LIVE MN - Milan-Chelsea (0-2): Dest prende il posto di Diaz...

39' Corner per il Milan: cross dalla destra di Theo Hernandez e colpo di testa di Giroud, pallone alto.

37' Cambio di Pioli: esce Diaz, entra Dest.

35' Continua lo show dell'arbitro che ammonisce anche Krunic.

34' RADDOPPIO DEL CHELSEA! Pallone filtrante in area di Mount per Aubameyang che batte Tatarusanu da posizione ravvicinata.

32' Giallo anche per Gabbia.

29' Finalmente l'arbitro estrae un cartellino anche per i giocatori del Chelsea: ammonito Sterling per una dura entrata su Krunic.

27' Milan ad un passo dall'1-1: cross perfetto dalla destra di Diaz per Giroud che colpisce di testa, pallone fuori di pochissimo.

21' GOL DEL CHELSEA! Jorginho spiazza Tatarusanu e porta avanti i Blues.

20' Doppio giallo per Giroud e Mount.

18' Calcio di rigore per il Chelsea e cartellino rosso per Tomori che ha fermato Mount in area. Decisione inspiegabile dell'arbitro.

11' Sterling si accentra dalla fascia sinistra e punta Bennacer, ma il centrocampista rossonero lo ferma con un intervento perfetto.

9' Ripartenza fulminea del Milan, pallone che arriva a Diaz che cerca Theo in area di rigore, ma il suo passaggio viene bloccato da Chalobah.

5' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Tonali che cerca Leao sul secondo palo, la difesa del Chelsea libera.

4' Grande aggressività in questi primi minuti partita da parte di entrambe le squadre.

0' Inizia il match: primo pallone per il Chelsea.

- Le due squadre sono entrate sul terreno di gioco, tra poco risuonerà l'inno della Champions League. Il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e calzoncini neri, mentre il Chelsea scenderà in campo con divisa e pantaloncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi istanti ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Chelsea, match valido per la quarta giornata del Girone E di Champions League. In casa rossonera c'è grande voglia di riscatto dopo il 3-0 di Londra di sei giorni fa. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea:

MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Brahim Diaz; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Rebic, Origi, Messias.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount; Aubamayang. All: Potter. A disposizione: Bettinelli, Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Broja, Zakaria, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Chukwuemeka, Cucurella.