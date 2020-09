LIVE MN - Milan-Brescia (3-1) - Positivo anche l'ultimo test

Il Milan batte 3-1 il Brescia nell'ultimo test amichevole prima dell'impegno ufficiale in Europa League. Dopo la rete del vantaggio di Kessié nel primo tempo, i rossoneri dilagano nella ripresa grazie ai gol di Colombo e Castillejo. Inutile lo squillo di Ghezzi al minuto 74. Da segnalare gli esordi di Tatarusanu e Tonali.

91' Fishio finale: Milan-Brescia 3-1.

86' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e respinta del Brescia, poi Tonali ci prova da fuori ma non inquadra lo specchio della porta.

84' Triplo cambio per il Milan: fuori Hernandez, Calabria a Calhanoglu, entrano Kalulu, Laxalt e Paquetà.

77' Corner per il Milan: cross in area, Kjaer stacca e colpisce di testa ma spedisce a lato.

74' GOL DEL BRESCIA! Ghezzi accorcia le distanze ribadendo in rete dopo una prima respinta di Tatarusanu.

73' Sostituzione per il Milan: esordio per Tonali, che prende il posto di Bennacer.

69' Milan vicino al quarto gol: corner di Calhanoglu e colpo di testa di Kessié, che non trova la porta da ottima posizione.

68' Il Brescia batte un colpo con Ghezzi: colpo di testa e pallone facile tra i guantoni di Tatarusanu.

66' Azione personale di Calabria, che controlla con il destro e calcia con il mancino dal limite: nessun problema per il portiere del Brescia.

63' Quattro cambi per il Milan: escono Donnarumma, Saelemaekers, Castillejo e Colombo, in campo Tatarusanu, Brahim Diaz, Krunic e Daniel Maldini.

61' GOL DEL MILAN! Calabria mette in mezzo per Castillejo, che controlla, salta un avversario e insacca con il destro.

59' Punizione dalla sinistra per il Milan: destro potente di Calhanoglu, Andrenacci riesce a deviare.

57' Calcio d'angolo per il Milan: Calhanoglu mette in mezzo, il Brescia spazza via.

55' Castillejo ha sul destro il pallone del terzo gol rossonero, ma lo spagnolo calcia troppo centralmente: para il portiere del Brescia.

53' Buona chance per Saelemaekers, che dal limite non trova la porta: il pallone finisce a lato.

52' Serie di cambi nel Brescia. Mentre si scaldano tutti i giocatori di Pioli attualmente in panchina.

51' Occasione da gol per Calhanoglu, ben servito da Colombo: sinistro del dieci rossonero e pallone sul fondo.

49' GOL DEL MILAN! Colombo finalizza da pochi passi un'azione prolungata della squadra rossonera.

45' Tutto è pronto. Fischio del signor Bonacina: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre pronte per la ripresa. Non ci sono cambi.

Ritmi bassi e poche emozione in questo primo tempo tra Milan-Brescia. Decide, per il momento, il gol di Franck Kessié, che sfrutta al meglio un cross al bacio di Calhanoglu da calcio d'angolo per battere il portiere avversario.

46' Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo.

40' GOL DEL MILAN! Calcio d'angolo per i rossoneri: pallone dentro e colpo di testa vincente di Kessié.

38' Il Milan ci prova con Colombo. Il giovane attaccante rossonero ruba palla a un avversario e calcia con il sinistro, ma colpisce male.

33' Angolo per il Brescia: cross in mezzo, Kjaer allontana di testa.

32' Theo Hernandez va in gol su assist di Calhanoglu, ma il giocatore turco era in offside: rete annullata.

29' Corner per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Brescia.

28' Slalom in area avversaria di Castillejo e conclusione deviata in angolo.

25' Buona occasione per il Milan. Cross dalla destra di Calabria e tocco con il mancino di Saelemaekers, che da buona posizione non trova la porta.

21' Errore di Theo Hernandez, che sbaglia il retropassaggio verso Donnarumma: si inserisce Aye che ci prova con il destro ma spara fuori.

15' Poche emozioni fin qui.

10' Milan attivissimo sul binario di sinistra, com Theo Hernandez autentica spina nel fianco della difesa del Brescia.

5' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Bonacina, arbitro di giornata: si comincia! Primo pallone del match per il Brescia.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul campo di Milanello.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a Milanello. I rossoneri di Stefano Pioli affrontano in amichevole il Brescia: si tratta dell'ultimo test prima dell'impegno in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Con la nostra diretta testuale vi racconteremo le principali azioni del match. Restate con noi.

LA FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Ayè, Morosini.