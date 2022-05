LIVE MN - Milan-Atalanta (2-0): altri tre punti d'oro, i rossoneri volano con Leao e Theo

94' E' finitaaaaaaaa!!! Il Milan batte 2-0 l'Atalanta e porta a casa altri tre punti che potrebbero essere fondamentali per raggiungere il sogno scudetto.

92' Cartellino giallo per Bennacer.

90' Quattro minuti di recupero.

88' Angolo per l'Atalanta: cross di Malinovskyi, Zapata anticipa tutti sul primo palo, ma per fortuna il suo colpo di testa finisce a lato con Maignan che controlla.

87' Giallo per Malinovskyi.

86' Che parata di Maignan: Zapata calcia a botta sicura, ma il francese in uscita bassa devia in angolo.

85' Rebic vicino al terzo gol: il croato sfonda centralmente, Musso lo ferma con il piede.

83' Ripartenza rossonera, con il pallone che arriva a Messias: il brasiliano si accentra e prova il sinistro a giro, Musso blocca a terra senza grossi problemi.

80' Doppio cambio anche di Pioli: fuori Calabria e Krunic, dentro Florenzi e Bakayoko.

80' Altri due cambi nell'Atalanta: Scalvini e Demiral prendono il posto di Palomino e Hateboer.

75' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GOOOLLLLLLLLLL!!! THEOOOOOOOOOO!!! Il terzino francese si fa tutto il campo con la palla al piede, salta tre avversari e con un diagonale di sinistro batte Musso. Rete straordinaria!!!!

71' Occasione per l'Atalanta: angolo di Malinovskyi e colpo di testa di Zapata che salta più in alto di oggi, pallone fuori di poco.

70' Cambio nell'Atalanta: fuori Pessina, dentro Boga.

70' Kessie recupera un grande pallone in mezzo e lancia Leao in contropiede. Il portoghese allarga per Rebic che si accentra e prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore nerazzurro.

67' Giallo per Kessie.

63' Terza sostituzione di Pioli: esce Tonali, entra Bennacer.

61' Atalanta pericolosa con Zapata che controlla in area e si gira, conclusione alta sopra la traversa.

57' GOOOOOLLLLLL!!!! LEAOOOOOOOOO!!! Lancio perfetto di Messias per il portoghese che si porta avanti il pallone con la testa e poi di destro batte Musso. Milan in vantaggio!!!

55' Doppio cambio anche nell'Atalanta: fuori Pasalic e Muriel, dentro Malinovskyi e Rebic.

55' Al 55' arrivano i primi due cambi di Stefano Pioli: dentro Messias e Rebic, fuori Saelemaekers e Giroud.

54' CAlcio di punizione per il Milan: Theo Hernandez prova a sorprendere Musso sul palo della barriera, pallone fuori di un soffio.

53' Cartellino giallo per Koopmeiners per un fallo su Theo Hernandez.

50' Corner anche per il Milan, sul pallone per Tonali: il numero 8 rossonero mette un bel pallone teso in area, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad approfittarne.

48' Calcio d'angolo per l'Atalanta: cross in area di Muriel, Maignan blocca in uscita alta.

45' Al via la ripresa.

- E' finito 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Atalanta. Partita bloccata, buoni ritmi ma poche occasioni da gol per entrambe le squadre. Da segnalare le proteste di Giroud per un possibile rigore non concesso da Orsato e dal VAR. A fare la partita è stata soprattutto la squadra di Pioli a cui però è mancata un po' di lucidità nell'ultimo passaggio.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Giroud chiede un calcio di rigore, Orsato però lascia proseguire e ammonisce poi Giroud per proteste.

42' Theo Hernandez tocca per Saelemakers che al limite dell'area appoggia per Leao, ma la conclusione del portoghese finisce alta.

38' Anche l'Atalanta prova la conclusione dalla distanza con Zappacosta che si accentra bene dalla sinistra e prova il destro, pallone fuori.

35' Il Milan ci prova ancora, questa volta con Saelemaekers che ha calciato da fuori area, Musso blocca a terra.

31' Muriel controlla al limite dell'area e prova il destro, Maignan blocca in due tempi con un bel tuffo sulla sua sinistra.

27' Corner per l'Atalanta: Palomino prova la mezza rovesciata, nessun problema per Maignan.

21' Grande giocata di Krunic che trova Leao in buona posizione: il portoghese prova il destro a giro, ma la sua conclusione è troppo debole e Musso blocca senza problemi.

17' Theo Hernandez ruba palla ad Hateboer, il francese si invola verso l'area avversaria, ma poco prima di calciare con il destro viene fermato da Palomino.

13' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia sinistra: destro a rientrare di Krunic, Pasalic libera di testa.

10' Zappacosta sorprende i rossoneri sulla fascia destra, pallone dentro per Pasalic che però è pressato e non riesce a controllare, pallone sul fondo.

8' Calcio d'angolo per il Milan dalla destra, sul pallone Tonali e Krunic: cross in area del centrocampista italiano, libera di testa un giocatore dell'Atalanta appostato sul primo palo.

2' Ripartenza fulminea di Theo Hernandez, pallone che arriva a Saelemakers che prova ad entrare in area di rigore, ma poco prima di calciare viene fermato da Palomino.

0' Inizia il match: primo pallone per l'Atalanta.

- Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Orsato. Le due squadre sono appena entrate sul terreno di gioco: Milan in campo con la consueta maglia rossonere e pantaloncini neri, mentre l'Atalanta giocherà con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi istanti il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta nel match valido per la 37^ giornata di Serie A. C'è grande attesa e grande tensione nello stadio milanese per una sfida che potrebbe avvicinare ancora di più i rossoneri al sogno scudetto. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta il racconto della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA: Musso; de Roon, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pašalić; Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello; Demiral, Mæhle, Scalvini; Malinovskyi, Miranchuk; Boga, Mihăilă, Zapata. All.: Gasperini.