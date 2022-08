LIVE MN - Milan-Bologna, le ufficiali: De Ketelaere dal 1'. Davanti c'è Giroud

MilanNews.it

UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli.

19.20 - Il Milan è appena arrivato a San Siro per la gara di questa sera contro il Bologna, valida per il terzo turno di Serie A. Folla di tifosi ad attendere i rossoneri, dedicando applausi e cori.

18.45 - Come di consueto il terzino rossonero Theo Hernandez ha voluto caricare l'ambiente a poche ore dal calcio di inizio di Milan-Bologna. Il calciatore francese ha pubblicato su Twitter la classica grafica di presentazione del match e ha scritto: "Sempre Milan!". La partita inizierà alle 20.45 a San Siro e Theo sarà, come è prevedibile, titolare sulla fascia sinistra.

18.30 - Orsolini escluso a causa della squalifica rimediata contro l'Hellas, tutti a disposizione di Mihajlovic per la trasferta a San Siro. Contro il Milan il tecnico del Bologna potrà contare anche su Lucumí che però dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, salvo sorprese. In difesa, quindi, ritornerà Soumaoro insieme a Medel e De Silvestri. Kasius dovrebbe essere confermato a centrocampo con Schouten, Dominguez e uno tra Cambiaso e Lykogiannis. In avanti assieme e ad Arnautovic si dovrebbe rivedere Sansone, ma si candida per una maglia da titolare anche Musa Barrow. Alle loro spalle il solito Soriano.

18.05 - Solamente tre squadre hanno fin qui avuto un calcio di rigore a favore. Due di queste tre sono proprio Milan e Bologna che si affronteranno a San Siro stasera. L'altra, per la cronaca, è la Juventus.

17.50 - Milan-Bologna sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport e in live testuale su MilanNews.it a partire dalle 20.45.

17.29 - Con il comunicato ufficiale numero 23, la Lega Serie A ha ufficializzato le sanzioni e le squalifiche dopo la seconda giornata di campionato. Riccardo Orsolini, centrocampista del Bologna espulso contro il Verona, sarà costretto a saltare una partita e di conseguenza non prenderà parte alla sfida prevista sabato sera a San Siro contro il Milan.

17.15 - Nella passata stagione, la gara tra Milan e Bologna a San Siro, match di ritorno, si è conclusa con un 0-0. Molte occasioni per i rossoneri, che non sono state sfruttare. All'andata, invece, la squadra di Pioli si impose 4-2 al Dall'Ara.

16.52 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it dopo l'esordio contro l'Udinese di due settimane fa si va verso un nuovo sold out domani sera a San Siro in vista della sfida contro il Bologna, la seconda in casa per i rossoneri Campioni di Italia. Allo stadio sono attesi circa 70.000 spettatori. I tifosi emiliani saranno circa 500.

16.32 - Sarà il piemontese Gianluca Manganiello il direttore di gara di Milan-Bologna: per il 40enne fischietto di Pinerolo sarà la 76ª direzione di gara in Serie A. Sei i suoi precedenti con il Milan, di cui due nella scorsa stagione (Spezia-Milan 1-2 e Milan-Sassuolo 1-3). A completare la squadra arbitrale impegnata a San Siro i guardalinee Dei Giudici e Margani e dal quarto uomo Meraviglia; al VAR ci sarà Nasca, coadiuvato da Imperiale.

16.11 - Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Bologna, questi sono i calciatori convocati da Sinisa Mihajlovic per la sfida di domani sera contro il Milan a San Siro:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Raimondo, Sansone.

15.47 - Ventuno giocatori hanno esordito in un Milan vs Bologna: Loffi (29/05/1921), Poggia (20/11/1921), Ballarin (05/11/1922), Lancioni (30/03/1930), Gianesello (10/11/1935), Altafini, Mantovani e Occhetta (06/09/1958), Maraschi (09/10/1960), Saltutti (15/01/1967), Emilio Rossi (27/03/1974), Navazzotti (13/04/1980), Ganz e Nilsen (21/12/1997), Ayala e Lehmann (12/09/1998), Flamini, Ronaldinho e Zambrotta (31/08/2008), Beretta (01/05/2011), Cutrone (21/05/2017).

15.32 - Per Stefano Pioli sarà la settima sfida al Bologna, la quarta in casa. Lo score finora è di 5 vittorie e 1 pareggio, con 16 gol fatti e 6 subiti. In casa 2 vittorie e 1 pareggio, 7-1 il totale dei gol.

15.17 - Sui suoi canali social il Milan ha presentato la sfida di questa sera con il Bologna, usando come volto della prorpia copertina Pierre Kalulu. Nel testo pubblicato su Twitter si legge: "7 giorni mi indeboliscono! Finalmente oggi si gioca!" Il calcio di inizio della sfida è fissato per le ore 20.45 allo stadio San Siro.

14.48 - Si gioca il 27 agosto, sarà l’ottava volta. Finora sei vittorie ed una sconfitta per i rossoneri. L'ultimo precedente è Milan-Cagliari della stagione 2017-18: finì 2-1 per il Diavolo.

14.33 - In occasione della gara di questa sera tra Milan e Bologna, farà il suo debutto sulle spalle dei giocatori rossoneri la nuova terza maglia per la stagione 2022/2023, presentata a inizio settimana. Di colore verde e che riprende alcuni simboli della città di Milano, la divisa è già in vendita online e in tutti gli store fisici.

14.17 - Sarà la sfida numero 185 contro i felsinei, la 94esima in casa. In Serie A sarà la 151ª sfida, la numero 76 tra le mura amiche. Finora, il conteggio complessivo dice che il Milan ha vinto 54 volte in casa, a fronte di 23 pareggi e 16 vittorie del Bologna. L'ultima sconfitta risale all'Epifania del 2016, quando un gol di Giaccherini al minuto 82 riuscì a piegare il Milan allora allenato proprio da Mihajlovic. Dopo quel precedente, 5 vittorie consecutive e un pareggio, quest’ultimo a reti inviolate maturato nella scorsa stagione dello scudetto 2021-22.

14.02 - Questa sera si scende in campo per Milan-Bologna, a San Siro alle ore 20.45 nel match valevole per la terza giornata di campionato. Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione tra cui quello consueto sull'out di destra. Nonostante negli ultimi giorni si era pensato a un possibile impiego di Alexis Saelemaekers, a partire titolare contro i rossoblu sarà ancora una volta Junior Messias che avrà dunque un'altra chance dal primo minuto. Lo riporta Tuttosport.

13.46 - Arbitrerà il match Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, coadiuvato dai guardalinee Dei Giudici e Margani, così come dal quarto uomo Meraviglia; in postazione VAR sarà presente l’arbitro Luigi Nasca di Bari, AVAR Imperiale.

13.31 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa sera a San Siro, in occasione della terza giornata di campionato tra Milan e Bologna, sarà presente ad assistere al match e a incoraggiare i suoi compagni anche Zlatan Ibrahimovic che, in questi giorni, sta svolgendo il suo lavoro di recupero lontano da Milanello.

13.15 - Secondo Stefano Pioli, il raggiungimento dei tre punti passa dal ripetere la stessa prestazione del Gewiss Stadium, migliorandone, contemporaneamente, la concentrazione e l'attenzione in fase difensiva e in fase conclusiva. A dirigere tutto ciò ci sarà, però, la grande novità del calciomercato estivo rossonero: Charles De Ketelaere. Il classe 2001 belga sarà, infatti, titolare e da lui ci si aspettano le giocate nello stretto che, soprattutto contro avversari contro il Bologna, possono essere decisivi.

Amici ed amiche di MilanNews.it, torna il calcio, torna il Milan, tornano i Campioni d'Italia. I rossoneri, alle ore 20:45, scenderanno in campo a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, nella gara che sarà valida per la terza giornata di campionato. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra il Diavolo ed i rossoblu. Restate con noi!