LIVE MN - Milan-Bologna (2-0): Calhanoglu raddoppia

30' Riprende il gioco.

28' Cooling break per le due squadre.

27' Primo squillo Bologna: ci prova Dominguez dalla distanza, palla al lato.

23' GGGOOOLLL GGGOOOOLLLL GGGOOOLLLLLLLLL DEL MILAN!!!!! HAKAN CALHANOGLU ON FIRE! Follia di Orsolini che mette in difficoltà Skorupski con un retropassaggio fortissimo, il portiere degli emiliani sbaglia e rinvia su Calhanoglu: il turco controlla e la insacca con potenza da ottima posizione. 2-0 MIlan!!

21' Continua lo sforzo offensivo del Milan alla ricerca del raddoppio.

18' Pressing organizzato e aggressivo dei rossoneri, il Bologna non riesce a superare la metà campo.

17' Ancora un tiro del Milan. Ibra, da posizione defilata, prova l'eurogol calciando al volo: conclusione potente ma molto imprecisa.

16' Rossoneri che giocano sul velluto. Serie di scambi di prima che portano Calhanoglu al tiro da ottima posizione: il turco centra in pieno e abbatte un difensore del Bologna.

15' Gioca bene il Milan, che ogni volta che accelera riesce ad entrare in area. Il Bologna si rifiugia in angolo.

13' OCCASIONE MILAN! Calhanoglu sfiora il raddoppio. Ibra serve benissimo Rebic in profondità, il croato la mette in mezzo per Calhanoglu che al volo impegna Skorupski.

12' Il Milan non abbassa la guardia e continua a spingere, rossoneri sul pezzo.

10' GGGOOOLLLL GGGOOOOLLLL GGOOOOLLL DEL MILAN!!! ALEXIS SAELEMAEKERS!!! CHE AZIONE DEI ROSSONERI!!! Rebic combatte con Denswill sulla sinistra, serve Theo di tacco che la crossa bassa in mezzo: velo di Ibra e Saelemaekers si fa trovare pronto insaccando di sinistro. 1-0 Milan!!

6' Ancora una ripartenza molto pericolosa del Milan. Rebic innesca Theo che in area di rigore tira con potenza: respinge Skorupski con i piedi.

5' Contropiede Milan capitanato da Ibra. Lo svedese la passa a Rebic, che dalla sinistra rientra sul destro e tira: centrale, facile per Skorupski.

2' Primi scambi sul prato di San Siro.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Massa: si comincia! Primo pallone del match per il Bologna.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Bologna.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Bologna. I rossoneri vogliono continuare la loro rincorsa all'Europa, mentre gli emiliani vogliono finire al meglio il campionato: Sinisa Mihajlović, tra l'altro fra gli ex della partita, vorrà dare sicuramente filo da torcere a Stefano Pioli. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disp: Begović, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetà, Colombo, Leao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlović

A disp: Da Costa, Bonini, Corbo, Krejci, Mbaye, Baldursson, Medel, Svanberg, Barrow, Juwara, Palacio, Skov Olsen.