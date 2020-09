LIVE MN - Milan-Bologna (2-0) - Doppio Ibra, buona la prima in campionato

Un buon Milan supera 2-0 il Bologna a San Siro grazie alla doppietta di Ibrahimovic (un gol per tempo). I rossoneri sprecano tantissime occasioni per arrotondare il risultato, ma concedono pochissimo ai rossoblù, pericolosi solo nel finale con Santander (traversa). Una buona prestazione, dunque, e tre punti meritatissimi per iniziare nel migliore dei modi il percorso in Serie A.

94' Il Milan supera il Bologna 2-0.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Cartellino giallo anche per Gabbia.

88' Secondo giallo ed espulsione per Dijks: Bologna in dieci uomini.

87' Bologna a un passo dal gol. Mischia in area rossonera, tocco di Santander e pallone che sbatte sulla traversa a Donnarumma battuto.

86' Krunic si fa subito ammonire.

85' Cambio per il Milan: fuori Bennacer, dentro Krunic.

84' Ripartenza del Bologna, che va al tiro con Sansone: Donnarumma, ben apposto, riesce a parare.

83' Sostituzione per il Bologna: Vigmato in campo al posto di Barrow.

81' Ammonizione per Sansone.

80' Angolo per il Bologna: traversone in mezzo, Donnarumma esce e fa suo il pallone.

79' Sostituzione per il Bologna: Svanberg e Santander prendono il posto di Soriano e Palacio.

79' Bologna vicino al gol con Skov Olsen, ma Donnarumma è bravo a opporsi

78' Altro corner per il Milan: cross in area di Bennacer, la difesa del Bologna mette fuori.

77' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Ibra ci prova ma viene murato.

76' Cambio per il Milan: Tonali prende il posto di Kessié.

75' Gran sinistro dalla distanza di Theo Hernandez e bella risposta di Skorupski.

74' Ammonizione per Tomiyasu.

72' Doppia sostituzione per il Milan: escono Kjaer e Calhanoglu, in campo Duarte e Brahim Diaz.

68' Bennacer ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato.

66' Angolo per il Bologna: pallone in area, Rebic allontana la minaccia.

63' Il Milan spreca un'altra occasione. Calhanoglu mette Ibra solo davanti a Skorupski, ma lo svedese spara alto dopo aver saltato il portiere rossoblù.

62' Calcio d'angolo per il Bologna: cross in mezzo, Ibrahimovic allontana di testa.

59' Saelemakers si divora il gol del 3-0, ma Calabria, che gli aveva fornito l'assist, era comunque in fuoriogco: tutto fermo!

57' Doppio cambio per il Bologna: fuori Dominguez e Orsolini, dentro Sansone e Skov Olsen.

55' Ancora il Milan. Siluro dalla distanza di Ibrahimovic e parata di Skorupski.

54' Milan a un passo dal terzo gol con Kessié, che sfonda in area ma poi calcia sul portiere avversario.

51' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Zlatan non sbaglia dal dischetto 2-0 per il Milan.

50' Calcio di rigore per il Milan: fallo su Bennacer, il signor La Penna assegna grazie al VAR.

49' Altro corner per il Milan: pallone dentro, la retroguardia del Bologna allontana.

48' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Bologna.

47' Palla-gol per Ibrahimovic, ben servito in area da Saelemaekers: lo svedese, da ottima posizione, calcia troppo centralmente.

45' Tutto è pronto. Fischio di La Penna: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Saelemaekers prende il posto di Castillejo.

Milan avanti di un gol al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Risultato che sta stretto ai rossoneri, che rischiano qualcosa solo in avvio (Soriano mette i brividi a Donnarumma). Ibra sfiora il vantaggio dopo una magia, Gabbia spreca da due passi, Bennacer non concretizza a porta vuota. Alla fine, però, la rete (meritatissima) arriva: cross dalla sinistra di Theo Hernandez e colpo di testa vincente del solito Zlatan, che sta letteralmente facendo impazzire i difensori del Bologna.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Ripartenza del Milan con Rebic, che vede e serve Calhanoglu: il turco controlla e calcia dal limite ma spara in curva.

40' Cartellino giallo per Castillejo.

37' Angolo per il Milan: cross di Calhanoglu direttamente tra i guantoni di Skorupski.

35' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Cross dalla sinistra di Theo Hernandez e colpo di testa vincente du super Zlatan: 1-0 per il Milan.

31' Ammonizione per Dijks.

28' Clamoroso Bennacer!!! L'algerino non sfrutta un errore di Skorupski e sbaglia a porta vuota.

27' Kessié ci prova da fuori ma la sua conclusione finisce ampiamente sul fondo.

26' Cosa ha sbagliato Gabbia! Il pallone, sugli sviluppi di una punizione, arriva sul piede del difensore, che calcia fuori da pochi passi.

25' Match spigoloso a San Siro. Tanti falli e gioco spezzettato.

22' Ripartenza del Bologna, che poi va al tiro da fuori con Dominguez: nessun problema per Donnarumma.

18' Cartellino giallo per Dominguez.

17' Il Milan prova a prendere in mano le redini del gioco.

14' Altra buona occasione per il Milan. Calhanoglu calcia dal limite ma non inquadra la porta.

12' Corner per il Milan: cross dentro, il Bologna spazza via.

11' Che giocata di Ibrahimovic! Dribbling, controllo con il tacco e conclusione con il mancino: il pallone, sporcato da un tocco di Tomiyasu, esce di un soffio.

10' Ritmi abbastanza alti in campo.

7' Bell'azione del Milan, che arriva in area con Calhanoglu. Il turco, però, sbaglia il tocco in mezzo.

4' Gran pressing del Bologna in questo avvio.

2' Angolo per il Bologna: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

2' Subito un'occasione da gol per il Bologna. Soriano calcia del cuore dell'area del Milan, ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor La Penna: si comincia! Primo pallone del match per il Bologna.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Bologna.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Bologna, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2020-21. I rossoneri sfidano l'ex Mihajlovic, per un match che promette scintille. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minito dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie-Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Duarte, Kalulu, Laxalt, Krunic, Paquetà, Tonali, Diaz, Saelemaekers, Colombo, Maldini. All.: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Bani, Denswil, Mbaye, Baldursson, Poli, Svanberg, Juwara, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. All.: Mihajlovic