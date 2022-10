LIVE MN - Milan-Chelsea (0-2): vincono gli inglesi, ma gara pesantemente condizionata dall'arbitro

94' Finisce la partita con la vittoria del Chelsea. Gara pesantemente condizionata dall'arbitro tedesco.

91' Origi si accentra dalla sinistra e prova il destro, Kepa blocca a terra.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Altro fallo e ovviamente altra ammonizione per un giocatore del Milan: questa volta è Ballo-Touré a prendersi giallo.

89' Dentro Cucrurella, fuori Chilwell.

88' Ammonizione per Tonali.

86' Incredibile a San Siro, ammonizione anche per un giocatore del Chelsea: giallo per Gallagher che ha allontanato il pallone per perdere tempo.

80' Ultimi due cambi di Pioli: il tecnico rossonero toglie Theo Hernandez e Leao ed inserisce Ballo-Touré e Origi. Sostituzione anche nel Chelsea: dentro Havertz, fuori Aubameyang.

75' Loftus-Cheek trova Aubameyang in area, ottimo intervento di Dest che non permette al giocatore del Chelsea di calciare a due passi da Tatarusanu.

73' Nonostante lo 0-2, i tifosi del Milan non smettono di cantare e di incitare la squadra rossonera.

66' Ammonizione anche per Pobega.

62' Anche Pioli fa una doppia sostituzione: fuori Bennacer e Giroud, dentro Pobega e Rebic.

62' Doppio cambio nel Chelsea: fuori James infortunato, dentro Azpilicueta. Entra anche Loftus-Cheek per Sterling.

60' Che occasione per il Milan: accelerazione di Leao a sinistra, il portoghese crossa, pallone che arriva sul secondo palo a Dest che da ottima posizione calcia alto.

57' James prima ferma una ripartenza del Milan con un fallo di mano, un minuto dopo fa un fallaccio su Theo, ma l'arbitro non estrae nemmeno stavolta il cartellino giallo.

54' James crossa all'ndietro per Kovacic che calcia al volo, pallone che viene deviato da Aubameyang, bravo Tatarusanu a respingere.

51' Altra conclusione del Chelsea verso la porta rossonera, questa a provarci è James, pallone alto sopra la traversa.

50' Occasione per il Chelsea con Gallagher che supera in uscita Tatarusanu, ma si allarga troppo e la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

49' Pallone filtrante di Dest per Tonali che mette un pallone forte in area, la difesa del Chelsea libera con affanno.

45' Inizia il secondo tempo del match.

- Cambo nel Chelsea durante l'intervallo: fuori Mount, dentro Gallagher.

- E' terminato 2-0 per il Chelsea il primo tempo del match di San Siro grazie ai gol di Jorginho su rigore e di Aubameyang. Ma il grande protagonista della sfida è stato finora l'arbitro tedesco Siebert che ha concesso un penalty inesistente agli inglesi e in quell'occsione ha anche espulso Tomori, condizionando così in modo decisivo la partita. Direzione di gara finora a senso unico a favore dei Blues.

50' Fine primo tempo. Fischi assordanti di San Siro nei confronti dell'arbitro Siebert.

49' Punizione per il Chelsea dalla fascia destra, sul pallone Mount: cross in area, Leao libera di testa.

45' Cinque minuti di recupero.

44' Mount si libera di Theo Hernandez e calcia di sinistro, Tatarusanu si distende bene sulla sua sinistra e devia in angolo la conclusione del giocatore del Chelsea.

39' Corner per il Milan: cross dalla destra di Theo Hernandez e colpo di testa di Giroud, pallone alto.

37' Cambio di Pioli: esce Diaz, entra Dest.

35' Continua lo show dell'arbitro che ammonisce anche Krunic.

34' RADDOPPIO DEL CHELSEA! Pallone filtrante in area di Mount per Aubameyang che batte Tatarusanu da posizione ravvicinata.

32' Giallo anche per Gabbia.

29' Finalmente l'arbitro estrae un cartellino anche per i giocatori del Chelsea: ammonito Sterling per una dura entrata su Krunic.

27' Milan ad un passo dall'1-1: cross perfetto dalla destra di Diaz per Giroud che colpisce di testa, pallone fuori di pochissimo.

21' GOL DEL CHELSEA! Jorginho spiazza Tatarusanu e porta avanti i Blues.

20' Doppio giallo per Giroud e Mount.

18' Calcio di rigore per il Chelsea e cartellino rosso per Tomori che ha fermato Mount in area. Decisione inspiegabile dell'arbitro.

11' Sterling si accentra dalla fascia sinistra e punta Bennacer, ma il centrocampista rossonero lo ferma con un intervento perfetto.

9' Ripartenza fulminea del Milan, pallone che arriva a Diaz che cerca Theo in area di rigore, ma il suo passaggio viene bloccato da Chalobah.

5' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Tonali che cerca Leao sul secondo palo, la difesa del Chelsea libera.

4' Grande aggressività in questi primi minuti partita da parte di entrambe le squadre.

0' Inizia il match: primo pallone per il Chelsea.

- Le due squadre sono entrate sul terreno di gioco, tra poco risuonerà l'inno della Champions League. Il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e calzoncini neri, mentre il Chelsea scenderà in campo con divisa e pantaloncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi istanti ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Chelsea, match valido per la quarta giornata del Girone E di Champions League. In casa rossonera c'è grande voglia di riscatto dopo il 3-0 di Londra di sei giorni fa. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea:

MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Brahim Diaz; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Rebic, Origi, Messias.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount; Aubamayang. All: Potter. A disposizione: Bettinelli, Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Broja, Zakaria, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Chukwuemeka, Cucurella.