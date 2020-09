LIVE MN - Milan-Bodo/Glimt (3-2): i rossoneri passano soffrendo, Calhanoglu decisivo

Un Milan in emergenza, mancavano Ibra, Rebic, Leao, Romagnoli, Musacchio e Duarte, passa contro un avversario in grande forma. La differenza tecnica col Bodo/Glimt era evidente, ma la condizione fisica dei norvegesi ha messo in crisi i rossoneri. La partita sembrava chiusa col momentaneo 3-1 di Calhanoglu, ma Hauge a metà ripresa riapre la gara. I rossoneri fanno di tutto per chiudersi, ma il Bodo ha molte occasioni tra cui una clamorosa con Saltnes che a pochi secondi dal fischio finale sbaglia un gol praticamente già fatto. Comunque una vittoria importante al netto di tutte le difficoltà, ora subito testa al Crotone.

93' Termina il match, i rossoneri vanno ai Play Off di Europa League.

92' Cosa ha sbagliato il Bodo/Glimt, Milan graziato. Hauge serve alla perfezione Saltnes che incredibilmente spara alto dal dischetto. Era un rigore in movimento, male la difesa rossonera.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

90' Cambio per il Bodo: esce Junker, entra Boniface.

89' Buca l'intervento Theo Hernandez, Gabbia ci mette una pezza e mura il tiro di Zinckernagel.

88' Dalla destra Saelemaekers mette in mezzo rasoterra per Maldini che da ottima posizione strozza il tiro. Occasione sprecata per il giovane Daniel.

87' Grande grinta di Calabria che prima effettua un bel recupero in difesa, poi subisce fallo. Il Milan può rifiatare.

85' Donnarumma salva il Milan! Punizione dal lato per il Bodo, la battuta è stretta sul primo palo con un attaccante degli ospiti che la spizza: Donnarumma si allunga e salva.

83' Subito grande occasione per il neo entrato Solbakken: a tu per tu con Donnarumma si vede deviare il tiro da Calabria. Corner per gli ospiti.

82' Cambio per il Bodo: entra Solbakken, fuori Sampsted.

81' Il Bodo/Glimt spinge alla ricerca del pareggio, il Milan si chiude.

80' Cambio per il Milan: esce Bennacer, entra Tonali.

79' Grande ripartenza di Krunic che dopo aver fatto metà campo palla al piede serve benissimo Saelemaekers in area di rigore: il belga supera il portiere con lo scavetto ma Moe è miracoloso è salva sulla linea.

77' Che occasione per il Bodo! Saltnes tutto solo in area di rigore ha tutto il tempo per scegliere la giocata: il suo cross in mezzo è però respinto da Kessie che tira fuori il Milan da una situazione davvero spinosa.

75' Hauge innesca Junker che in area di rigore impegna Donnarumma. Il gioco però era fermo per fuorigioco.

72' Altra bella giocata di Hauge che era riuscito a saltare Calabria al limite dell'area: tutto inutile però, era fuorigioco.

70' Fase difficile del match, Bodo che pressa molto e i rossoneri accusano qualche segno di stanchezza.

69' Ammonito Konradsen per una brutta gomitata su Bennacer.

68' Milan che si affida spesso al lancio per la punta, il Bodo per ora legge bene le situazioni.

65' Cambio per il Bodo/Glimt: fuori Fet, dentro Konradsen.

65' Cambio per il Milan: esce Castillejo, entra Krunic.

64' Calhanoglu crossa per Kessie al limite dell'area, l'ivoriano però perde tempo e non riesce a tirare da ottima posizione.

63' Calhanoglu serve benissimo in profondità Daniel Maldini, con il numero 27 che controlla e segna con un tiro preciso. Ma è tutto inutile, per l'assistente è fuorigioco. Ricordiamo che anche questa sera non è presente il VAR.

62' Da corner Gabbia colpisce bene di testa, spazza sulla linea un difensore del Bodo. Ripartenza dei norvegesi ma è bravissimo Castillejo a fermare tutto. Rossoneri che ripartono con Theo che viene servito a tu per tu con Haikin, il portiere salva.

62' Cross di Hakan, la difesa norvegese si rifugia in angolo.

61' Maldini protegge molto bene palla e subisce fallo. Punizione in zona centrale, Calhanoglu si prepara.

59' Brivido per il Milan. Ripartenza Bodo/Glimt con Zinckernagel che punta Gabbia, lo supera in area di rigore e lascia partire un tiro fortissimo: fortunatamente per i rossoneri la mira è difettosa.

57' Primo cambio per il Milan. Esce Lorenzo Colombo, entra Daniel Maldini.

55' Gol del Bodo/Glimt con Hauge. L'attaccante vince un rimpallo con Bennacer al limite dell'area, Gabbia non lo chiude e allora fa partire un tiro fortissimo che Donnarumma neanche vede partire. Milan-Bodo/Glimt 3-2.

50' GGGOOOOOLLLL DEEEEEELLL MIIIILAAAAAN! ANCORA HAKAN CALHANOGLU, CHE GOL!! Schema stupendo da calcio d'angolo: Castillejo serve direttamente Calhanoglu al limite dell'area che di controbalzo apre il piattone e non lascia spazio a Haikin. Milan-Bodo/Glimt 3-1!!

49' Gran palla di Calhanoglu per Castillejo: il tracciante del turco taglia tutta la difesa avversaria ma Haikin anticipa lo spagnolo.

46' Ci prova Calhanoglu nonostante la distanza notevole, la conclusione del turco è interessante ma non trova lo specchio.

46' Fischio di Jovic, si riparte. Pallone giocato dai rossoneri che scattano subito in avanti: Colombo subisce fallo, punizione da posizione centrale.

Si chiude la prima frazione di gioco con il Milan meritatamente in vantaggio. Dopo l'avvio shock con il gol del Bodo/Glimt arrivato su uno svarione generale della difesa, i rossoneri sono tornati in gara con cattiveria e con Calhanoglu prima e Colombo poi (ma che delizia l'assist di tacco di Hakan) hanno ribaltato il risultato, finendo poi il primo tempo in attacco.

46' Fine primo tempo dopo un minuto di recupero. Milan che torna negli spogliatoio in vantaggio per 2-1.

44' Castillejo lancia in profondità Colombo, uscita di Haikin coraggiosa. Palla in rimessa laterale per il Milan.

42' Punizione dalla trequarti per il Milan, ma il cross di Calhanoglu è leggibile per Haikin che blocca agilmente.

37' Kessie serve ancora Colombo in profondità sul lato destro dell'area, il classe 2002 torna sul sinistro e serve Castillejo: il tiro dello spagnolo è deviato in angolo. Dopo il vantaggio il Milan continua a spingere.

36' Punizione defilata dalla trequarti per il Milan, Calhanoglu crossa bene e Kessie la allunga di testa: palla al lato.

35' Chiusura determinante di Gabbia che a centrocampo effettua una chiusura fondamentale in scivolata: il Bodo/Glimt era pronto a ripartire in campo aperto.

32' GGGGOOOOLLLL DEL MILAAAAANN! LORENZO COLOMBO TROVA LA RETE, MILAN IN VANTAGGIO!!! Kessie serve Theo che parte, scambia con Saelemaekers e si ritrova in area per il cross: il passaggio basso arriva a Calhanoglu che la allunga per Colombo, che da due passi non sbaglia! Milan-Bodo/Glimt 2-1!!

30' Grande lancio di Kessie per Castillejo che però in area controlla male, guadagnando comunque un corner.

28' Bennacer lancia molto bene Saelemaekers, il belga aspetta Theo e lo serve: il terzino francese non controlla bene in area e la palla si perde sul fondo.

26' Altra occasione per Calhanoglu, che dopo gli sviluppi di un corner si ritrova libero di calciare da buona posizione: Haikin devia in angolo un tiro abbastanza centrale. Il Milan spinge alla ricerca del vantaggio.

25' Colombo ci prova! Riceve palla in area, si gira e lascia partire un sinistro violento: Haikin vola e col braccio di richiamo devia in angolo.

24' Apertura di Kessie per Castillejo, che la lascia a Calabria: il cross del terzino attraversa tutta l'area e trova Theo, ma il francese non riesce a dare forza al pallone che finisce docile fra le mani di Haikin.

23' Calhanoglu ci prova ancora da fuori, questa volta di destro: Conclusione violentissima ma imprecisa.

21' Occasione Milan! Calhanoglu recupera in area degli avversari, serve Bennacer che a tu per tu con Haikin incredibilmente non trova il gol ma spara sul portiere.

19' Grande azione del Milan con Theo che si insinua in area: il francese viene messo a terra ma per l'arbitro non c'è nulla. Sulla ripartenza fondamentale prima Kjaer e poi Kessie a chiudere.

16' GGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DEEEELLLLL MILAAAAANNN!!!! HAKAN CALHANOGLU LA PAREGGIA!!! Hakan si fa trovare fra le linee, controlla e scarica un bolide di sinistro che si insacca sotto la traversa! 1-1 immediato del Milan!!

14' Gol degli ospiti, Bodo/Glimt in vantaggio. Hauge scappa sulla destra approfittando della difesa rossonera non schierata alla perfezione, mette in mezzo per Junker che al centro dell'area di rigore spinge facilmente in rete. Milan-Bodo/Glimt 0-1.

13' Castillejo perde palla a centrocampo, bravo Kjaer ad intervenire per spezzare un potenziale contropiede pericoloso del Bodo/Glimt.

11' Calabria prova la conclusione al volo da posizione defilata, il pallone finisce abbondantemente fuori dallo specchio.

10' Gara ancora priva di emozioni, con i norvegesi che si chiudono velocemente quando perdono il possesso.

7' Bella ripartenza del Bodo/Glimt, con Zinckernagel che infine arriva al tiro da posizione pericolosa: blocca Donnarumma.

6' Kessie lancia Colombo in profondità, Haikin esce e anticipa il centravanti rossonero. La palla arriva a Calhanoglu che da centrocampo prova l'eurogol: conclusione da dimenticare.

5' Calhanoglu si fa trovare bene dalle line da Bennacer, il turco prova il filtrante per Colombo ma la misura del passaggio è sbagliata.

3' Scambio fra Calhanoglu e Saelemaekers, il belga prova a sorprendere il difensore ma sbraccia troppo. Fallo in attacco.

1' Milan subito aggressivo con un recupero palla sulla trequarti. Bennacer serve Calhanoglu che però è in fuorigioco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Jovic: si comincia! Primo pallone del match per il Bodo/Glimt.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa gialla per gli ospiti del Bodo/Glimt.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Questa sera i rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt in una gara secca valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Non sarà affatto una partita semplice, anche a causa delle assenze a cui deve far fronte mister Pioli: nel pomeriggio è arrivata la notizia della positività al Covid di Ibrahimovic, con lo svedese quindi che si aggiunge alla già lunga lista di indisponibile composta da Rebic, Leao, Romagnoli, Musacchio e Duarte. Rossoneri quindi che scenderanno in campo senza il loro leader contro una squadra che nel campionato norvegese è prima in classifica con 50 punti conquistati in 18 partite, zero sconfitte e 65 goal fatti. Vietato abbassare la guardia e tutti sugli scudi, sarà un match davvero da non sbagliare. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disp.: Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Diaz, Krunic, Maldini. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disp.: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. All.: Knutsen.