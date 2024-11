live mn Milan-Empoli (3-0): bella prova rossonera! Tre punti vitali

FINE PARTITA - Milan-Empoli 3-0. Ottima gara per i rossoneri che chiudono virtualmente la pratica con un bel primo tempo: squadra equilibrata, aggressività giusta e due gol a firma di Morata e Reijnders. Nella ripresa i rossoneri entrano in modalità gestione anche se rischiano con la traversa di Maleh, unica vera occasione per gli ospiti. Poi ci pensa ancora Reijnders, autore dell'ennesima prova superlativa, a mettere il lucchetto sul match. Vittoria fondamentale per tornare in carreggiata in campionato.

90' Tre minuti di recupero!

88' COSA SI MANGIA ABRAHAM! Bella palla di Chukwueze sul secondo palo per Abraham che in scivolata mette fuori...

86' Ci prova subito con la rovesciata Camarda! Buona coordinazione ma Ismajili fa buona guardia e la rende inefficiente

84' Spazio anche Camarda! Esce Leao

81' Esce Morata, entra Abraham

81' Prova ad accendersi Chukwueze che rientra sul sinistro e prova a metterla nell'angolo più lontano: il pallone finisce a lato

75' Triplo cambio per Fonseca: entrano Pavlovic, Chukwueze, Loftus-Cheek ed escono Gabbia, Musah e Fofana. Cambio anche per l'Empoli: esce Pellegri, entra Ekong

73' Lampo dell'Empoli che ci prova con una girata di Esposito: non finisce troppo alta...

71' Cambio per l'Empoli: esce Goglichidze, entra Marianucci

69' GOOOOL DEL MILAAAAAN!! SEMPRE TIJJANI REIJNDERS! Doppietta per l'olandese, meraviglioso. Recupera palla Fofana che lancia il contropiede e allarga per Reijnders che parte palla al piede e non lo ferma nessuno. Il 14 arriva al limite dell'area e angola perfettamente: 3-0 Milan!

67' Ammonito Henderson per l'Empoli: ferma con una trattenuta Emerson

65' Problemi per Anjorin che deve essere assistito in campo: gioco fermo per un po' di tempo. Non ce la fa: entra Esposito

62' Anjorin prova la conclusione da fuori: completamente fuori misura

58' Inspiegabile giocata di Musah che invece di tirare a botta sicura all'interno dell'area di rigore fa un velo che riconsegna la palla all'Empoli...

57' Ammonito Musah

54' TRAVERSA EMPOLI! Rischio per il Milan... Dal nulla, in un inizio di secondo tempo a rilento, Maleh si inventa una conclusione da fuori che si stampa sulla traversa. Troppo spazio lasciato dalla retroguardia rossonera

49' Ritmi più blandi in questo avvio di ripresa

45' Si riparte! Doppio cambio per l'Empoli: escono Colombo e Pezzella, entrano Solbakken e Cacace

FINE PRIMO TEMPO - Milan-Empoli 2-0. Ottimo primo tempo per i rossoneri che partono forte fin da subito. Il Diavolo prende le misure con Morata che prima viene fermato da Vasquez ma poi non può sbagliare alla seconda chance. L'Empoli non si vede quasi mai dalle parti di Maignan e i rossoneri sono parecchio spreconi, fino al 44° quando Tijjani Reijnders sigla il raddoppio con una conclusione potente e precisa al termine di una bella azione. Vantaggio meritato e che va preservato anche nella ripresa.

45' Un minuto di recupero

44' GOOOOOL DEL MILAAAAN!! ECCO IL RADDOPPIO ROSSONERO! Segna Reijnders! Azione bella e prolungata rossonera: cross dalla destra di Morata, che si era spostato sull'esterno, che non viene allontanato e finisce a disposizione di Tijjani che appena dentro l'area si coordina e spara nell'angolino. Raddopio meritato!

40' Ennesima ripartenza e ancora ennesima deviazione in angolo: Leao aveva offerto per Pulisic che aveva tirato quasi a botta sicuro un passo dentro l'area

39' Bella chance anche da angolo con Gabbia che fa la sponda ma Musah non trova il pallone ma l'avversario su cui commette fallo

38' Ripartenza improvvisa di Reijnders che apre per Leao: il portoghese prova il piazzato di piatto ma il risultato non è un granchè e Vasquez non ha problemi. Dopo pochi secondi altra chance per Morata che vede il suo tiro deviato in corner

35' E arriva il primo giallo per l'Empoli: intervento in ritardo di Colombo

32' Travolgente Musah sulla fascia destra come un treno: prova il cross basso in mezzo per Morata che però viene bene anticipato da Goclichidze

28' MILAN VICINO AL RADDOPPIO! Caparbio, Pulisic recupera il pallone in zona offensiva: se la sposta sul sinistro e cerca l'angolo lontano: il pallone esce di poco. L'americano poteva passarla.

25' Una furia Fonseca! Ammonito il tecnico rossonero che già aveva protestato per il giallo a Gabbia e poi non ci ha visto più dopo una mancata sanzione su fallo commesso ai danni di Leao, che sembrava abbastanza scontato. Sulla punizione Theo prova a sorprendere Vasquez da poco dopo centrocampo: non va lontano dalla porta

24' Occasione Empoli! Ci prova l'ex Colombo che anticipa la difesa ma colpisce di poco alto: il replay mostra come il tocco fosse avvenuto con il braccio. Ammonito Gabbia per un fallo a inizio azione

23' Contropiede degli ospiti: grande sacrificio di Morata fino in difesa e poi Gabbia chiude

19' GOOOOOL DEL MILAAAAAN!! ECCOLO IL GOL DI ALVARO MORATA!!! Buona azione dalla destra, Royal appoggia per Leao che si gira e tira: conclusione ribattuta finisce dalle parti di Morata che gira in gol: vantaggio rossonero che concrettiza un buon inizio!

17' Ci prova Reijnders da fuori: tiro deviato in calcio d'angolo

14' PARA VASQUEZ! Prima grande occasione rossonera, bell'azione sull'asse Leao-Theo-Morata con lo spagnolo che prova il diagonale ma viene bloccato da Vasquez he devia in angolo. L'arbitro non vede il tocco del colombiano e assegna la rimessa dal fondo.

10' Si fa vedere anche l'Empoli, per la prima volta. Azione prolungata conclusa da un tiro fuori misura di Maleh

6' Confermata la buona partenza rossonera con il Diavolo che ha già conquistato un angolo e adesso avrà una punizione da posizione molto interessante dopo un'altra iniziativa di Leao

2' Parte forte e bene il Milan con una bella percussione centrale di Leao che crossa sul secondo palo per Emerson che colpisce al volto Maleh, che rimane a terra e deve essere soccorso

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.

ASSISTENTI: Garzelli e Yoshikawa.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Pairetto.

AVAR: Pagnotta.

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Chukwueze, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzell; Anjorin; Pellegri, Colombo. A disp. Perisan, Seghetti, Sambia, Cacace, Belardinelli, Solbakken, Ekong, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Konate, Esposito. All. Roberto D'Aversa.

Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e benvenuti a San Siro! Tra pochissimo comincerà la gara tra Milan ed Empoli, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A: una partita fondamentale per i rossoneri che non vogliono perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica, anzi devono riavvicinarlo. Per seguire la partita, azione dopo azione, seguite il nostro consueto live testuale!