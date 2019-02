LIVE MN - Milan-Cagliari (2-0) - Donnarumma super su Joao Pedro

37' Bella partita a San Siro.

34' Corner per il Cagliari: cross in mezzo, Ceppitelli colpisce di testa ma non inquadra la porta.

33' Cagliari in attacco. Pallone in area per Padoin, che controlla e calcia con il sinistro trovando la respinta di Kessié.

31' Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Cragno.

28' Calcio d'angolo per il Cagliari: pallone in area e fallo su Romagnoli.

27' Grande occasione per il Cagliari. Cross dalla sinistra di Padoin, colpo di testa di Joao Pedro e grande parata di Donnarumma, che salva il risultato.

25' Il Milan insiste. Piatek tenta il colpo sotto a tu per tu con Cragno, che è bravo a deviare. Rossoneri a un passo dal 3-0.

22' GOOOLLL!!! PAQUETA!!! Cross dalla destra di Calabria e tap-in vincente di Lucas, che arriva sul secondo palo e insacca con il piattone mancino.

19' Azione personale di Kessié, che recupera palla nella propria metà campo, avanza e poi calcia dal limite: conclusione ampiamente a lato.

15' Il Cagliari sembra aver subito il colpo. I rossoneri provano ad approfittarne.

13' GOL GOL GOOOLLL!!! Classico sinistro a giro di Suso, respinta di Cragno e pallone che sbatte su Ceppitelli e si insacca: autogol e Milan in vantaggio.

10' Errore di Calabria, che regala palla a Barella nei pressi dell'area di rigore del Milan. Il centrocampista del Cagliari, però, non ne approfitta.

9' Corner per il Milan: pallone dentro, libera la difesa del Cagliari.

8' Grande giocata di Calhanoglu. Dribbling secco e conclusione dal limite: Cragno si distende e devia in angolo.

6' Le due squadre si studiano.

3' Milan aggressivo in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor La Penna: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco sulle note dei Queen. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Cagliari.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri ospitano il Cagliari nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Romagnoli e compagni sono chiamati a rispondere alle vittorie di Lazio e Roma per tornare al quarto posto. Gattuso si affida alla stessa formazione che ha pareggiato all'Olimpico, con Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek. Dall'altra parte, Maran spera nelle giocate di Barella e nei gol di Pavoletti. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Biglia, Bertolacci, Montolivo, Mauri, Cutrone, Castillejo, Borini. All.: Gattuso

CAGLIARI: Cragno, Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Faragò, Ionita, Padoin, Barella, Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Romagna, Leverbe, Cerri, Bradaric, Deiola, Cigarini, Oliva, Doratiotto, Despodov. All.: Maran