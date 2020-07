LIVE MN - Milan-Bologna (5-1): dilagano i rossoneri, tre punti importanti a San Siro

Risultato rotondo ma assolutamente meritato: grande partita dei rossoneri che hanno prodotto una mole di gioco offensivo davvero impressionante. Gli uomini di Pioli sono stati molto bravi a rimanere concentrati dopo il gol di Tomiyasu, chiudendo definitivamente la partita all'inizio della ripresa. Tre punti fondamentali che permettono di allungare sul Sassuolo in attesa dello scontro diretto di martedì.

94' Triplice fischio di Massa, grande vittoria del Milan. A San siro finisce 5-1.

92' GGGOLLLLLL GGGOOOOOOOOLL GGGOOOOLLL DEL MILAN!! DAVIDE CALABRIA!!! Ottimo scambio sulla destra fra Leao e Calabria: il portoghese si allarga sulla destra e premia l'inserimento del terzino rossonero, che di destro in area non sbaglia!!! 5-1, che partita!

91' Errore di Donnarumma con i piedi: l'estremo difensore rossonero la passa a Santander al limite dell'area, bravissimo Kjaer a chiudere.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Bonaventura molto bravo a servire Colombo in area di rigore, il centravanti però scivola al momento del controllo.

84' Ripartenza Milan, Leao arriva al tiro dal limite: conclusione potente ma centrale, Biglia non arriva sulla respinta di Skorupski.

83' Skov Olsen scappa a Theo, ma il francese ritorna e lo ferma con un recupero sontuoso.

81' Cambio per il Milan: fuori Rebic, dentro Lorenzo Colombo. Esordio in Serie A per il centravanti classe 2002.

80' Ci prova Skov Olsen da posizione defilata: conclusione che termina la sua corsa sopra la traversa.

78' Cambio per il Milan: fuori Bennacer, dentro Biglia.

77' Conclusione potentissima di Santander, solita grande parata di Donnarumma che disinnesca il tiro con il piede.

76' Follia di Kjaer che lancia praticamente Baldursson a tu per tu con il portiere. Donnarumma si butta sul pallone con le mani, per l'arbitro p punizione a due in area per il Bologna.

75' Conclusione di sinistro di Leao molto potente, respinta di Skorupski.

75' Riprende il gioco.

74' Doppio cambio per il Bologna. Escono Sansone e Orsolini, entrano Svanberg e Skov Olsen.

73' Cooling break.

71' Rossoneri ancora vicini al quinto gol ma manca l'ultima stoccata.

68' Milan vicino al quinto gol. Bonaventura infastidisce Bennacer che riesce lo stesso a servire Rebic, il croato mette a sedere Skorupski e la passa a Leao: il portoghese tira senza troppa convinzione e il Bologna salva sulla linea.

67' Ci prova Krunic dalla distanza, la palla termina fuori. Il bosniaco però aveva la visuale libera e nessuno a contrastarlo, poteva fare meglio.

66' Grande intervento di Romagnoli che salva all'ultimo su Orsolini che stava tirando a botta sicura dal limite dell'area piccola.

64' Theo sfiora l'eurogol. Anticipa Orsolini sulla trequarti rossonera, brucia in velocità tutti e tira dal limite dell'area: la palla sfiora il palo alla sinistra di Skorupski. Sarebbe stata una rete clamorosa.

63' I rossoneri ora controllano la gara, i ritmi si sono abbassati.

61' Triplo cambio per il Milan. Fuori Ibra, Calhanoglu e Saelemaekers, entrano Leao, Bonaventura e Krunic.

59' Triplo cambio per il Bologna. Escono Danilo, Dominguez e Tamiyasu, entrano Corbo, Baldursson e Mbaye.

57' GGGGOOOOLLLLL GGGGOOLLLLL GGGOOOOOOLL DEL MILAAAAAANNN!! ANTE REBIC!! Scambio nello stretto Calhanoglu-Ibra con lo svedese che centralmente innesca Rebic: in area velo del croato e sinistro ad incrociare che non lascia scampo a Skorupski. 4-1!!

55' Nel primo tempo l'arbitro aveva erroneamente ammonito Sansone: il giallo invece era per Dijks.

54' Punizione per il Bologna. Batte Sansone, Donnarumma la fa sua facilmente.

53' Ammonito Saelemaekers per aver sgambettato Dijks.

52' Ripartenza rossonera con Rebic che sfreccia sulla fascia, purtroppo al momento del cross il croato è impreciso.

51' Ammonito Kjaer per un intervento in scivolata su Soriano. Il danese spende il giallo per fermare un'azione pericolosa del Bologna.

48' GGGOOOOOLLLLL GGGOOLLLLLL GGOOLLLLLL DEL MILAN !! ISMAEL BENNACER!!! L'ALGERINO SI SBLOCCA. Calhanoglu imbocca Ismael che con una percussione centrale salta tutta la difesa del Bologna e a tu per tu per con Skorupski non sbaglia!! 3-1!

47' Spinge forte il Bologna ma il cross di Orsolini è impreciso: palla sul fondo.

46' Fischio di Massa, inizia la ripresa. Primo pallone giocato dai rossoneri.

Primi quarantacinque minuti davvero di livello per il Milan, il risultato sta stretto ai rossoneri. Tante occasioni create, gioco fluido e votato all'attacco e due gol molto belli. Peccato per la rete subita, arrivata inaspettatamente alla fine del tempo, da Tomiyasu. Ora bisogna tenere alta la concentrazione perché la partita è riaperta: nella ripresa ci sarà da combattere.

48' Fine primo tempo.

48' Ripartenza Milan, Kessie arriva al tiro con il sinistro ma è bravissimo Skorupski a deviare con la punta delle dita.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

44' Gol del Bologna. A sorpresa Tomiyasu che si fa trovare fra le linee e dal limite dell'area lascia partire un siluro che finisce nel sette. Nulla da fare per Donnarumma. 2-1 a San Siro.

42' Occasione Milan!! Sugli sviluppi di un corner mischia in area con Kessie che tenta la conclusione improvvisa: grande parata di Skorupski che nega il terzo gol ai rossoneri.

40' Sansone già ammonito trattiene Calabria a palla lontana. Irregolarità plateale, ma Massa non vede.

37' Intervento durissimo su Theo Hernandez ma l'arbitro non fischia: Orsolini continua a giocare, arriva sul fondo e la mette in mezzo. La palla sfila pericolosamente per tutta l'area rossonera senza però essere deviata da nessuno.

36' OCCASIONE MILAN! Altra grande ripartenza Milan con Rebic che dalla sinistra la mette a rimorchio per Kessie: dal limite dell'area l'ivoriano la piazza e prende in pieno il palo. Milan vicino al 3-0.

35' Continua la pressione alta dei rossoneri, il Bologna fatica a creare.

34' Ammonito Sansone per un brutto fallo, duro ed in ritardo, su Saelemaekers.

32' Batte Orsolini, Donnarumma la blocca con facilità.

31' Intervento irruento di Kessie, punizione centrale per il Bologna da posizione pericolosa.

30' Riprende il gioco.

28' Cooling break per le due squadre.

27' Primo squillo Bologna: ci prova Dominguez dalla distanza, palla al lato.

23' GGGOOOLLL GGGOOOOLLLL GGGOOOLLLLLLLLL DEL MILAN!!!!! HAKAN CALHANOGLU ON FIRE! Follia di Orsolini che mette in difficoltà Skorupski con un retropassaggio fortissimo, il portiere degli emiliani sbaglia e rinvia su Calhanoglu: il turco controlla e la insacca con potenza da ottima posizione. 2-0 MIlan!!

21' Continua lo sforzo offensivo del Milan alla ricerca del raddoppio.

18' Pressing organizzato e aggressivo dei rossoneri, il Bologna non riesce a superare la metà campo.

17' Ancora un tiro del Milan. Ibra, da posizione defilata, prova l'eurogol calciando al volo: conclusione potente ma molto imprecisa.

16' Rossoneri che giocano sul velluto. Serie di scambi di prima che portano Calhanoglu al tiro da ottima posizione: il turco centra in pieno e abbatte un difensore del Bologna.

15' Gioca bene il Milan, che ogni volta che accelera riesce ad entrare in area. Il Bologna si rifiugia in angolo.

13' OCCASIONE MILAN! Calhanoglu sfiora il raddoppio. Ibra serve benissimo Rebic in profondità, il croato la mette in mezzo per Calhanoglu che al volo impegna Skorupski.

12' Il Milan non abbassa la guardia e continua a spingere, rossoneri sul pezzo.

10' GGGOOOLLLL GGGOOOOLLLL GGOOOOLLL DEL MILAN!!! ALEXIS SAELEMAEKERS!!! CHE AZIONE DEI ROSSONERI!!! Rebic combatte con Denswill sulla sinistra, serve Theo di tacco che la crossa bassa in mezzo: velo di Ibra e Saelemaekers si fa trovare pronto insaccando di sinistro. 1-0 Milan!!

6' Ancora una ripartenza molto pericolosa del Milan. Rebic innesca Theo che in area di rigore tira con potenza: respinge Skorupski con i piedi.

5' Contropiede Milan capitanato da Ibra. Lo svedese la passa a Rebic, che dalla sinistra rientra sul destro e tira: centrale, facile per Skorupski.

2' Primi scambi sul prato di San Siro.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Massa: si comincia! Primo pallone del match per il Bologna.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Bologna.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Bologna. I rossoneri vogliono continuare la loro rincorsa all'Europa, mentre gli emiliani vogliono finire al meglio il campionato: Sinisa Mihajlović, tra l'altro fra gli ex della partita, vorrà dare sicuramente filo da torcere a Stefano Pioli. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disp: Begović, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetà, Colombo, Leao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlović

A disp: Da Costa, Bonini, Corbo, Krejci, Mbaye, Baldursson, Medel, Svanberg, Barrow, Juwara, Palacio, Skov Olsen.