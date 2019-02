LIVE MN - Milan-Empoli (2-0) - Prima Piatek, poi Kessié: uno-due micidiale

54' Ammonizione per Di Lorenzo.

53' Angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa dell'Empoli.

52' Ancora Milan. Castillejo ci prova da fuori: Dragowski è bravo a deviare.

50' GOOOLLL!!! KESSIE!!! Verticalizzazione di Castillejo per l'ivoriano, che si presenta a tu per tu con il portiere avversario e lo supera con un tocco sotto.

49' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Kessié premia l'inserimento in area di Calhanoglu, che mette in mezzo per il pistolero: conclusione sotto misura e pallone in rete.

47' Grande occasione per l'Empoli. Sponda di Caputo e conclusione di Krunic, che, tutto solo in area, non inquadra la porta.

45' Tutto è pronto. Fischio di Giacomelli: si riparte! Possesso Empoli.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Un brutto Milan non riesce a sfondare contro un Empoli determinato e ben messo in campo, sempre pronto a ripartire sfruttando gli errori (sono stati tanti) dei rossoneri. I padroni di casa partono forte - trovano anche il gol con Paquetà, poi annullato dal VAR per fuorigioco del brasiliano - ma col passare dei minuti si spengono, sbattendo sul muro eretto dalla squadra toscana. Un Milan lento e prevedibile, che fatica a trovare spazi. L'unico spunto è di Castillejo, che ci prova col mancino trovando sulla sua strada un super Dragowski. Servirà un secondo tempo decisamente diverso per superare questo Empoli.

47' Fine primo tempo.

46' Dall'altra parte, calcio d'angolo per l'Empoli: pallone in area, libera la difesa del Milan.

46' Il Milan ci prova. Cross in mezzo per Paquetà, che cade in area sotto gli occhi di Giacomelli: il direttore di gara gli fa segno di rialzarsi.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Castillejo premia l'inserimento in area di Kessié, che ci prova da una posizione impossibile: pallone sull'esterno della rete.

40' Corner per il Milan: pallone dentro, l'Empoli spazza via.

39' La manovra del Milan è troppo lenta e imprevedibile per impensierire l'Empoli.

35' Il Milan non riesce a sfondare.

31' L'Empoli difende con tanti uomini. Il Milan fatica a trovare spazi.

28' Altro calcio d'angolo per il Milan: cross in area, l'Empoli recupera e rièparte.

27' Corner per il Milan: pallone dentro, l'Empoli si rifugia nuovamente in angolo.

26' Stavolta Castillejo ci prova con il destro: Dragowski. alza sopra la traversa.

25' Il Milan insiste ma per il momento non riesce a sfondare.

22' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Empoli.

21' Grande giocata di Castillejo. Dribbling secco, pallone sul mancino e conclusione a giro: super parata di Dragowski.

19' Piatek sfonda in area e viene messo giù, ma secondo il signor Giacomelli è stato l'attaccante rossonero a commettere fallo.

17' Gioco fermo: infortunio per Franck Kessié.

13' Il Milan fa la partita.

10' Paquetà la mette dentro di testa su assist di Ricardo Rodriguez, ma era in fuorigioco: Giacomelli annulla con l'ausilio del VAR.

7' Ripartenza dell'Empoli e pallone in area avversaria per Caputo, che calcia ma sbaglia la conclusione: pallone sul fondo.

6' Pallone in area per Piatek, che ci prova con il destro ma non inquadra la porta. Il polacco era comunque in fuorigioco.

3' Milan con aggressività in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per l'Empoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo blu per l'Empoli. Bell'atmosfera a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Dopo la vittoriosa trasferta di Bergamo, i rossoneri ospitano l'Empoli nell'anticipo della 25esima giornata di campionato. Un match fondamentale in chiave quarto posto: la squadra di Gattuso vuole allungare la propria striscia positiva e dare un ulteriore scossone alla corsa Champions. Ma attenzione ai toscani, alla ricerca di punti salvezza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN : Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Calabria, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. All.: Gattuso

EMPOLI: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. A disp.: Perucchini, Provedel, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Brighi, Capezzi, Traoré, Ucan, La Gumina, Oberlin. All.: Iachini