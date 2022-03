LIVE MN - Milan-Empoli (1-0): la decide Kalulu, tre punti d'oro per la classifica del Diavolo!!!

95' Fine della partita: il Milan vince 1-0 grazie ad un gol di Kalulu e porta a casa tre punti d'oro per la sua classifica.

94' Giallo per Tonali.

90' Quattro minuti di recupeoro.

87' Ultima sostituzione nel Milan: fuori Bennacer, dentro Krunic.

83' Doppio cambio nel Milan: escono Leao e Giroud, entrano Rebic e Ibrahimovic.

77' Cross di Tonali che trova ancora una volta Giroud, ma il suo colpo di testa finisce largo.

72' Primi due cambi per Pioli: fuori Kessie e Messias, dentro Diaz e Saelemaekers.

71' Problema muscolare per Bajrami che è costretto ad abbandonare il campo: al suo posto entra Di Francesco. Fuori anche Bandinelli e dentro Benassi.

67' Kessie allraga a destra per Messias che si accentra ancora una volta, ma anche stavolta la sua conclusione con il sinistro è centrale e Vicaro blocca senza problemi.

63' Triplo cambio nell'Empoli: fuori Henderson, Fiamozzi e Cacace, dentro Cutrone, Stojanovic e Parisi.

56' Primo squillo rossonero nel secondo tempo: Messias si accentra dalla destra e calcia di sinistro, Vicario blocca a terra.

55' Non è rientrato bene in campo il Milan in questa ripresa, tanti errori da parte dei rossoneri.

51' Bajrami prova a sorprendere Maignan direttamente dalla bandierina, il portiere rossonero respingela conclusione del numero 10 dell'Empoli.

49' Cross di Zurkowski e colpo di testa di Luperto, grande parata di Maignan che devia in angolo il pallone destinato all'angolino.

45' Al via la ripresa del match.

- Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per un gol grazie ad un bel gol di Kalulu. I rossoneri hanno controllato il match, senza praticamente mai rischiare nulla, tanto che Maignan non è stato mai impegnato dall'Empoli. La squadra di Pioli ha sfiorato in più occasioni il raddoppio, soprattutto con Giroud che nel finale ha costretto Vicario ad una bella parata.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno due minuto di recupero.

45' Giroud vicino al gol del 2-0: punizione dalla destra per il Milan, cross in area e gran colpo di testa del francese, Vicario devia il pallone buttandosi sulla sua destra.

44' Grande cambio di passo di Leao sulla fascia sinistra, il portoghese serve Giroud dentro l'area di rigore, ma la sua conclusione è stata respinta da un difensore dell'Empoli.

43' Calabria crossa dalla fascia destra, Giroud salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce abbondantemente sopra la traversa.

38' Tomori non riesce a liberare e il pallone arriva sui piedi di Pinamonti che controlla al limite dell'area e prova il destro al volo, conclusione alta che non preoccupa Maignan.

36' Altra conclusione di Florenzi verso la porta dell'Empoli: sponda di Giroud, Leao appoggia per il terzino rossonero che calcia alto sopra la traversa.

31' Dopo qualche secondo a bordo campo, Tonali è rientrato regolarmente in campo.

30' Problemi per Tonali che sembra avere problemi di stomaco. Dentro subito lo staff medico rossonero per valutare le condizioni del centrocampista milanista.

27' Angolo per il Milan dalla sinistra: Florenzi scambia con un compagno di squadra e crossa sul secondo palo, sforbiciata di Giroud che viene respinta da un difensore dell'Epoli.

26' Messias allarga a sinistra per Florenzi che cerca Giroud in area, Vicario blocca il pallone in uscita alta.

19' GOOOOOOLLLLLL!!! KALULUUUUUUU!!! Punizione di Giroud respinta dalla barriera, il pallone arriva sui piedi di Kalulu che di sinistro batte Vicario da fuori area.

11' Milan ancora vicino al gol: un difensore dell'Empoli prova a liberare l'area ma calcia addosso a Tonali, pallone fuori di poco.

9' Grande occasione per il Milan: uno-due perfetto tra Florenzi e Kessie, l'ex Roma entra in area e prova il destro a giro, bella deviazione di Vicario che nega il gol ai rossoneri.

6' Primi minuti di gara molto equlibrati, la partita si gioca soprattutto a centrocampo.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono già schierate a centrocampo, manca davvero poco al fischio d'inizio dell'arbitro Chiffi: Milan in campo maglia e pantaloncini neri, l'Empoli invece giocherà con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco andrà in scena il match tra Milan ed Empoli, valido per la 29^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete seguire tutto quello che succederà tra rossoneri e toscani. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questa sfida!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Romagnoli, Gabbia, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

EMPOLI: Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Verre, Cutrone, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Tonelli, Stojanovic, Ismajli, Viti, Parisi. Allenatore: Andreazzoli