la testa.

7' - Leao prova a ripartire in contropiede, ma viene stoppato in maniera irregolare da Cuadrado. Calcio di punizione già battuto dai rossoneri.

5' - Atalanta che conquista il primo corner.

3' - Il Milan comunica il dato dei biglietti venduti tra quota abbonati e bottegino: 72.845

2' - Atalanta che si spinge subito in avanti, Milan che contrattacca e guadagna già un corner.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Atalanta in completo bianco.

20.48 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, buona Pasqua e benvenuti a questa diretta testuale di Milan-Atalanta, valida per la 33ª giornata di Serie A. Importante vincere questa sera per coltivare i sogni di Europa League, tenendo aperta la possibilità di conquistare la qualificazione attraverso il campionato.

47 anni dopo, il Milan torna a giocare una partita nel giorno di Pasqua. L'ultima volta fu il 26 marzo 1978, a San Siro contro il Pescara. Finì 2-0 per i rossoneri per le reti di Gaudino e Maldera.

Sergio Conceiçao ha confermato l'undici iniziale per la prima volta in stagione, alla sua 24ª panchina. Avanti col 3-4-3 che ha vinto e convinto a Udine. Maignan ha recuperato dopo l'infortunio al Bluenergy Stadium, ha recuperato anche Santiago Gimenez che però parte dalla panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Chukwueze, Félix, Gimenez, Sottil. All.: Sergio Conceição.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Cuadrado; Pašalić, Lookman; Retegui. A disp.: F. Rossi, Rui Patricio; Kossounou, Ruggeri, Tolói; Brescianini, Maldini, Samardžić, Sulemana; De Ketelaere. All.: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Imperiale e Zingarelli.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Fabbri.

AVAR: Guida.